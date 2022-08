Broilers begeistern beim Konzert an den Messehallen

Von: Marie Klement

Es hat nicht lange gedauert, da waren sie kurz nach der Veröffentlichung des Tour-Plans in Kassel bereits ausverkauft: die Broilers, Punkrocker aus Düsseldorf. Das war 2019. Dass damals alles anders kam als gedacht, ist unlängst bekannt. Ein ums andere Mal musste das Konzert an den Messehallen verschoben werden. Am Samstag war es endlich soweit, und Sänger Sammy Amara orakelte zuvor auf Facebook: „Da wird richtig Druck auf dem Kessel sein in Kassel.“ Und so war es.

1 / 28

2 / 28

3 / 28

4 / 28

5 / 28

6 / 28

7 / 28

8 / 28

9 / 28

10 / 28

11 / 28

12 / 28

13 / 28

14 / 28

15 / 28

16 / 28

17 / 28

18 / 28

19 / 28

20 / 28

21 / 28

22 / 28

23 / 28

24 / 28

25 / 28

26 / 28

27 / 28

28 / 28