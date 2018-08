Blauer BMW in Niederzwehren gestohlen

Niederzwehren. Einen blauen BMW 320d xDrive im Wert von rund 50 000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Niederzwehren gestohlen. Von dem erst ein Jahr alten Kombi fehlt seitdem jede Spur.

Der BMW-Besitzer hatte das Fehlen des in der Einfahrt seines Grundstücks an der Straße „An der Turnhalle“ abgestellten Autos in der Nacht gegen 1.40 Uhr festgestellt, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. Die nach seinem Notruf bei der Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach dem gestohlenen Pkw mit dem Kennzeichen HR-ND 999 verlief ohne Erfolg. Letztmalig gesehen hatte der Mann seinen Wagen am Vorabend gegen 19 Uhr.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.

