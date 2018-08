Brandstifter zog durch Bettenhausen

Bettenhausen. Vermutlich ein und derselbe Täter dürfte für fünf Brände in der Nacht zum Sonntag gegen 4.30 Uhr in Bettenhausen verantwortlich sein, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.

Den Ermittlern liegt die vage Beschreibung eines Verdächtigen vor, der sich zur fraglichen Zeit im Bereich eines der Brände aufgehalten haben soll. Es soll sich um einen Mann mit hagerer Gestalt und krausem Haar (an der Seite kurz und nach oben länger) gehandelt haben. Der Mann trug ein helles Langarmshirt und eine lange dunkle Hose.

Zunächst waren eine Streife des Polizeireviers Ost sowie die Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand in der Straße „An der Söhrebahn“ gerufen worden. Wie die Beamten berichten, war die Papiertonne eines Mehrfamilienhauses angesteckt und dadurch zerstört worden. Während ihres Einsatzes erhielt die Streife nach und nach Kenntnis über die weiteren Brände in der Nähe.

So waren in derselben Straße mehrere Zementsäcke angekokelt worden. Bei einem anderen Haus, schräg gegenüber, zündete der Täter ein Trampolin an, das dadurch beschädigt wurde. Die beiden weiteren Brandorte liegen in der unmittelbar angrenzenden Heidenkopfstraße. Auch hier legte der Unbekannte bei zwei Häusern Feuer in Papiertonnen, die komplett niederbrannten. In einem Fall beschädigten die Flammen auch einen Jägerzaun. Die Höhe des gesamten Sachschadens schätzen die Beamten auf über 1000 Euro.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.

