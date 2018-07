Flächenbrand im Naturschutzgebiet Dönche rief die Feuerwehr auf den Plan

Kassel. Im Kasseler Naturschutzgebiet Dönche ist am Montagabend eine größere Fläche in Brand geraten. Die Feuerwehr musste sogar noch Fahrzeuge nachordern.

Wie uns die Feuerwehr berichtet, breitete sich das Feuer gegen 19.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen in der Dönche aus. Die Feuerwehr orderte zusätzliche Kräfte nach, um mit der Besatzung von insgesamt fünf Fahrzeugen der Flammen auf etwa 400 Quadratmetern Herr zu werden. Auch ein Rettungswagen wart im Einsatz. Durch die extreme Trockenheit hätte es auch schnell ein noch größerer Einsatz in dem Naturschutzgebiet werden können, sagte uns die Feuerwehr.

In den letzten Wochen kam es in unserer Region vermehrt zu Flächenbränden. So werden im trockensten Sommer seit 1976 bis jetzt allein im Schwalm-Eder-Kreis 15 Gras- und Flächenbrände gezählt. Auch die Waldbrandgefahr steigt stetig an. So warnen Experten vor offenem Feuer. Außerdem dürften Autofahrer ausschließlich auf ausgewiesenen Parkplätzen parken, um Rettungswege freizuhalten.

Video: Flächenbrände werden zur Gefahr

