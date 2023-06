Bei Rot gefahren? Zwei Frauen bei Unfall in Bettenhausen verletzt

Von: Kathrin Meyer

Teilen

Unfall: Die beiden Autos stießen im Bereich Dresdener Straße/Scharnhorststraße zusammen. © Feuerwehr Kassel/nh

Bei Rot gefahren? Zwei Autos sind am Donnerstag auf der Dresdener Straße zusammengestoßen.

Bettenhausen – Bei einem Unfall auf der Dresdener Straße sind am Donnerstag zwei Frauen schwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach Zeugenangaben befuhr laut Polizei eine 50-jährige Frau aus Kassel mit ihrem VW Up um kurz vor 8 Uhr die Dresdener Straße in Richtung Platz der Deutschen Einheit.

Die andere Fahrerin, eine 37-Jährige aus Kassel, fuhr mit ihrem Fiat Punto auf der Scharnhorststraße in Richtung Dresdener Straße und bog nach links in Richtung Niestetal ab. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Höhe der dortigen Ampelkreuzung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Es ist nicht auszuschließen, dass eine der Unfallbeteiligten das Rotlicht der Ampel missachtete und somit verbotswidrig in den Kreuzungsbereich einfuhr, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Fahrzeuge mussten wegen abgeschleppt werden. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr. (Kathrin Meyer)