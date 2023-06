Blauer Koffer in Regionalbahn kurz vor Kassel gestohlen

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein Koffer wurde am Sonntagabend in einer Regionalbahn kurz vor dem Halt im Kasseler Hauptbahnhof gestohlen. © Andreas Fischer

Eine 68-jährige Frau aus Kassel wurde am Sonntagabend um kurz nach 19 Uhr in der Regionalbahn 98 auf der Fahrt von Wabern nach Kassel Opfer eines Diebstahls.

Kassel - Nach Angaben von Ibrahim Aras, Sprecher der Bundespolizei, hatte die Frau kurz vor Halt im Kasseler Hauptbahnhof den Verlust ihres blauen Koffers bemerkt. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion habe den blauen Koffer später im Bereich des Gleises 1 im Hauptbahnhof entdeckt.

Der Koffer war offensichtlich geöffnet und durchwühlt worden. Da der Täter offensichtlich nichts Wertvolles fand, ließ er den Koffer samt Inhalt zurück. Hinweise auf den Täter an die Bundespolizei in Kassel unter Tel. 05 61/816160. (use)