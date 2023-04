Tierisch gut versorgt

Von: André Kaminski

Bogdan Nadaban übernimmt die Tierarztpraxis von Gabriele Runte

Tierarzt Bogdan Nadaban mit seiner Hündin Mimi. © privat

Ob Hund, Katze oder Maus - unsere tierischen Freunde haben einen wichtigen Platz in unserem Herzen eingenommen. Sie sind treue Begleiter, Spiel- und Schmusekameraden, Trostspender und noch viel mehr. Sie gehören zur Familie und wollen wie jedes andere Familienmitglied auch gut versorgt sein. Da sie jedoch leider nicht mit uns reden können, ist es umso wichtiger, bei gesundheitlichen Problemen genauer hinzuschauen und dann die richtige Therapie zu wählen.

Aber auch bei anderen Themen wie Impfungen, Vorsorge, Haltung und Pflege ist gute Beratung und Betreuung das A und O. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Tierhalter ihre Lieblinge nur in beste Hände geben wollen. Hierbei ist die fachliche Kompetenz genauso wichtig wie das freundliche Auftreten und der liebevolle Umgang mit den Vierbeinern. Bogdan Nadaban gehört zu den Tierärzten, die beides mitbringen. Bereits in Kürze steht er Kasseler Tierbesitzern als neuer Tierarzt mit Rat und Tat zur Seite.

Gabriele Runte gibt ihre Tierarztpraxis in die kompetenten Hände von Bogdan Nadaban. © privat

Denn am 1. Mai wird Bogdan Nadaban die Tierarztpraxis von Gabriele Runte übernehmen, die sich Am Schützenhof 17 in Kassel-Niederzwehren befindet. Herr Nadaban ist 38 Jahre alt, verheiratet und kommt ursprünglich aus Rumänien. Seit seinem Universitätsabschluss im Jahr 2009 arbeitet er leidenschaftlich gern als Tierarzt - zunächst in Rumänien, wo er mehrere Jahre Erfahrung in großen Kliniken sammeln konnte. Seit 2015 lebt und arbeitet er in Deutschland. Nach seiner mehrjährigen Tätigkeit in Melsungen wurde er 2019 leitender Tierarzt in einer Kleintierpraxis in Lichtenau (NRW), wo er die Fachgebiete Innere Medizin und Chirurgie betreute.

Breites Behandlungsspektrum

Bogdan Nadaban hat umfangreiche Kenntnisse in der Tierheilkunde und bietet daher ein breites Behandlungsspektrum - von der Kastration bis zum Herzultraschall. Natürlich zählen hierzu auch Routineuntersuchungen, Impfungen und Beratungstätigkeiten rund um Haltung und Pflege. Spezialisiert hat er sich darüber hinaus in den Bereichen Kardiologie und Zahnheilkunde.

„Ich freue mich über die Übernahme der Praxis und die weitere Versorgung der tierischen Patienten am Standort Kassel“, sagt der zweifache Vater, in dessen Arbeit viel Erfahrung und Liebe steckt. Und die Kasseler Tierbesitzer können sich über einen neuen freundlichen und kompetenten Tierarzt in ihrer Nähe freuen. nfi

Kontakt:

Am Schützenhof 17

34134 Kassel

Tel: 0561 / 41101