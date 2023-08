Im Zweiten Weltkrieg: Zahlreiche Bomben auf Henschel und den Rangierbahnhof

Von: Thomas Siemon

Zerstörungen am Rangierbahnhof: So sah es nach einem der vielen Bombenangriffe an den Gleisen aus. Auch die Henschel-Werke waren immer wieder Ziel von Luftangriffen. Archi © Stadtmuseum

Kassel – Völlig überraschend ist der Bombenfund auf dem Werkgelände von Mercedes-Benz in Rothenditmold nicht. Zwischen dem 22. Juni 1940 und dem 21. März 1945 war Kassel das Ziel von 40 Bombenangriffen. Das Gebiet rund um den damaligen Henschelstandort Mittelfeld wurde gleich mehrfach getroffen.

Henschel baute Kampfpanzer und Lokomotiven, die für die Versorgung der deutschen Truppen mit Nachschub strategisch wichtig waren. Deshalb wurden auch die Bahnanlagen zwischen dem Henschel-Standort Mittelfeld, dem Ausbesserungswerk, dem Gleisdreieck und dem Hauptbahnhof immer wieder bombardiert.

Die Engländer flogen nachts, die Amerikaner warfen die tödliche Fracht bei Tagesangriffen ab. Fachleute schätzen, dass bis zu 20 Prozent der 470 000 Bomben, die auf Kassel fielen, nicht zündeten. Diese Blindgänger findet man heute immer noch bei Bauarbeiten. Nach dem Krieg haben die Engländer dem deutschen Kampfmittelräumdienst Teile ihrer Luftaufnahmen zur Verfügung gestellt. Das Problem: Auf den Bildern sind zwar die Bombenkrater deutlich zu sehen, die Einschläge der Blindgänger allerdings kaum. Beim Wiederaufbau hatte man noch nicht die technischen Möglichkeiten, flächendeckend nach nicht gezündeten Bomben zu suchen. Deshalb muss man davon ausgehen, dass immer noch viele Blindgänger im Stadtgebiet verstreut liegen.

Und das nicht nur in der Nähe der strategisch wichtigen Ziele. Denn bei den Bombenangriffen gab es eine große Streuung. Die Abweichung vom eigentlichen Ziel war teilweise erheblich. Die Bomber flogen in 7000 bis 8000 Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit von etwa 400 Stundenkilometern. Wenige Augenblicke Verzögerung beim Abwurf hatten große Auswirkungen.

Ein Beispiel dafür ist der 3. Oktober 1943. Bei dem Großangriff der Engländer war die Kasseler Innenstadt mit den markanten Türmen der Martinskirche das Ziel. Die 547 Bomber folgten aber ungenauen Markierungen. Statt im Zentrum gab es bei diesem Angriff erhebliche Schäden im Nordosten bis nach Ihringshausen, Wolfsanger und Sandershausen.

Knapp drei Wochen später waren die Zielmarkierungen in einer sternklaren Herbstnacht absolut präzise. Am 22. Oktober 1943 wurde Kassel bei einem Großangriff in Schutt und Asche gelegt. Bei jedem größeren Bauvorhaben in der Innenstadt muss man nach wie vor damit rechnen, auf nicht detonierte Bomben aus dieser Zeit zu stoßen. Aber nicht nur dort.