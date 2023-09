„Brauchen Menschen mit Herz“: Altenpflegerin aus Kassel im Interview über Pflegenotstand

Von: Anna-Laura Weyh

Gewalt in der Pflege: Gut 50 Vertreter vor allem von Krankenhäusern und aus der stationären Pflege haben bei einem Fachtag über das „Tabuthema“ gesprochen. © dpa

Die Altenpflegerin Angelika Hupe betreibt einen ambulanten Pflegedienst in Kassel. Wir haben mit ihr über den Pflegenotstand gesprochen.

Kassel – Viel Stress, Fachkräftemangel, Zeitdruck: Die Menschen, die sich um die Alten und Kranken in unserer Gesellschaft kümmern, haben alles andere als einen leichten Alltag. Noch dazu steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland: Ende 2021 meldet das Statistische Bundesamt knapp fünf Millionen Menschen, die im Zuge ihres Alters auf Hilfe angewiesen sind.

Angelika Hupe leitet seit 36 Jahren einen ambulanten Pflegedienst in Kassel. Wir haben mit ihr über den Pflegenotstand und weitere Probleme in ihrem Berufsalltag gesprochen.

Frau Hupe, Sie arbeiten seit fast 40 Jahren in der Pflege. Haben Sie Ihre Berufsentscheidung jemals bereut?

Nein, ich habe nie bereut, in die Pflege gegangen zu sein. Das war mein Wunsch, und ich würde das immer wieder machen. Aber mittlerweile bekommt man einfach zu viele überflüssige Steine in den Weg gelegt – und nicht nur ich, sondern alle Kolleginnen und Kollegen. Ständig gibt es neue Gesetze, wir kommen kaum hinterher, diese umzusetzen. Die Politik entscheidet über uns, aber nicht mit uns.

Was würden Sie sich wünschen?

Der Gesetzgeber sollte sich langsam wieder zurückziehen und uns einfach unsere Arbeit machen lassen. Wir haben immer mehr alte Menschen und immer weniger Pflegekräfte. So wird das nicht mehr lange funktionieren. Die Menschen, die in der Politik über die Vorschriften in der Pflege entscheiden, sollten mal ein Jahr selbst im Altenheim oder in der ambulanten Pflege arbeiten.

Oder sie fragen einfach Mitarbeitende aus den Wohlfahrtsverbänden, was gebraucht wird und wie die Politik helfen kann. Die Fachkräfte sind doch an der Front und wissen, was hier passiert.

Wie hat sich Ihr Berufsalltag in den vergangenen Jahrzehnten geändert?

Wir haben mit unserem Betrieb angefangen, als die Welt noch in Ordnung war. Da gab es noch keine Pflegeversicherungen und keine Pflegegrade. Angeboten haben wir nur Haushaltshilfe. Wir haben den Kundinnen und Kunden also beim Waschen und Anziehen geholfen, haben Frühstück gemacht oder Fenster geputzt.

Den medizinischen Teil haben andere übernommen, etwa die Diakonie oder die Caritas. Wir wurden damals von den Leuten bestellt, und das Sozialamt hat uns bezahlt, wenn die Menschen zu wenig Geld hatten. Mein oberstes Ziel war es immer nur, den Menschen zu helfen.

Und heute?

Durch die Pflegeversicherungen bekommt jeder das gleiche an Pflegegeld – wie mit der Gießkanne verteilt. Es wird gar nicht geprüft, wer tatsächlich wie viel von dem Geld braucht. Den Sinn darin verstehe ich nicht. Denn so bekommen einige Geld, das sie nicht brauchen, und anderen fehlt es.

Das Geld für die Pflege wird also falsch verteilt?

Ja, absolut. Und die Zuzahlungen für die häusliche Pflege und die Heime steigen ins Unermessliche. Das merken wir auch bei unseren Kundinnen und Kunden. Viele haben Schwierigkeiten, das alles zu bezahlen. Aber Unternehmen wie wir haben ein ähnliches Problem. Auch unsere Kosten steigen, wir mussten unsere Preise erhöhen.

