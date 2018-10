Blitzerskandal in Kassel: Noch kein Urteil im Berufungsprozess

Berufungsprozess: Wegen des sogenannten Blitzerskandals in Kassel stehen derzeit zwei Männer vor dem Landgericht Kassel.

Im Berufungsprozess um den Kasseler Blitzerskandal hat es auch am Mittwoch kein Urteil gegeben.

Der Richter unterbrach die Verhandlung am Abend, nachdem die Anwälte der beiden Angeklagten ihre Plädoyers gehalten hatten.

Vor dem Landgericht Kassel steht ein Mitarbeiter der Stadt Kassel, der wegen Falschbeurkundung im Amt bei Tempomessungen zu einem Jahr und einem Monat auf Bewährung und einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt worden war. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 54-Jährige Messprotokolle für im Jahr 2012 aufgestellte Blitzer in Kassel mit seiner Blankounterschrift versehen und diese der privaten Betreiberfirma Safety First aus Reinhardshagen (Landkreis Kassel) zur Verfügung gestellt hatte.

So konnten deren Mitarbeiter sich quasi selbst die vorschriftsmäßige Prüfung und Messung der Geräte bescheinigen. Der Geschäftsführer von Safety First steht ebenso vor Gericht. Er war in erster Instanz wegen Beihilfe zu einer Geldstrafe von 7200 Euro verurteilt worden. Sowohl die Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft hatten gegen die Urteile Berufung eingelegt.

Die Verteidiger der beiden plädierten in der gut viereinhalbstündigen Verhandlung auf Freispruch. Der Prozess soll am Freitag fortgesetzt werden.