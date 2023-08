Bowls von „Green Panda“ bald wieder auf Bestellung

Von: Axel Schwarz

Beliebt bei Fans des Poké-Bowl-Trends: Das Restaurant Green Panda an der Friedrich-Ebert-Straße 48 ist seit Juni geschlossen, aber es gibt neue Pläne. © Axel Schwarz

Seit Juni ist das Asia-Bowl-Restaurant „Green Panda“ an der Friedrich-Ebert-Straße geschlossen. in einigen Wochen wollen die Betreiber wieder starten - dann allerdings nur noch mit Liefer- und Abholgeschäft.

Kassel – Viele bedauern es, dass das Asia-Bowl-Restaurant Green Panda an der Friedrich-Ebert-Straße/ Ecke Bismarckstraße seit einiger Zeit geschlossen ist. Seit Oktober 2021 konnte man dort fantasievoll angerichtete Schüsselgerichte im Poké-Bowl-Stil in trendiger Atmosphäre vor Ort verspeisen oder zum Mitnehmen ordern.

Die gute Nachricht: Immerhin Letzteres soll bald wieder möglich sein, kündigte Inhaber Dennis Küpke auf Nachfrage an. Küpke betreibt auch das Café Salotto 1828 am Opernplatz und bedient außerdem viele aufwändige Caterings. Unter anderem versorgt er als Gastronom im Auestadion seit der vergangenen Saison hungrige Fußballfans des KSV Hessen Kassel und demnächst auch das Techno-Publikum beim Sola-Festival, das am 26. August vor der Orangerie stattfindet.

Dieses Geschäft rund um sein Hauptlokal Salotto „wächst und wächst“, sagte Küpke. Und er habe dies neuerdings allein zu bestreiten, da sich sein bisheriger Geschäftspartner Giuseppe Fracasso zurückgezogen habe. Da sei der Entschluss, das Green Panda ab Juni aus Prioritätsgründen zu schließen, „eine rein unternehmerische Entscheidung“ gewesen. An dem Lokal an Kassels Ausgehmeile ist die Inneneinrichtung inzwischen ausgeräumt, der Green-Panda-Schriftzug und das große Werbebanner an der Bismarckstraßenseite sind allerdings noch vorhanden.

Das hat Gründe, denn der Laden solle als sogenannte „Ghost Kitchen“, wie der Inhaber es formuliert, voraussichtlich etwa Anfang Oktober wieder den Betrieb aufnehmen. Dann sollen die Bowls in den Räumlichkeiten nur noch zubereitet und ausschließlich im Bestell- und Abholgeschäft verkauft werden, sagt Küpke. Das sei organisatorisch und vom Personal her deutlich leichter zu stemmen als ein Restaurantbetrieb. Er selbst wolle sich in Zukunft „ausschließlich aufs Salotto konzentrieren“.

Auch in der Südstadt hat eine angesagte Anlaufstelle für Hungrige seit ein paar Wochen geschlossen: Im Tex-Mex-Lokal „Paco’s Tacos“, das nach dem Aus der gleichnamigen Franchise-Kette mit neuen Partnern als Einzelstandort weitergemacht hat, sind die Schaufensterscheiben abgeklebt. Einem Zettel an der Eingangstür zufolge soll die Schließung aber nur „vorübergehend“ sein – „wegen Renovierungsarbeiten“, ist dort zu lesen. Archivfoto: Kathrin meyer

