Der große BMW Motorrad Almabtrieb am Samstag, den 26.10.2019

Sie sind leidenschaftlicher Biker und möchten das Ende der Motorrad-Saison 2019 mit Gleichgesinnten ausklingen lassen? Dann ist der BMW Motorrad Almabtrieb genau das Richtige für Sie: am Samstag, den 26. Oktober im BMW Motorrad Zentrum Kassel in der Scharnhorststraße 14.

Wie in jedem Jahr feiert das BMW Motorrad Zentrum Kassel das Ende der Motorrad-Saison im großen Stil. Am Samstag, den 26. Oktober von 9:00 bis 16:00 Uhr versammeln sich wieder Biker aus Nordhessen, um das Ende der Freiluftsaison einzuläuten. Dabei runden die neuesten Modelle und viele Aktionen und Highlights den großen Aktionstag in Kassel ab.

Die neue BMW R 1250 RS

Vor Ort wartet die neue BMW R 1250 RS auf ihre erste Ausfahrt: Mit ihren satten 143 Nm Drehmoment und 100 kW (136 PS) des neuen Boxenmotors kommen Sie umso schneller auf Ihre Reisegeschwindigkeit.

Durch die innovative ShiftCam Technologie bietet Ihnen der Sporttourer beeindruckende Elastizität und ermöglicht Ihnen aus jeder Fahrlage einen souveränen Sprint auf dem Asphalt.

Die neu gestaltete Front vermittelt mit dem Voll-LED-Scheinwerfer einen frischen, sportlichen Look und stellt sich aerodynamisch in den Wind. Eines ist sicher – egal wie viel Weg Sie in welcher Zeit hinter sich bringen: Mit der BMW R 1250 RS steigt mit jedem gefahrenen Meter Ihre Fahrfreude.

Aktionen & Angebote

Auch an vielen Aktionen und Angeboten hat das BMW Motorrad Zentrum Kassel beim diesjährigen Motorrad Almabtrieb nicht gespart. Finden Sie Ihr Traum-Bike zum Beispiel beim Fuhrparktausch des BMW Motorrad Zentrums Kassel.

Sie haben die Wahl zwischen 70 Dienst- und Vorführmotorrädern zu Top-Preisen. Oder entscheiden Sie sich für ein 2019er-Modell zu exklusiven Konditionen. Nutzen Sie außerdem die Chance, Ihr Traum-Bike bei einer persönlichen Probefahrt zu entdecken.

Zudem warten weitere exklusive Angebote auf Sie:

Gratis-Fahrzeugbewertung und Ermittlung des Fahrzeugwerts Ihres aktuellen Motorrads zu Tageshöchstpreisen

Wintereinlagerungsangebot inklusive Winterpflege, Aufbereitung sowie Hol- und Bringservice (ab 01.11.2019 – 29.02.2020 10 % Nachlass auf BMW Original Teile)

Bis zu 25 % Nachlass auf Batterieladegeräte und Batterieladegeräte Plus

2 Jahre Garantie für ausgewählte Gebrauchtmotorräder & Original BMW Batterieladegeräte gratis Highlights vor Ort

Feiern Sie den großen BMW Motorrad Almabtrieb mit Gleichgesinnten bei leckeren Speisen und Getränken. Neben ausgelassener Stimmung und vielen Aktionen erwartet Sie ein spannendes Gewinnspiel: Mit einer guten Tat und etwas Glück gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von 100,00 EUR für BMW Motorrad Lifestyle- und Fahrerausstattung.*

Am Samstag, den 26. Oktober von 09:00 bis 16:00 Uhr in Ihrem BMW Motorrad Zentrum Kassel.

*Die genauen Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel finden Sie am Veranstaltungstag im BMW AG Motorrad Zentrum Kassel.