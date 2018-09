Nach Bombendrohung an Friedrich-List-Schule in Kassel: Unterricht läuft wieder

Kassel. Ein anonymer Anrufer hat am Donnerstag gegen 8 Uhr mit einer Bombe in der Friedrich-List-Schule gedroht. Mittlerweile durften die Schüler wieder ins Gebäude zurückkehren.

Aktualisiert um 13.25 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, sind die Schüler gegen 9.45 Uhr nach der Räumung wieder in die Schule im Stadtteil Kirchditmold zurückgekehrt. Der Unterricht ging dann wie gewohnt weiter.

Der Anrufer hatte gedroht, am Donnerstagmorgen eine Bombe in der Schule hochgehen zu lassen. Die Polizei sieht keine Ernsthaftigkeit in der Drohung. Sie hatte die Schule komplett durchsucht.

+ Die Straße war kurzzeitig wegen der Bombendrohung gesperrt. © Meyer

Die Zentgrafenstraße war wegen der Bombendrohung zwischen Teichstraße und Riedelstraße gesperrt. Etwa 500 Schüler der berufsbildenden Schule waren letztlich von der Räumung betroffen.

Erst vor kurzer Zeit hatte es auch an der Kasseler Reuter-Schule ebenfalls eine Bombendrohung gegeben.

Doch was sind die Konsequenzen einer solchen Bombendrohung? Der Gesetzgeber sagt: Wenn der Anrufer erwischt wird, drohen ihm eine strafrechtliche Verfolgung mit Geld- und Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und zusätzlich Schadensersatz für die entstandenen Einsatzkosten.

Das ist die Friedrich-List-Schule

Die Friedrich-List-Schule ist nach dem Wirtschaftstheoretiker Daniel Friedrich List benannt, der von 1789 bis 1846 lebte. Er gilt als erster deutscher Vertreter der modernen Volkswirtschaftslehre.

Das Schulgebäude befindet sich in der Zentgrafenstraße 101 im Kasseler Stadtteil Kirchditmold. Schon 1927 waren die Räumlichkeiten von einer Höheren Handelsschule belegt. Erst im Jahr 1949 wurde die heutige List-Schule gegründet - es war ein berufliches Gymnasium mit einem Berufsschulzweig.

Die Schule ist auch heute eine berufsbildende Schule. Seit vielen Jahren ist sie bereits Europaschule. Das ermöglicht den Schülern beispielsweise Unterricht in Wirtschaftsenglisch und bilingualen Unterricht. An der List-Schule kann man beispielsweise Abitur - mit einem beruflichen Fokus - machen. Schüler der List-Schule haben die Chance, diverse Zusatzqualifikationen zu erwerben. Dazu gehören unter anderem ein Computerführerschein und ein Fremdsprachenzertifikat.

Schulleiter ist aktuell Michael Kirchner. Seine Stellvertreterin heißt Claudia Schmidt.

Karte: Hier ist die Friedrich-List-Schule