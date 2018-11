Auto fuhr in Kassel gegen Laterne: Frau schwer verletzt, Sperrung aufgehoben

Eine 82-jährige Frau aus Kassel ist am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Druseltalstraße schwer verletzt worden.

Der Artikel wurde um 16.54 Uhr aktualisiert. In Höhe der Firnsbachstraße kam die Fahrerin eines weißen Renault Twingos aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, teilt Polizeisprecherin Monique Düker mit.

Die Frau, die stadtauswärts unterwegs war, geriet vermutlich ohne Fremdeinwirkung nach links auf einen Mittelstreifen. Dort prallte sie mit ihrem Wagen gegen eine Straßenlaterne und nicht gegen eine Ampel, wie die Polizei zunächst mitgeteilt hatte. Andere Verkehrsteilnehmer hatten sofort die Polizei und Rettungskräfte über den Unfall verständigt.

Beamte des Polizeireviers Süd-West sperrten die Druseltalstraße für kurze Zeit komplett, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die schwer verletzte Frau kam in ein Krankenhaus, das total beschädigte Fahrzeug stellten die Polizisten sicher. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

An der Ecke Druselstraße/Firnsbachstraße kam es zu einem Unfall:

