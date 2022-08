Achtung, Autofahrer: Blitzer in Kassel, Göttingen und der Region

Überblick

+ © Frank Hoermann/Sven Simon/imago In Kassel, Göttingen und der Region wird jede Woche geblitzt – für Autofahrer kann das teuer werden. (Symbolbild) © Frank Hoermann/Sven Simon/imago

In Kassel, Göttingen und dem Umland stellen die Behörden wieder mobile Blitzer auf. Hier stehen die Radarfallen zwischen dem 15. und 21. August.

Kassel – Rasen kann für Autofahrer teuer werden, und Blitzer füllen auch in Hessen die Kasse des Landes. Um Geschwindigkeitsüberschreitungen entgegenzuwirken, stellen die Stadt Kassel, die Region Hersfeld-Rotenburg, der Landkreis Göttingen sowie der Kreis Northeim jede Woche mobile Blitzer auf.

Doch wo befinden sich die Blitzer in Kassel und dem Umland? Vorab veröffentlichen Städte und Kreise die Standorte der Radarfallen. Die Ankündigungen sollen helfen, Unfälle durch abruptes Bremsen vor den Anlagen zu verhindern. Hier finden Sie alle aktuellen Blitzer-Standorte in der Region.

Mobile Blitzer in Kassel und Umgebung am Montag: Standorte veröffentlicht

In Kassel kontrollieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Geschwindigkeiten auf den Straßen jede Woche. Die Stadt hat nun bekannt gegeben, wo Blitzer zwischen Montag (15. August) und Sonntag (21. August) stehen – und hat eine Bitte an alle Verkehrsteilnehmer. „Bitte halten Sie die Tempo‐Beschränkungen generell ein“, heißt es auf der Homepage der Stadt. Hier befinden sich die mobilen Anlagen in dem Zeitraum:

Druseltalstraße

An den Weidenbäumen

Wolfgang‐Bangert‐Straße

Schanzenstraße

Frankfurter Straße

Neben den mobilen Blitzern hat Kassel stationäre Messanlagen aufgestellt. Die Stadt begründet dies mit dauerhaften Geschwindigkeitsüberschreitungen an den betroffenen Stellen. Durch die permanente Überwachung sollen die Autofahrer dazu gebracht werden, langsamer zu fahren.

Wilhelmshöher Allee, Höhe Sophienstraße (Messung in beiden Fahrtrichtungen)

Bundesstraße 83, Höhe Lilienthalstraße (Messung in beiden Fahrtrichtungen)

Frankfurter Straße, Höhe Horst‐Dieter‐Jordan‐Straße (Messung stadteinwärts)

Steinweg, Höhe Zwehrenturm (Messung in wechselnden Fahrtrichtungen)

Mobile Blitzer in Göttingen und Umgebung: Warnung für Autofahrer

Auch in der Region um Göttingen stehen Blitzer. Der Landkreis Göttingen bezweckt mit den Messungen eigenen Angaben zufolge die Verminderung von Unfällen sowie das Schaffen eines „partnerschaftlichen und rücksichtsvollen Verhaltens aller Verkehrsteilnehmer“. Für die kommende Woche hat der Landkreis Göttingen folgende Standorte für mobile Blitzer veröffentlicht.

Montag (15. August) Gemeinde Rosdorf, Stadt Bad Sachsa, Samtgemeinde Hattorf am Harz, Stadt Osterode am Harz Dienstag (16. August) Flecken Adelebsen, Stadt Bad Lauterberg im Harz, Stadt Herzberg am Harz, Gemeinde Walkenried Mittwoch (17. August) Samtgemeinde Dransfeld, Stadt Herzberg am Harz, Gemeinde Walkenried Donnerstag (18. August) Samtgemeinde Gieboldehausen, Stadt Bad Lauterberg im Harz, Stadt Osterode am Harz Freitag (19. August) Gemeinde Friedland, Stadt Herzberg am Harz, Samtgemeinde Hattorf am Harz, Stadt Osterode am Harz

Darüber hinaus kommt rund um Göttingen ein „Enforcement-Trailer“ zum Einsatz. Auf diesem befindet sich ein Geschwindigkeitsmessgerät, das rund um die Uhr eingesetzt werden kann. Der Standort des alarmgesicherten Trailers kann zu jeder Zeit verändert werden.

Blitzer im Kreis Northeim: Hier kann es für Autofahrer teuer werden

Montag (15. August) Raum: Uslar/Moringen Dienstag (16. August) Raum: Nörten-Hardenberg/Katlenburg-Lindau Mittwoch (17. August) Raum: Dassel/Moringen Donnerstag (18. August) Raum: Einbeck/Bad Gandersheim Freitag (19. August) Raum: Northeim/Kalefeld

Auch im gesamten Kreisgebiet von Northeim muss mit weiteren Blitzern gerechnet werden. Die semistationäre Messanlage „Alice“ wird voraussichtlich von Montag (15. August) bis Donnerstag (18. August) im Raum Bad Gandersheim und von Freitag (19. August) bis voraussichtlich Donnerstag (25. August) im Raum Kalefeld eingesetzt.

Blitzer in Hersfeld-Rotenburg: Polizei Osthessen nennt Standorte

Auch in Osthessen veröffentlicht die Polizei wöchentlich, wo in der kommenden Woche geblitzt wird. Im Zeitraum vom Montag (15. August) bis zum Freitag (19. August) werden unter anderem an folgenden Straßen Blitzer aufgestellt:

Dienstag (16. August) L3336, zwischen Niederthalhausen und Wüstefeld, Am Stock Mittwoch (17. August) B276 Gemarkung Schotten, Höhe Einfahrt Krankenhaus, in Fahrtrichtung Schotten

Im Hauptfokus der Beamten in Osthessen liegen besonders die Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften sowie die Autobahnen. Auch in der Region um Hersfeld-Rotenburg setzt die Polizei auf den „Enforcement Trailer“.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel wird jede Woche angepasst, damit die jeweiligen Standorte und Daten der Blitzer aktualisiert sind. (tvd/sne/fh)