Zur Person Angelika Hupe (64) lebt in der Gemeinde Fuldatal und leitet seit 36 Jahren einen ambulanten Pflegedienst in Kassel an der Ihringshäuser Straße. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter, die gemeinsam mit ihr den Pflegedienst betreiben. Dazu gehören noch etwa 35 Mitarbeitende, darunter examinierte Kräfte, aber auch Betreuungskräfte. Die Altenpflegerin ist auch als Dozentin in verschiedenen Pflegeschulen tätig. Die gelernte Fleischereifachverkäuferin konnte nach ihrer ersten Ausbildung ihren Traumberuf verwirklichen. Der Pflegeberuf sei ihre Berufung und auch ihr Hobby, sagt Hupe.

Das Personal wird immer hoch qualifizierter und kostet deswegen mehr Geld. Nicht falsch verstehen, jeder soll gut bezahlt werden. Häufig ist diese hohe Qualifikation in meinen Augen aber gar nicht notwendig.

Inwiefern?

Mit der Pflegeversicherung kamen neue Vorschriften. Auch wir mussten plötzlich examinierte Pflegefachkräfte und Krankenschwestern haben. Dabei wollten wir nur Menschen bei der Grundpflege helfen. Aber alle Unternehmen mussten nun das gesamte Spektrum anbieten, also auch die medizinische Pflege übernehmen, sonst hätten wir nicht weitermachen können.

Die Anforderungen an das Personal sind mittlerweile extrem hoch und gesetzlich vorgeschrieben. Das Resultat: Wir haben Leute mit tollen Zeugnissen, die aber zum Teil nicht wissen, wie sie mit alten Menschen umgehen sollten.

Das ist schlecht.

Allerdings. In meinen Augen sind häufig die Menschen die besten Pflegekräfte, die Angehörige gepflegt oder Kinder großgezogen haben – auch ohne dreijährige Fachausbildung. Natürlich brauchen wir auch examinierte Kräfte, keine Frage. Etwa für die Wundversorgung. Aber zur Unterstützung dieser Fachkräfte brauchen wir Menschen mit Herz und Gefühl.

Nur um ein Beispiel zu nennen: Wir hatten einen Mitarbeiter, der hatte kein Examen, weil er nicht gut lesen kann. Er war aber großartig im Umgang mit Demenzkranken. Er hatte eine Engelsgeduld und wenn ihn die Person zum 20. Mal fragte: Wer sind Sie? Dann erzählte er es ihr zum 20. Mal – und immer noch höflich. Er hatte einen super Draht zu den Menschen. Er konnte alles, durfte gesetzlich aber nichts.

Sehen Sie darin auch den Grund für den Fachkräftemangel in der Pflege?

Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören: In der Pflege will niemand mehr arbeiten. Ich kann das verstehen. Denn unser Job ist eine Berufung. Da ist nicht jeder für geeignet. Mit all der Bürokratie und den vielen Vorschriften werden sich zumindest nicht mehr Menschen für einen Beruf in der Pflege entscheiden. Und die Idee der Politik, die Pflegeausbildungen zu generalisieren, ist der größte Fehler gewesen.

Sie sprechen davon, dass die Ausbildungen in Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege zusammengelegt wurden. Nun gibt es nur noch den Beruf der Pflegefachkraft.

Genau, das funktioniert überhaupt nicht. Die Inhalte waren vorher in der Krankenpflege und in der Seniorenbetreuung völlig unterschiedlich. Ich arbeite auch als Dozentin in verschiedenen Pflegeschulen. In der Altenpflege sind Schulungen in Psychologie, Soziologie und Biografie-Arbeit extrem wichtig.

Wir arbeiten täglich mit denselben Menschen zusammen und müssen doch wissen: Was mochte die Person früher gern, wie ist das Verhältnis zu den Angehörigen und wie kann ich einen Demenzkranken gut beschäftigen. Für die Mitarbeitenden in der Krankenpflege ist das unwichtig. Da liegt der Fokus auf dem medizinischen Part und die Patientinnen und Patienten sollen möglichst schnell wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Sie erwähnen immer mal wieder die Arbeit mit Demenzkranken. Nimmt das viel Raum in Ihrem Alltag in der ambulanten Pflege ein?

