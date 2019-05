Bluttat am Stern: 19-Jähriger festgenommen

Verdächtiger in U-Haft

Kaiserslautern/Kassel – Ein 19-jähriger Somalier ist in dieser Woche in Kaiserslautern von der Bundespolizei festgenommen worden. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht, am 23. April in Kassel einen 35-jährigen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen zu haben.