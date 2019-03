Brazilian Butt: Darum kann eine Po-OP für Frauen tödlich enden

Der Brazilian Butt ist die Trend-OP der Schönheitschirurgie. Immer mehr Frauen wollen einen dicken Hintern. Mediziner wie der Kasseler Chirurg Dr. Noah warnen jedoch vor einer tödlichen Gefahr.

Was ist ein Brazilian Butt?

Das neue Statussymbol für Frauen - zumindest in Lateinamerika. Brüste und Lippen haben sich viele schon länger machen lassen. Nun ist der Hintern dran. Bei der Operationsmethode wird Eigenfett in den Hintern gespritzt, damit er besonders voluminös aussieht. Entwickelt wurde die OP, wie der Name erahnen lässt, in Brasilien.

Laut Umfragen unter Chirurgen werden mittlerweile jährlich 300.000 solcher Eingriffe vorgenommen, was einer zwölfprozentigen Zuwachsrate entspricht. Der Brazilian Butt ist ebenso populär wie umstritten, denn er ist "keine einfache Operation", wie der Kasseler Chirurg Prof. Dr. Ernst Magnus Noah sagt. Der Chefarzt der Noahklinik im Roten-Kreuz-Krankenhaus macht jedes Jahr etwa zehn weibliche Hintern allein mit Fett schöner. Mehr als doppelt so vielen Patientinnen setzt er alternativ ein Implantat in den Po ein.Offizielle Zahlen für Deutschland liegen nicht vor - auch nicht bei der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC).

Woher kommt der Trend?

Auch aus Lateinamerika, dem "Mekka für voluminöse Hintern", wie Noah sagt. Nicht nur in Brasilien trainieren Frauen ihre Po-Muskulatur mit speziellen Kraft-, Yoga- und Pilatesübungen. Die Popkultur hat daraus einen globalen Trend gemacht. In HipHop-Videos nutzen Rapper wackelnde Frauenhintern schon länger als PR für ihre Musik. Sängerinnen wie Jennifer Lopez und andere Stars wie Kim Kardashian inszenieren ebenfalls gern ihren Po. Kein Wunder, dass viele ihnen nacheifern und Hilfe bei Medizinern suchen, die in Brasilien schon mal Spitznamen wie Dr. Bumbum tragen (vom englischen "Bum" für Hintern).

Was kostet ein Brazilian Butt?

Wer sich seinen Hintern von Dr. Noah in Kassel vergrößern lässt, muss im Schnitt mit 6000 bis 7000 Euro rechnen. Es können aber auch leicht 20.000 Euro werden. Noch teurer wird es vermutlich bei Dr. Alexander Aslani im spanischen Marbella, der als der europäische Butt-Lift-Spezialist gilt. Auf Instagram folgen dem Arzt mehr als 43.000 Menschen. Die operierten Hintern seiner Kundinnen postet er im Foto-Netzwerk mit Slogans wie "Aslanified", was doppeldeutig so viel heißt wie: Aslani befriedigt seine Patientinnen.

Wie gefährlich ist ein Brazilian Butt?

Eben das ist die Frage, die gerade kontrovers diskutiert wird. Im vergangenen Jahr starben zwei Britinnen, nachdem sie sich ihren Hintern vergrößern ließen. Experten schätzen, dass von 3000 Eingriffen einer tödlich endet. Denn ganz so simpel, wie es auf der Webseite des Düsseldorfer Spezialisten Dr. Georg Roth beschrieben wird, ist der Eingriff nicht.

In einer vier- bis sechsstündigen Operation wird das Fett an Problemzonen wie dem Bauch abgesaugt, die Frauen laut Roth "mit Sport oder Diät nicht loswerden können". Anschließend wird das Eigenfett in den Po gespritzt, der dadurch dem Schönheitsideal entsprechend geformt wird. Bereits nach einer Woche sollen die Frauen wieder "gesellschaftsfähig" sein.

Wird das Fett jedoch versehentlich in Venen injiziert, kann es ins Herz oder Gehirn gelangen. "Die Patientinnen sterben dann an einer Fettembolie", erklärt Dr. Noah. Weil die Komplikationsrate hoch ist, hat die Internationale Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie eine Task Force eingerichtet, die das Spritzen von Fettgewebe in den Muskel, wo die Venen liegen, verhindern soll. Alternative Methoden wie das Einsetzen von Implantaten sind dagegen sicherer.

Wie lang hält der Trend an?

Das kann keiner genau sagen. Laut Dr. Noah flaut der ganz große Trend mittlerweile bereits wieder ab. Vielleicht müssen demnächst die Männer mit ihren Pos unters Messer. Maurice Ernst von der Wiener Pop-Band Bilderbuch singt jedenfalls schon seit einiger Zeit die Zeilen: "Ich spür's in deinen Fingern, du bist hinter meinem Hintern her. Sag es laut, jaul es raus, gib es zu."

