Blitzmarathon 2019: Polizei und Kommunen nehmen Temposünder ins Visier

In Deutschland beteiligen sich neun Bundesländer am Blitzmarathon 2019 - darunter auch Hessen und Niedersachsen.

Am 3. April 2019 beteiligen sich Polizei und Kommunen in Hessen und Niedersachsen am europaweiten Blitzermarathon 2019. Hier gibt es alle Infos.

Artikel wurde aktualisiert am 29. März um 16.51 Uhr - Mehrere europäische Länder nehmen in diesem Jahr an dem Verkehrspräventionstag teil. In Deutschland beteiligen sich neun Bundesländer - darunter Hessen und Niedersachsen. Gemeinsam gehen die Verkehrsüberwacher gegen Temposünder vor und wollen das Geschwindigkeitsniveau senken. Offiziell heißt der Blitzmarathon "Tispol Speedmarathon".

Blitzer Marathon 2019: Wann wird kontrolliert?

Im Zeitraum von 6 Uhr bis 22 Uhr müssen sich die hessischen und niedersächsischen Verkehrsteilnehmer am 3. April 2019 auf Geschwindigkeitsmessungen einstellen.

Blitz Marathon 2019: Wo wird kontrolliert?

Etwa 700 Polizisten sowie Mitarbeiter der teilnehmenden Städte und Gemeinden stehen an 260 Blitzstellen. Hier finden Sie alle Kontrollorte:

Blitzer Marathon 2019: Kontrollstellen in Kassel

Zentgrafenstraße Höhe Bardelebenstraße

Franzgraben Höhe Real-Markt

Bereich der Ihringshäuser Straße

Bereich der Holländischen Straße

Wiener Straße Höhe Hauptfriedhof

Waldemar-Petersen-Straße (Kita)

Lilienthalstraße in Richtung Breslauer Straße

Bereich der Innenstadt

Druseltalstraße, Höhe Heideweg

Blitzer Marathon 2019: Kontrollstellen im Kreis Kassel

Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee, Höhe Schule

Baunatal, Kirchbaunaer Straße, Höhe Diakonie

Schauenburg, Korbacher Straße, Nähe Kita Elgershausen

Niederkaufungen, Leipziger Straße 263

Oberkaufungen, Leipziger Straße, in Richtung Kassel

Kaufungen, Höhe Setzebachbrücke

B7, Kaufungen Höhe Setzebachbrücke

Lohfelden, Lange Straße 51, Söhre Schule

Grebenstein, Hofgeismarer Straße, Burgbergschule K 55

Hofgeismar, Beberbecker Allee B 251, Höhe Grundschule/ Kita Ippinghausen

B7, Vellmar

Fuldabrück, Dennhäuser Straße, Nähe Kita Dörnhagen

Wolfhagen-Ippinghausen, Korbacher Straße, Nähe Schule

Blitzer Marathon 2019: Kontrollstellen im Hersfeld-Rotenburg

Kreis Hersfeld-Rotenburg B 324, zwischen Bad Hersfeld und Neuenstein-Aua

B 27, Haunetal, Höhe Meisenbach, Ri. Bad Hersfeld

B 27, zwischen Bebra und Mecklar

B 62, Röhrigshof, Richtung Bad Hersfeld

K 17, Wippershain, Richtung Schenklengsfeld

Bad Hersfeld, Am Obersberg, Höhe Schule

Bad Hersfeld, Bommhutsweg, Höhe Kindergarten

Bad Hersfeld, Meisenbacher Straße, Höhe Schule

Blitzer Marathon 2019 auf Autobahnen:

A7, Richtung Fulda, zw. Homberg + Bad Hersfeld

A 4, 5, und 7 (Provida Video-Fahrzeug)

Verkehrsunfallstatistik zeigt, warum Blitzer Marathon wichtig ist

Zwar weist die Verkehrsunfallstatistik 2018 weniger Unfälle aus, bei denen erhöhte Geschwindigkeit die Ursache war, jedoch stieg die Zahl der bei diesen Kollisionen getöteten Menschen auf 81 (2017: 72), teilt die Polizei mit. Die sogenannten "Geschwindigkeitsunfälle" hätten an der Gesamtunfallzahl lediglich einen Anteil von weniger als sechs Prozent. Ein Blick auf die gesundheitlichen Folgen der Beteiligten zeige jedoch, dass jeder dritte Getötete, jeder vierte Schwerletzte und jeder fünfte Leichtverletzte Opfer eines Geschwindigkeitsunfalls gewesen sei.

Was ist das Ziel des Blitzermarathons?

Um die Zahl von getöteten und schwer verletzten Menschen auf Hessens und Niedersachsens Straßen einzudämmen, müsse laut Polizei das Geschwindigkeitsniveau und die Toleranzgrenze für Geschwindigkeitsüberschreitungen nachhaltig gesenkt werden. Die Polizei will die Verkehrsteilnehmer daher mit dem Speedmarathon für das Thema sensibilisieren. "Bedenkt man, dass bereits eine Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus innerorts um 2 km/h die Zahl der Verunglückten um 15 Prozent senkt, wird deutlich, dass schon kleine Tempoverstöße gefährlich und nicht zu tolerieren sind", heißt es in einer Polizeimitteilung zum Thema.

Blitzer Marathon 2019: Messanhänger im Einsatz

Beim Blitzmarathon setzen Polizei und Kommunen modernste Messtechnik ein. "Neben in zivile Einsatzfahrzeuge verbaute Technik zur Geschwindigkeits- und Abstandsmessung durch Nachfahren bei gleichzeitiger Videoaufzeichnung, kommen zur Geschwindigkeitsüberwachung Lichtschrankenmessgeräte, Schleifendetektionstechnik sowie laserbasierte Messgeräte mit und ohne Dokumentation zum Einsatz", so die Polizei. Besonders bei der Überführung von Motorradfahrern setzt die Polizei Anlagen ein, die neben Frontfotos auch Aufnahmen vom Heck des Fahrzeugs machen, sodass die Biker ermittelt werden können. Zudem greifen die Polizisten auf sogenannte "Videostreifen-Kräder" zurück. Diese zivilen Motorräder sind mit Mess- und Aufnahmetechnik ausgestattet und dokumentieren gefährliche Fahrmanöver und Geschwindigkeitsüberschreitungen von Motorradfahrern.

Mit Geschwindigkeitsmessanhängern wird beim diesjährigen Blitzmarathon erstmals eine neue Messtechnik der Hessischen Polizei eingesetzt. Der Anhänger kommt an Unfallhäufungspunkten zum Einsatz und arbeitet ohne dass Personal vor Ort sein muss.

Was ist das Traffic Information System Police (Tispol)?

"Grenzen überschreiten, um Leben zu retten", lautet der Slogan von Tispol, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. Tispol steht für "Traffic Information System Police". Dabei handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation, hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union mit Hauptsitz in London. Dieses europäische Verkehrspolizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Das Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten. TISPOL geht davon aus, dass die Verkehrsüberwachung und -ausbildung, wo immer zweckdienlich, einen bedeutenden Beitrag zur Verminderung der Zahl von Verkehrsunfallopfern leisten kann.

