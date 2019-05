Eine Villa für den Mörder: In diesem Haus wurde der Tatort in Kassel gedreht

In vier Tagen wird der Tatort aus Kassel "Das Monster von Kassel" ausgestrahlt. In dieser Villa am Brasselsberg fanden die Dreharbeiten statt.

Er schuf die Ingenieurschule, das Pressehaus der HNA in der Frankfurter Straße, das Studio Kassel des Hessischen Rundfunks, den Gartensaal der Stadthalle, den Baunataler Rathausplatz, Industriebauten, Kirchen, und er gestaltete die Treppenstraße: der Kasseler Stadtplaner und Architekt Werner Hasper (1911 bis 1993). Zudem entwarf er eine Villa, die in der Straße „Im Rosental“ steht, Stadtteil Brasselsberg.

Diese Villa können am Sonntagabend alle Fans der Krimi-Reihe Tatort genauer kennenlernen. Vor und in dem Haus wurden nämlich einige Szenen für den Tatort „Das Monster von Kassel“ gedreht; die Villa gehört zu den Fixpunkten dieses Tatorts.

Laut Drehbuch wohnt in dem Haus der bekannte Fernsehtalkmaster Maarten Jansen, gespielt von Barry Atsma. Dessen Stiefsohn ist zerstückelt worden, und die Frage ist weniger, wer den Mord begangen hat, sondern vielmehr, warum der Stiefsohn sterben musste.

+ Am Drehort: Kommissar Paul Brix (gespielt von Wolfram Koch) vor der Villa am Brasselsberg.

Einer, der die Villa am Brasselsberg sehr gut kennt, ist der Geschäftsmann Torsten Evers, der bis Sommer 2014 das renommierte Modehaus „Heinsius&Sander“ in der Oberen Königsstraße betrieben hat. Seine Eltern, die 1965 von Hamburg nach Kassel gezogen waren, um das Familienunternehmen zu übernehmen, zogen in das neue Wohnhaus 1968 ein. „Ich hatte damals gerade Abitur gemacht“, sagt Evers. „Das Haus hat eine tolle Lage. Rechts und links wohnten Freunde von uns. Das war sehr schön.“

Weitere Häuser in der Straße, die eine Sackgasse ist, hat der bekannte Kasseler Architekt Paul Bode entworfen, erzählt Evers. Ein Sohn von Bode habe ebenfalls in der Straße gewohnt. Nachdem seine Eltern gestorben waren, erbte Evers’ Schwester die Villa. Sie verkaufte das Haus vor einigen Jahren.

+ Robert Tom Coester: Eigentümer der Villa aus dem "Tatort" Nun wohnt Robert Tom Coester mit seiner Frau und den drei Kindern dort. Der Geschäftsführer der GeMax GmbH – einem Unternehmen, das Hotels und Restaurants berät – war es auch, der eines Tages einen Zettel im Briefkasten fand, auf dem ein ungewöhnlicher Wunsch formuliert war. Der Hessische Rundfunk fragte an, ob er sich vorstellen könne, das Haus als Drehort für den Tatort zur Verfügung zu stellen. Coester hat das Schreiben erst für einen Witz gehalten, wie er sagt. Dann hat er sich doch damit befasst und sich darauf eingelassen.

Plötzlich ging alles ganz schnell. Die Filmcrew begutachtete das Wohnhaus näher – und betrachtete es als ideal. Coester besprach sich mit seiner Frau. Und schon bald wurde ein Vertrag aufgesetzt. Drei Wochen sollte der Hessische Rundfunk am Ende das Haus nutzen.

Coester und seine Familie machten in der Zeit zum Teil Urlaub, zum Teil lebten sie in einem nahegelegenen Hotel – was zu manch Kuriosität führte: „Ich jogge jeden Morgen“, sagt Robert Tom Coester. „Und da bin ich dann jedes Mal an meinem Haus vorbeigelaufen.“

Während der Dreharbeiten durften die Coesters aber jederzeit auch in ihre Villa, wobei dort dann nicht alles so war, wie sie das kennen. Die Filmleute hatten schon ein bisschen was verändert. Aus einer Fernsehwand wurde zum Beispiel eine Holzwand gemacht. Coester fand es beeindruckend, wie rasch alles geschah: „Man selbst macht sich oft lange Gedanken, wie man was gestaltet.“ Und nun ging alles ruckzuck.

Wie das Haus im Tatort in Szene gesetzt wird, hat Coester noch nicht gesehen. Am Sonntag, wenn der Krimi ab 20.15 Uhr in der ARD läuft, ist Premiere. „Ich bin gespannt und neugierig“, sagt er.

Und wie denkt Torsten Evers darüber? Er selbst habe aus der Zeitung erfahren, dass sein Elternhaus zum Drehort für den Tatort geworden ist. Das sei für ihn aber nichts Aufregendes, das sehe er mit Distanz.

Hat er Erinnerungen an sein Elternhaus, die irgendetwas mit einem Krimi zu tun haben? „Zum Glück nicht.“ „Das Monster von Kassel“ wird sich Evers am Sonntag natürlich ansehen.

Fakten zur Straße Im Rosental

In der Straße „Im Rosental“ am Brasselsberg wohnen nach Angaben der Stadt derzeit 109 Menschen. Insgesamt sind 39 Adressen registriert.

Die meisten Menschen, die in der Straße „Im Rosental“ wohnen, sind zwischen 25 und 64 Jahre alt. 56 gehören zu dieser Altersgruppe. 26 sind älter als 64 Jahre, 27 sind jünger als 25.

Die durchschnittliche Wohndauer in der Straße beträgt 15,8 Jahre.

Der Tatort Kassel als Public Viewing

Kassel Marketing will mit Unterstützung der HNA und des Hessischen Rundfunks für den Tatort aus Kassel, der am Sonntag, 12. Mai, in der ARD, 20.15 Uhr, ausgestrahlt wird, etwas Besonderes auf die Beine stellen: Die Folge „Das Monster von Kassel“ wird auf einer drei mal fünf Meter großen LED-Videowand vor der Orangerie gezeigt. Das Public Viewing soll der Abschluss der Veranstaltung „Gartenkultur Kassel“ werden, die am Muttertagswochenende, 11. und 12. Mai, bereits zum dritten Mal an neun Standorten in der Stadt stattfindet. Vor der Videowand sollen auch Stühle aufgestellt werden. Gastronom Dominik Hübler (Orangerie) werde sich um die Bewirtung der Tatort-Fans kümmern.