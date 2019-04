Blitzermarathon: Zu Besuch an einer Kontrollstelle in Kassel - „Es dürfte noch mehr kosten“

Was sagen Fahrer, die zu schnell unterwegs waren und angehalten worden sind? Wir haben während des Blitzermarathons an einer Kontrollstelle zugehört.

Sie ist die Schnellste auf der Druseltalstraße, doch dafür erhält sie an diesem Tag keinen Preis. Denn: Eine 49-jährige Kasselerin ist beim Blitzermarathon mit ihrem Mercedes 31 km/h zu schnell gefahren. Sie muss nun ihren Führerschein für einen Monat abgeben und 160 Euro zahlen. Zudem erhält sie zwei Punkte in Flensburg.

An der Kontrollstelle Druseltalstraße in Höhe Heideweg sind während des Blitzermarathons 2019 in der Zeit von 9.30 Uhr bis 12 Uhr insgesamt 220 Fahrzeuge überprüft worden, davon fuhren elf Autofahrer so schnell, dass sie ein Verwarngeld oder ein Bußgeld erwartet, berichtet Matthias Mänz vom Polizeipräsidium Nordhessen. Doch was passiert eigentlich an solch einem Tag an einer Kontrollstelle?

Die Polizeioberkommissarinnen Anna Nagel und Bianca Kramm stehen am Straßenrand und registrieren mit einem Lasermessgerät die Geschwindigkeiten. Die Laserpistole wirkt wie eine Mischung aus Kamera und Fernrohr auf einem Stativ. Das Gerät messe nur die Geschwindigkeit, mache aber kein Foto. Daher darf es nur von zwei Personen gleichzeitig bedient werden. „So gibt es einen Zeugen, zusätzlich wird auch alles dokumentiert“, erzählt Kramm. Der Blick durch das Gerät ist klar, die näherkommenden Autos werden stark vergrößert angezeigt. Wer abzüglich der Toleranz noch zu schnell ist, wird mit der Polizeikelle rausgewinkt.

Ziel des Blitzmarathons: Fahrer sensibilisieren

Das betrifft auch Daniela Botthof aus Schauenburg: „Es dürfte noch mehr kosten“, sagt sie. Sie ist zu schnell durch die 50er-Zone gefahren und darf nach einem Verwarngeld von 15 Euro weiterfahren. „Ich war unachtsam und auf dem Weg zu einem Termin in Gedanken“, gibt Botthof zu und betont: „Dass geblitzt wird, finde ich sehr gut und wichtig.“

Mänz betont, dass genau dies das Ziel des Blitzermarathons sei: die Bürger zu sensibilisieren, damit sie auf Tempolimits achten. „Wenn ein Unfall bei 50 km/h passiert, überleben ihn acht von zehn Fußgängern. Passiert der Unfall aber bei 65 km/h, sterben acht von zehn Fußgängern“, erklärt er. Mänz berichtet weiterhin, dass beim Blitzermarathon bis zu fünf Prozent weniger Autofahrer geblitzt werden als bei normalen Kontrollen, da viele über die Medien bereits informiert seien.

Zu den Schnellfahrern zählt auch Karl-Heinz Albert aus Bad Emstal. Der 67-Jährige ist mit seinem schwarzen Golf 72 km/h statt der erlaubten 50 km/h gefahren. Nach Abzug der Toleranz von drei km/h ist er trotzdem noch zuflott gewesen. „Ich fahre öfter einen älteren Bulli, der fährt nicht mehr so schnell. Bei dem neuen Auto habe ich nicht gemerkt, dass ich so schnell war“, berichtet er. Vom Blitzermarathon habe er gehört, „aber in dem Moment nicht daran gedacht“.

Auch Hassan Sahinan aus Baunatal gehört zu den Temposündern: „Ich besitze einen Imbiss und wollte nur noch schnell was einkaufen. Meine Schwester hat mich gestern noch per SMS vor dem Blitzermarathon gewarnt, aber ich habe nicht daran gedacht. Demnächst fahre ich langsamer“, sagt er und bezahlt ein Verwarngeld, da er elf km/h zu schnell gefahren ist.

Zu schnell zu fahren, das hänge nicht von Auto oder Alter ab, berichtet Polizeioberkommissar Matthias Franz, der mit seinen Kollegen die Autofahrer kontrolliert: „Ich habe schon einen bunten Schnitt durch die Gesellschaft wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen angehalten.“