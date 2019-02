Borkenkäfer gefährden hessischen Wald: Kampf gegen Schädlinge beeinträchtigt Besucher

Borkenkäfer haben zahlreiche Bäume in den hessischen Wäldern befallen. Der Landesbetrieb Hessen Forst kämpft jetzt gegen die Schädlinge. Das führt auch zu Einschränkungen für die Waldbesucher.

Besucher der hessischen Wälder müssen sich auf mitunter laute Spaziergänge im Frühjahr und Sommer dieses Jahres sowie auf gesperrte Waldwege einstellen. Während normalerweise nur im Winter Bäume gefällt werden, wird das in diesem Jahr wohl sehr häufig geschehen. Das kündigte Michael Gerst, Leiter des Landesbetriebs Hessen Forst, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kassel an.

Gerst bat gleichzeitig um Verständnis bei der Bevölkerung für diese Maßnahmen, die die Idylle im Wald stören. Ursächlich dafür sei der Klimawandel. Aufgrund des heißen und trockenen Sommers 2018 haben sich im hessischen Staatsforst die Borkenkäfer nämlich rasant vermehrt. Das hatte Folgen: Sie befielen die Nadelbäume – vor allem Fichten. Betroffen davon seien insbesondere Nord- und Osthessen, so Gerst.

Mehr als zwei Millionen Kubikmeter Fichtenholz habe wegen der vier Millimeter großen Käfer und des Sturms Friederike bereits gefällt werden müssen. Das sei fast dreimal so viel wie in Normaljahren.

In ganz Hessen seien 500.000 Bäume von dem Befall betroffen, im Bereich des Forstamts Wolfhagen, zu dem der Habichtswald gehört, handele es sich um 36 000 Festmeter schadhaftes Holz. Auch 2019 werde mit einem erheblichen Schadholzanfall gerechnet.

„Um den Wald zu schützen und die Schäden zu begrenzen, müssen wir vom Borkenkäfer befallene Bäume fällen. Deshalb werden verstärkt Holzerntemaßnahmen stattfinden, Wege zeitweise gesperrt sein und viele Lkw das Holz abtransportieren“, so Gerst. Zudem müsse das befallene Holz entweder schnell aus dem Wald geschafft oder entrindet werden.

Allerdings könnten die Sägewerke derzeit gar nicht das zur Verfügung stehende Holz abnehmen. Aus diesem Grund habe Hessen Forst mehrere Nasslager eingerichtet, wo die Stämme hingebracht werden können.

Ein heißer Sommer wäre eine Katastrophe

+ Michael Gerst, Leiter von Hessen Forst © Pia Malmus Der Borkenkäferbefall in hessischen Wäldern bedrohe nicht nur den Baumbestand und stelle eine enorme Herausforderung für den Haushalt dar, sondern sei auch eine mentale Belastung für seine Mitarbeiter. Das sagte Michael Gerst, Leiter des Landesbetriebs Hessen Forst, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kassel. Dort ging es um die massive Vermehrung des Borkenkäfers als Folge des Klimawandels sowie um die Bekämpfung des Schädlings.

Die Förster müssten in den nächsten Jahren nämlich aushalten, dass bereits tote Fichten zunächst in den Wäldern einfach stehen bleiben, sagte Gerst. Aus ganz praktischen Gründen. Fichten ohne Nadeln und Rinde könnten den Borkenkäfern nämlich nicht mehr als Brutraum dienen. Das heißt, dort können sich die Schädlinge nicht mehr vermehren. Sollten die toten Bäume allerdings eine Gefahr für die Besucher des Waldes darstellen, würden sie natürlich gefällt. Aber eben nur in diesen Ausnahmefällen.

„Wir müssen uns darauf konzentrieren, frisch befallene Bäume konsequent zu ernten. Das erfordert unsere ganze Einsatzkraft. Nur so können wir den weiteren Befall vermindern“, sagt Gerst. Die Brut der Käfer entwickele sich unter der Rinde – die Larven sollen mit dem gefällten Holz aus dem Wald herausgefahren werden, bevor sie ausschlüpfen.

