Blut für 52 Kliniken und Praxen in Nordhessen: Was nach der Spende passiert

Von: Anna-Laura Weyh

Ein Schrank voller Erythrozyten-Konzentrate: Andrea Mende, Gruppenleitung im Vertrieb des DRK-Blutspendedienstes Kassel, lagert sie bei 2 bis 6 Grad. © Anna Weyh

Blut hat nach der Spende einen langen Weg vor sich. Was nach der Spende passiert, berichten Mitarbeitende des DRK-Blutspendedienstes in Kassel.

Kassel – Zunächst untersuchen es Expertinnen und Experten auf Infektionskrankheiten wie Hepatitis, Syphilis und Aids. Werden Krankheitserreger im Blut gefunden, wird es von der Verwendung ausgeschlossen und der Spender oder die Spenderin über das gesundheitliche Risiko informiert.

Eine gesunde Vollblut-Spende – das ist der halbe Liter Blut aus der Armvene mit all seinen Bestandteilen – wird anschließend weiterverarbeitet und in seine Bestandteile, die Blutkomponenten, aufgeteilt. Die Trennung in Blutplasma, Erythrozyten und Thrombozyten passiert jedoch nicht in Kassel, sondern zentral in Frankfurt, sagt Dr. Andreas Opitz, der neue Ärztliche Leiter des DRK-Blutspendedienstes in Kassel.

„Unser Blut besteht etwa zu 55 Prozent aus Blutplasma, einer klaren Flüssigkeit. Die anderen rund 45 Prozent sind feste Bestandteile“, sagt Opitz. Dazu gehören die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen. Sie bilden die größte Gruppe der festen Blutzellen und verleihen dem Blut die rote Farbe. „Das sind unsere Sauerstoffträger. Dieses Konzentrat geben wir Menschen mit Blutarmut“, sagt der Mediziner.

HNA-Blutspende-Aktion Die HNA-Blutspende-Aktion findet von Montag, 24. Juli, bis Freitag, 28. Juli, in der Kasseler Stadthalle statt, Holger-Börner-Platz 1. Jeweils von 12 bis 18 Uhr können sich Menschen aus Kassel und Umgebung zum 23. Mal Blut abnehmen lassen und dieses spenden. Die Aktion gehört zu den größten Initiativen deutschlandweit. Der Eingang zur HNA-Blutspende-Aktion ist über die Heinemannstraße durch den Konzertgarten zu erreichen. Jede Spenderin und jeder Spender erhält – nur solange der jeweilige Vorrat reicht – entweder eine Zwei-Stunden-Karte für die Kurhessen-Therme in Kassel oder eine Cineplex-Capitol Kino-Karte. Für die HNA-Blutspende-Aktion muss vorab ein Termin ver-einbart werden – das geht online oder telefonisch unter 08 00/1 19 49 11.

Dieses Konzentrat werde als Transfusion am häufigsten benötigt. „Wir brauchen zwischen 400 und 500 Stück pro Tag in Nordhessen“, sagt Andrea Mende, Gruppenleiterin des Vertriebs im DRK-Blutspendedienst Kassel. Ziel sei es aber, immer einen Vorrat von rund 1300 Konzentraten vorrätig zu haben, um bei Notfällen reagieren zu können. Der DRK-Blutspendedienst beliefert 52 Krankenhäuser und Arztpraxen in Nord- und Osthessen mit Blut.

Ein zweiter fester Bestandteil des Bluts sind die Blutplättchen (Thrombozyten), die jedoch weniger als ein Prozent ausmachen. „Patientinnen und Patienten, die stark bluten und Probleme mit der Gerinnung haben, etwa nach einer großen Wunde, bekommen eine Transfusion mit Thrombozyten“, sagt Opitz.

Dr. Andreas Opitz Ärztlicher Leiter © Weyh, Anna-Laura

Auch nach einer Chemotherapie zur Behandlung einer Krebserkrankung können Menschen einen Mangel an Thrombozyten haben. Bei ihnen kann es zu Spontanblutungen, zum Beispiel an den Schleimhäuten, kommen. „Besonders gefährlich ist das im Gehirn. Deshalb bekommen auch diese Personen Thrombozyten zugeführt“, so der Ärztliche Leiter.

Es komme hingegen eher selten vor, dass ein Mensch eine reine Blutplasma-Transfusion benötige. Plasma werde vor allem als Grundlage von Arzneimitteln verwendet, um diese herzustellen. Eine Ausnahme: „Wenn jemand nach einem Unfall sehr stark blutet, bekommt er auch Blutplasma“, sagt Opitz. Gemeinsam mit einer Erythrozyten- und einer Thrombozyten-Transfusion.

Er ergänzt: „Der Körper verliert durch starke Blutungen alle Blutkomponenten in hohem Maß, deshalb führen wir in solch einem Fall auch alle wieder hinzu.“ Blut sei insgesamt sehr vielseitig, sagt Opitz: „Jeder Bestandteil hat eine andere Funktion. Das ist faszinierend.“

Innerhalb von 24 Stunden müsse das Blut im Labor in Frankfurt in seine Bestandteile aufgeteilt werden. Damit es nach Austritt aus dem Körper nicht gerinnt, wird das Blut in sterilen, mit Zitronensäurelösung vorgefüllten Beuteln gesammelt. Nach der Aufteilung im hessischen Süden wird das Blut wieder nach Kassel gefahren, um es hier im Umkreis an die Kliniken zu verteilen.

Lange haltbar sind die Blutkonzentrate allerdings nicht. „Die roten Blutkörperchen halten sich 42 Tage, die Blutplättchen nur fünf Tage. Das Blutplasma wird direkt tiefgefroren“, sagt Opitz. Aus diesem Grund sei es so wichtig, dass es kontinuierlich Blutspenden gebe, sodass keine Versorgungslücken entstehen.