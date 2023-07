Autofahrer aufgepasst: Hier wird ab Montag geblitzt

Von: Florian Dörr

Teilen

In Kassel, Göttingen und der Region stellt die Polizei wieder Blitzer auf. Hier stehen die Radarfallen zwischen Montag (3. Juli) und Sonntag (9. Juli).

Kassel – Das grelle Licht verheißt beim Autofahren nichts Gutes. Ein Foto wegen zu hohem Tempo kann teuer werden, und Blitzer füllen auch in Hessen die Kasse des Landes. Um Geschwindigkeitsüberschreitungen entgegenzuwirken, stellen die Stadt Kassel, die Region Hersfeld-Rotenburg, der Landkreis Göttingen sowie der Kreis Northeim jede Woche mobile Blitzer auf.

Doch wo befinden sich die Blitzer in Kassel und dem Umland? Vorab veröffentlichen Städte und Kreise die Standorte der Radarfallen. Die Ankündigungen sollen helfen, Unfälle durch abruptes Bremsen vor den Anlagen zu verhindern. Hier finden Sie alle aktuellen Blitzer-Standorte in der Region.

In der Region um Kassel und Göttingen stehen an mehreren Stellen „Enforcement Trailer“ der Polizei. (Symbolfoto) © Sebastian Gabsch/Imago

Mobile Blitzer in Kassel und Umgebung am Montag: Standorte veröffentlicht

In Kassel kontrollieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Geschwindigkeiten auf den Straßen jede Woche. Die Stadt hat für die Woche von Montag (3. Juli) bis Sonntag (9. Juli) allerdings noch nicht bekannt gegeben, wo die mobilen Blitzer aufgestellt werden. Der Appell an alle Verkehrsteilnehmer gilt aber trotzdem: „Bitte halten Sie die Tempo‐Beschränkungen generell ein“, heißt es auf der Homepage der Stadt. Hier befinden sich die mobilen Blitzer in Kassel in dem Zeitraum:

keine Meldungen der Stadt Kassel

Neben den mobilen Blitzern hat Kassel stationäre Messanlagen aufgestellt. Die Stadt begründet dies mit dauerhaften Geschwindigkeitsüberschreitungen an den betroffenen Bereichen. Durch die permanente Überwachung sollen die Autofahrer dazu gebracht werden, langsamer zu fahren.

Wilhelmshöher Allee, Höhe Sophienstraße (Messung in beiden Fahrtrichtungen)

B83, Höhe Lilienthalstraße (Messung in beiden Fahrtrichtungen)



Frankfurter Straße, Höhe Horst‐Dieter‐Jordan‐Straße (Messung stadteinwärts)



Steinweg, Höhe Zwehrenturm (Messung in wechselnden Fahrtrichtungen)

Das sind Hessens meistbefahrene Straßen Fotostrecke ansehen

Mobile Blitzer in Göttingen und Umgebung: Warnung für Autofahrer

Montag (3. Juli) Flecken Adelebsen, Stadt Duderstadt, Gemeinde Gleichen, Stadt Bad Sachsa, Samtgemeinde Hattorf am Harz, Stadt Herzberg am Harz Dienstag (4. Juli) Gemeinde Gleichen, Stadt Bad Sachsa, Gemeinde Bad Grund (Harz), Stadt Herzberg am Harz Mittwoch (5. Juli) Gemeinde Gleichen, Samtgemeinde Radolfshausen, Stadt Bad Sachsa, Stadt Herzberg am Harz, Gemeinde Walkenried Donnerstag (6. Juli) Gemeinde Rosdorf, Stadt Hann. Münden, Stadt Bad Sachsa, Samtgemeinde Gieboldehausen, Stadt Osterode am Harz Freitag (7. Juli) Stadt Duderstadt, Stadt Hann. Münden, Stadt Bad Sachsa, Gemeinde Bad Grund (Harz), Stadt Herzberg am Harz, Stadt Osterode am Harz

Der Landkreis Göttingen bezweckt mit den Messungen eigenen Angaben zufolge die Verminderung von Unfällen sowie das Schaffen eines „partnerschaftlichen und rücksichtsvollen Verhaltens aller Verkehrsteilnehmer“.

Darüber hinaus kommt rund um Göttingen ein „Enforcement-Trailer“ zum Einsatz. Auf diesem befindet sich ein Geschwindigkeitsmessgerät, das rund um die Uhr eingesetzt werden kann. Der Standort des alarmgesicherten Trailers kann zu jeder Zeit verändert werden.

Blitzer im Kreis Northeim: Hier kann es für Autofahrer teuer werden

Montag (3. Juli) keine Messung gemeldet Dienstag (4. Juli) keine Messung gemeldet Mittwoch (5. Juli) keine Messung gemeldet Donnerstag (6. Juli) keine Messung gemeldet Freitag (7. Juli) keine Messung gemeldet

Im gesamten Kreisgebiet von Northeim muss derweil mit Blitzern gerechnet werden. Zudem wird die semistationäre Messanlage „Alice“ voraussichtlich von Montag (3. Juli) bis Donnerstag der darauffolgenden Woche im Raum Northeim und ab Freitag im Raum Moringen eingesetzt. „Zu hohe Geschwindigkeiten sind nach wie vor die häufigste Todesursache im Straßenverkehr, bitte bleiben Sie achtsam“, warnt der Landkreis.

Blitzer in Hersfeld-Rotenburg: Polizei Osthessen nennt Standorte

Auch in Osthessen veröffentlicht die Polizei wöchentlich, wo in der kommenden Woche unter anderem geblitzt wird. Das Polizeipräsidium Osthessen führt die Geschwindigkeitsmessungen nach eigenen Angaben zur Bekämpfung der Hauptunfallursache „Geschwindigkeit“ durch.

Montag (3. Juli) A7: zwischen Homberg/Efze und Hersfeld/West Dienstag (4. Juli) A66: 36119 Neuhof, in Fahrtrichtung Dreieck-Fulda Mittwoch (5. Juli) A7: zwischen Hattenbacher Dreieck und dem Kirchheimer Dreieck Donnerstag (6. Juli) A7: Parkplatz Rauschenberg, in Fahrtrichtung Würzburg Freitag (7. Juli) 63679 Schotten, Laubacher Str., Einmündung Karlstr., in Fahrtrichtung Laubach Samstag (8. Juli) keine Messung gemeldet Sonntag (9. Juli) keine Messung gemeldet