Dabei spiele Zeit eine große Rolle. Sechs Wochen dauere es, dass aus einem gelegten Ei ein Borkenkäfer entstanden ist, der selbst wieder im Wald ausschwärmen und neuen Schaden anrichten kann. Aus einem Käferweibchen können über den Sommer hinweg bei trockener und warmer Witterung bis zu 30.000 neue Käfer entstehen.

Deshalb seien auch 300 Mitarbeiter des Landesbetriebs in den vergangenen Monaten besonders geschult worden, um den Befall frühzeitig erkennen zu können. Ab März dieses Jahres soll eine Überwachung kritischer Nadelholzbestände in den Wäldern systematisch stattfinden.

Solch eine Borkenkäfer-Polizei scheint angesichts der klaren Worte, die Gerst anlässlich der Pressekonferenz gefunden hat, unverzichtbar zu sein. „Die Bäume sind vom letzten Jahr geschwächt, und der Wasserspeicher im Boden hat sich noch nicht ausreichend gefüllt. Wenn noch ein trocken-heißer Sommer folgt, wäre das für den Wald eine Katastrophe.“ Man unternehme alles, um die Schäden im Wald in Grenzen zu halten, und hoffe, dass man dabei von viel Regen in diesem Jahr unterstützt werde.

Zudem setzten die Förster darauf, dass die entstandenen Kahlflächen durch die Anpflanzung von Mischwäldern verschwinden. „Seit rund 30 Jahren fördern wir Mischwälder“, so Gerst. „Wir sind davon überzeugt, dass ein Mix aus verschiedenen klimarobusten Nadel- und Laubbäumen den Wald am besten auf die Risiken des Klimawandels vorbereitet.“

Bei der Wiederbewaldung komme auch der Jagd eine besondere Bedeutung zu, erklärt Gerst. Denn nur bei angepassten Wildbeständen könnten sich artenreiche, klimarobuste Mischwälder entwickeln.

50 Millionen Euro weniger Einnahmen

Das Überangebot an Fichtenholz hat natürlich auch finanzielle Folgen. Durch die sinkenden Preise habe der Landesbetrieb 2018 annähernd 50 Millionen Euro weniger eingenommen, berichtet Michael Gerst, der Leiter des Landesbetriebs Hessen Forst. Hinzu kämen Kosten im zweistelligen Millionenberich für alle anfallenden Kosten zur Bekämpfung der Schädlinge. Hessen Forst hat aber laut Michael Gerst in besseren Jahren Rücklagen für genau solche Fälle gebildet.

Diese Pflanzen befällt der Borkenkäfer

Im vergangenen Jahr sind im gesamten Hessen-Forst-Gebiet durch die starke Vermehrung der Borkenkäfer bereits 500.000 Bäume befallen worden. Dabei handelt es sich um den Buchdrucker, eine Käferart aus der Unterfamilie der Borkenkäfer. Der Buchdrucker befällt vor allem Fichten, aber auch Lärchen, Douglasien, Weymouthskiefer, Schwarzkiefer und Weißtanne.

+ Ein Modell des Schädlings: In der Realität sind die Buchdrucker nur vier Millimeter groß. Sie können bei rasanter Vermehrung aber großen Schaden anrichten. © Pia Malmus

Normalerweise kann die Fichte durch die Absonderung von – durchaus auch toxisch wirksamem – Harz Insekten abwehren. Sind die Bäume aber in irgendeiner Form geschwächt, können sie durch relativ wenige Borkenkäfer überwältigt werden. Das geschieht vor allem bei einer trockenen und heißen Witterung wie im vergangenen Sommer.

Sobald sich einige Käfer erfolgreich in die Rinde eingebohrt haben, produzieren sie Lockstoffe für ihre Artgenossen – es kommt zum massiven Befall des Stammes. Diese Invasion der Borkenkäfer endet mit dem Sterben des Baums.