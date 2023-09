Dreister E-Bike-Dieb schlägt erneut in Kassel zu

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Er hofft, dass das unterschlagene E-Bike noch gefunden wird: Thomas Kretschmer, Inhaber von „Toms“ an der Wilhelmshöher Allee. © PIA MALMUS

Nachdem ein 48-jähriger Mann dringend tatverdächtig ist, am 17. August ein E-Bike im Wert von 4500 Euro nach einer Probefahrt in den Laden „Toms – Ihr E-Bikeprofi“ an der Wilhelmshöher Allee nicht zurückgebracht zu haben, soll er erneut zugeschlagen haben. Und zwar in gleich zwei Fällen.

Kassel - Wie die HNA bereits berichtet hatte, soll der polizeibekannte Mann aus Kassel am Donnerstag, 17. August, bei „Toms“ eine Probefahrt mit dem E-Bike gemacht haben. Als Pfand verlangte ein Mitarbeiter des Ladens den Personalausweis des Mannes. Der ließ sich darauf ein und fuhr mit dem E-Bike davon. Allerdings kam er nicht wieder zurück. Wie sich herausstellte, hatte er aber seinen echten Personalausweis mit Namen und Anschrift in dem Geschäft hinterlassen. Der Ausweis liegt mittlerweile bei der Polizei.

Ebenso wie die Krankenkassenkarte des Mannes, der offenbar untergetaucht ist. Diese Karte mit Foto hatte er nämlich am Freitag, 25. August, bei einem anderen Fahrradhändler im Kasseler Innenstadtbereich als Pfand hinterlassen. Dort machte der 48-Jährige eine Probefahrt mit einem Pedelec der Marke Bergamont im Wert von rund 3100 Euro, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake auf Anfrage mit. Auch mit diesem Rad sei er nicht in das Geschäft zurückgekehrt. Nachdem dieser Händler auch Anzeige erstattet hatte, habe die Staatsanwaltschaft Kassel noch in der folgenden Nacht eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann angeordnet. Allerdings seien weder der Mann dort angetroffen noch die Räder in der Wohnung gefunden worden, so die Polizeisprecherin. Man gehe davon aus, dass der Täter die Räder gleich wieder verkauft hat, um möglicherweise Geld für Drogen zu haben.

Damit nicht genug: Jörg Reinholz, IT-Trainer aus Kassel, ist sich sicher, dass derselbe Mann auch für den Diebstahl seines E-Bikes am Montag, 28. August, verantwortlich ist. Das E-Bike, das er im Frühjahr bei Obi für 890 Euro gekauft hatte, war an einem Zaun an der Hafenstraße angeschlossen, bevor das Schloss geknackt worden sei.

Dort hat der Täter zwar keinen Ausweis hinterlassen, wurde aber bei dem Knacken des Schlosses von einer Videokamera gefilmt. Mit den Bildern des Diebs ist Reinholz auch zu „Toms“ gegangen, nachdem er von dem Fall in der Zeitung gelesen hatte. Dort habe ein Mitarbeiter den Dieb sofort wiedererkannt, sagt Reinholz.

Er gibt sich allerdings nicht mit der Anzeige zufrieden, die er bei der Polizei erstattet hat. Reinholz hat die Bilder des Diebes bei der Tat sowie dessen Namen auf seiner Homepage veröffentlicht. „Wer kennt diesen dummdreisten Fahrraddieb?“ schreibt Reinholz. „Ich nenn das mal blöd bis dummdreist: Am helllichten Tag ein Fahrrad zu klauen, welches direkt unter einer gut sichtbaren Überwachungskamera steht...“

Die Polizei rät von solchen privaten Fahndungen im Netz allerdings dringend ab. Damit verletze Reinholz möglicherweise die Persönlichkeitsrechte des Tatverdächtigen. Um ein Foto eines Verdächtigen zu veröffentlichen, sei ein richterlicher Beschluss erforderlich, so Schaake.

„Das ist mir egal. Der ist mit meinem Eigentum unterwegs“, sagt Reinholz gegenüber der HNA. Vor diesem Intensivtäter wolle er warnen. Der habe schließlich unter seinem echten Namen aktive Straftaten begangen. Da habe er keinen Bedenken, den Namen des Mannes zu veröffentlichen.

E-Bike-Händler Thomas Kretschmer gibt indes die Hoffnung nicht auf, dass sein gestohlenes Rad noch gefunden wird. Die Versicherung zahle in dem Fall nicht, weil es sich nicht um einen Raub oder klassischen Diebstahl, sondern um eine Unterschlagung handele. Der Fall habe ihm gelehrt, dass er keinen Kunden mehr ein Rad zur Probefahrt nur gegen Vorlage eines Ausweises gebe. Entweder fahre ein Mitarbeiter mit oder es müsse ein entsprechender Gegenwert hinterlegt werden. „Man sieht es den Menschen doch nicht an“, so Kretschmer. (use)