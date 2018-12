Der nächste Kino-Hit aus Nordhessen: Kassel ist wieder Filmstadt

Hauptdarsteller vor dem Schlosshotel in Wilhelmshöhe: Christiane Paul und Eugene Boateng standen in diesen Tagen in Kassel für das Afrika-Drama "Borga" vor der Kamera.

"Borga" könnte der nächste Film-Hit aus Kassel werden. Gerade haben Stars wie Christiane Paul das Drama abgedreht. Auch der "Tatort" und ein Film über Mehmet Göker sorgen für Gesprächsstoff.

Dass Tuffstein sehr brüchig ist, das weiß jeder, der sich mit den Sanierungsarbeiten an Kassels Wahrzeichen, dem Herkules, schon einmal beschäftigt hat. Auch York-Fabian Raabe weiß um die Brüchigkeit dieses Steins. Wenn er als Kind am Herkules unterwegs war, sei ihm oft genug gesagt worden, er solle nicht auf den Steinen rumlaufen.

Diese Erfahrung hat der mittlerweile 39-jährige Regisseur und Drehbuchautor in seinen ersten Spielfilm mit dem Titel „Borga“ einfließen lassen, der gerade in Kassel, Mannheim und Ghana gedreht wurde. „Borga“ erzählt die Geschichte von Kojo Danso aus Ghana, gespielt von Eugene Boateng, der nach Deutschland geht, um Geschäftsmann zu werden. Er will viel Geld verdienen, um nach ganz oben zu kommen. Dabei bekommt er viele Lektionen erteilt, fällt und steht wieder auf.

Die deutsch-ghanaische Produktion, die nach Angaben der Produzenten ein Budget von 1,2 Millionen Euro hat, soll nächstes Jahr auf Festivals gezeigt werden. 2020 soll „Borga“ dann in die Kinos kommen und 2021 soll der Film bei Arte und beim SWR zu sehen sein.

Wackernagel spielt in "Borga" mit

Der brüchige Tuffstein sei ein schönes Bild für seine Hauptfigur, sagte York-Fabian Raabe am Freitag bei einer Pressekonferenz im Schloss-Hotel, bei der auch die beiden Hauptdarsteller Eugene Boateng (33) und Christiane Paul (44) Fragen zu dem Projekt beantworteten.

Zudem hat die Kasseler Schauspielerin Sabine Wackernagel eine Rolle übernommen. Sie spielt eine ältere Dame, die mit nordhessischem Charme der Hauptfigur klar macht, dass man nicht auf dem brüchigen Tuffstein rumlaufen darf.

Drei Tage wurde in Kassel gedreht, die meisten Szenen entstanden in Mannheim und Ghana. „Borga“ ist übrigens der ghanaische Begriff für die Ghanaer, die in den Westen gegangen und dort zu Reichtum gekommen sind, erklärt der Regisseur. Der Protagonist wird zu solch einem Borga und zum Teil des Systems, das ihn einst zur Reise nach Deutschland gedrängt habe. Bei seinem ersten Spielfilm handele es sich nicht um eine Flüchtlingsgeschichte. Von der Flucht der Hauptfigur werde nichts erzählt. Stattdessen werde gezeigt, wie ein Mensch versucht, sich ein Leben in der Fremde aufzubauen. „Die Figur macht extrem harte Momente durch. Es ist aber auch kein Mitleidsfilm, sondern ein Respektfilm“, sagt Raabe.

Christiane Paul gewann "Emmy"

Hauptdarsteller Eugene Boateng, der in Düsseldorf geboren wurde, hat ghanaische Eltern. In dem Film würden viele Facetten von Ghana gezeigt, sagt der 33-Jährige. Nicht nur das Elend, sondern auch die Liebe, das Leben und die Leichtigkeit. Er freut sich, dass „Borga“, bei dem viele ghanaische Stars mitspielen, auch in die Kinos des westafrikanischen Staates kommt.

„Mich hat die Geschichte der Hauptfigur total berührt“, sagte Christiane Paul, der 2016 der International Emmy Award als beste Hauptdarstellerin verliehen worden ist. „Das ist ein tolles Projekt, ein politisches und gesellschaftliches Thema.“ Sie spielt eine Ärztin, die Kojo emotional nahekommt und ihm aber auch die Augen für die Realität öffnet. Die 44-Jährige ist tatsächlich Ärztin, gab den Beruf aber zugunsten der Schauspielerei auf.

Eigentlich wollte Christiane Paul auch für die Dreharbeiten nach Ghana fliegen. Dann kam ihr aber etwas dazwischen. Diese Szenen wurden gestern im Studio des Hessischen Rundfunks nachträglich gedreht. Ein Hauch von Afrika an der Wilhelmshöher Allee.

"Tatort" und Göker kommen

Der Kassel stammende Regisseur und Drehbuchautor York-Fabian Raabe wurde von vielen Leuten gefragt, warum er ausgerechnet in Kassel drehe, so Raabe. „Warum nicht?“ lautete die Antwort des 39-Jährigen. „Ich habe eine sehr gute Verbindung zu Kassel, da meine Mutter und mein Bruder hier leben.“ Er versuche auch, die Stadt in seinem nächsten Film als Drehort unterzubringen.

Ebenso wie bei „Borga“ stellte der Herkules auch die Kulisse für einige Szenen des „Tatort“. Nach Angaben eines Sprechers des HR soll dieser Tatort mit dem Titel „Das Monster von Kassel“ im Frühjahr 2019 in der ARD ausgestrahlt werden.

Erst vor einer Woche hatte der in Kassel gedrehte Thriller „EneMe“ im Cineplex Premiere. Es kamen Stars wie Sophia Thomalla nach Nordhessen. Bald kommt der vierte Teil des Pferde-Abenteuers "Ostwind" ins Kino, der in Kassel, Lohfelden und im Reinhardswald entstanden ist. Und es geht weiter: Der Kasseler Regisseur Klaus Stern hofft, dass 2019 der Spielfilm "Wolf of Kassel" über den Versicherungsvermittler Mehmet Göker in Kassel gedreht werden kann. Stern und Kristl Philippi wurden bereits für das Drehbuch ausgezeichnet.

Weitere Filme aus Kassel

Zwischen 1953 und 1960 konnte die Kasseler Bevölkerung Stars wie Heinz Rühmann, Hildegard Knef und Heinz Erhardt hautnah erleben. Zahlreiche Kinopremieren wurden damals in der Stadt gefeiert. Und es wurden hier auch Filme gedreht, wie „Natürlich die Autofahrer“ und „Rosen für den Staatsanwalt“. Nach den 50er-Jahren wurde es ruhiger. Zwar entstand 1968 an der Hochschule eine Filmklasse, woraus sich auch das Kasseler Dokumentar- und Videofest entwickelte, allerdings wurde die Stadt viele Jahre als Filmkulisse kaum noch genutzt.

Das änderte sich im Jahr 2002, als der Thriller „Tödliches Vertrauen“ in Kassel gedreht wurde. Es folgten zum Beispiel „Das unreine Mal“ „Pfarrer Braun - Grimms Mördchen“ (2010), „Ostwind (2013) und „V8² - Die Rache der Nitros“ (2013) in Kassel.