Auf jeden Fall. Es gibt immer mehr demente Menschen. Die Arbeit mit ihnen ist anspruchsvoll, und es ist wichtig, dass die Auszubildenden darauf gut vorbereitet werden. Immer wieder liest man von Gewalttaten in der Pflege. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass die Mitarbeitenden nicht gelernt haben, wie man mit demenzkranken Menschen umgeht.

Nimmt Gewalt in der Pflege denn zu?

Das ist schwierig, pauschal zu sagen. Denn Gewalt fängt sehr früh an. Ich muss einen Menschen nicht schlagen, um gewalttätig zu sein. Es reicht mein Auftreten und meine Mimik, und schon haben ältere Menschen Angst vor mir. Deshalb brauchen wir Menschen, die sensibel sind – und wir müssen sie sensibel dafür machen, dementsprechend also schulen.

Passiert das nicht?

Seit der Corona-Pandemie machen wir vieles digital. Auch in vielen Einrichtungen gibt es mittlerweile die meisten Schulungen im Pflegebereich nur noch online. Über eine Videokonferenz, die acht Stunden dauert, kann ich nicht mal ansatzweise das vermitteln, was ich in einer tatsächlichen Begegnung den Schülerinnen und Schülern vermitteln kann. Das spiegeln mir auch viele Teilnehmende. Trotzdem muss man auch sagen, dass Gewalt nicht immer nur vom Personal ausgeht.

Also auch von den Kundinnen und Kunden.

Ja, auch wir als Pflegekräfte erfahren körperliche Gewalt durch ältere Menschen. Ich habe schon erlebt, dass Leute aus meinem Team geschlagen wurden. Einige meiner Mitarbeiterinnen wurden auch schon angegrapscht – von demenzerkrankten Menschen, aber auch von anderen.

Und dann kann auch irgendwann der Moment kommen, an dem man sagt: Und jetzt reicht es. Aber ich als Inhaberin des Betriebs kann solchen Kunden versuchen zu erklären, warum das nicht geht. Wenn sie das dann nicht verstehen, kann ich ihnen kündigen.

Viele Pflegekräfte klagen auch über Zeitdruck während der Arbeit. Kann auch das zu Gewalt führen?

Das übt zumindest Druck aus, und wahrscheinlich ist es jedem auch schon einmal passiert, dass man aus zeitlichen Gründen ruppiger zu den Leuten war als gewollt. Aber auch das hat übrigens mit dem neuen Pflegesystem zu tun. Vorher konnten wir sagen: Wir sind jetzt eine Stunde lang bei diesem Kunden.

In der Zeit machen wir das, was er möchte und braucht, und danach rechnen wir diese Stunde ab. So funktioniert das heute nicht mehr. Für jede Aufgabe, die wir erledigen müssen, gibt es jetzt sozusagen Punkte, über die dann die Abrechnung erfolgt.

Das ist zum einen wesentlich teurer als vorher, und zum anderen reicht die Zeit nicht mehr, die die Pflegekraft laut Plan zur Verfügung hat. Ich denke, die Pflegekassen haben die Kosten so selbst in die Höhe getrieben.

Was tun Sie gegen diesen Druck?

Ich finde es wichtig, dass sich eine Pflegekraft auch mal fünf Minuten lang zurückziehen kann, wenn es gerade eine stressige Situation gibt. Mein Team kann immer zu mir kommen und sich mir anvertrauen. Und wenn jemand sagt, dass er jetzt zwei Tage lang eine Auszeit braucht, weil es nicht anders geht, dann sehen wir zu, dass wir das hinkriegen. Auch so können Gewalttaten – und ich meine nicht nur die körperlichen, sondern auch die psychischen und verbalen – verhindert werden.