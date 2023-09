Brand in Kassel: Feuerwehr aktuell im Vorderen Westen im Einsatz

Von: Florian Dörr

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wohnungsbrand in Kassel: Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz an der Goethestraße.

Kassel – Feuer am Sonntagabend (10. September) in Kassel. Nach ersten Informationen ist in der Goethestraße ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung soll betroffen sein. Rettungskräfte der Feuerwehr sind im Einsatz.

Weitere Informationen folgen in Kürze.