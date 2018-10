75 Jahre Kasseler Bombennacht: Zeitzeugen erzählen von Angst, Flucht und Trümmern

Video: Als Kassel zerstört wurde

+ © Rau/nh Luftbild von Bomber zu Bomber: Zu sehen ist eine amerikanische B 17, die ihre tödliche Fracht zwischen Kaufungen-Papierfabrik (rechts unten) und den Fieseler Werken ablädt. © Rau/nh

Kassel. 75 Jahre Bombennacht: Die Erinnerungen an den Bombenangriff am 22. Oktober 1943 auf Kassel haben sich in das Gedächtnis von Zeitzeugen eingebrannt. In unserem Video erzählen sie ihre Geschichten.