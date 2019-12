Unbekannte verwüsten Produktionshalle

Unbekannte Täter sind am Wochenende offenbar gewaltsam in das Gebäude einer Firma im Stadtteil Waldau eingebrochen und verwüsteten die Räumlichkeiten.

Unbekannte sind am Wochenende in die Produktionshalle einer Firma in der Otto-Hahn-Straße (Waldau) eingedrungen und richteten einen Schaden von 25.000 Euro an. Sie brachen etliche Schränke auf, gingen zwei Automaten an und zerstörten die Inneneinrichtung in zwei Räumen, indem sie zwei Feuerlöscher entleerten, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake.

Zeugen und Hinweise gesucht

Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagmorgen, 6 Uhr, und Sonntagabend, 22 Uhr. Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.