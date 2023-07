Brückentausch in Kassel: Ab 28. Juli kein Durchkommen auf der Wolfhager Straße

Von: Andreas Hermann

Müssen von der alten auf die neue Brücke: DB-Projektleiter Dirk Schütz vor den vielen Gleisen und Schienen. © Malmus, Pia

Fast dreiwöchige Vollsperrung betrifft Verkehrsteilnehmer aller Art

Kassel – Seit Monaten sorgt die Baustelle an den Drei Brücken in Kassel bereits für Behinderungen. Nun müssen sich Verkehrsteilnehmer auf die Vollsperrung dieses Abschnitts der Wolfhager Straße und auf kilometerlange Umleitungen einstellen. Vom 28. Juli bis 16. August wird die Durchfahrt erstmals über einen längeren Zeitraum, nämlich für fast drei Wochen, nicht möglich sein. Das betreffe beide Fahrtrichtungen, kündigten Vertreter der Deutschen Bahn (DB) und der Stadt Kassel jetzt bei einem Baustellenrundgang an.



Auch für Fußgänger wird es in diesem Zeitraum kein Durchkommen mehr geben. Für sie bietet die Bahn deshalb wieder einen kostenfreien Shuttle-Service an, der während der Vollsperrung zwischen den jeweils gegenüberliegenden Brückenseiten verkehren wird. Der Auto- und Lastwagenverkehr wird stadtauswärts (in Richtung Harleshausen) über die Gelnhäuser Straße, Wiener Straße, Holländische Straße und weiter über Vellmar umgeleitet. Stadteinwärts führt die Umleitung über Harleshäuser Straße, Breitscheidstraße und Kölnische Straße.

Grund für die fast dreiwöchige Vollsperrung ist der erste von der Bahn geplante Brückentausch. So soll Anfang August die alte Brücke zum Stadtteil Rothenditmold hin abgerissen und durch eine neue Stahlbetonbrücke ersetzt werden. Das rund 23 Meter breite Bauwerk steht schon wenige Meter entfernt bereit. Nach dem Abriss der alten Brücke soll genau an ihren Standort die rund 2500 Tonnen schwere neue Brücke in die Lücke gerückt werden. Möglich sei dies durch „das Einschieben mit einer hydraulischen Presse“, berichteten die DB-Projektleiter Dirk Schütz und Rolf Kühlborn.



Beim Abbruch der alten Brücke müsse schweres Gerät eingesetzt werden. Nach Angaben der Bahn kann es deshalb vor allem in der Zeit vom 30. Juli bis zum 3. August zu Lärmbelästigungen kommen. Um die Vollsperrung so kurz wie möglich zu halten, würden die Bauarbeiten rund um die Uhr ausgeführt, so dass es auch in der Nacht laut werden könne. „Die DB bittet die Anwohnenden hierfür schon jetzt um Verständnis und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten“, sagte eine Unternehmenssprecherin.



Die Baustelle dürfe nicht betreten und nicht überquert werden, betonten die Bahn-Vertreter. Im Herbst müssen Durchfahrt und Durchgang an den Drei Brücken übrigens noch einmal für längere Zeit gesperrt werden. Dann wird die zweite alte Brücke nach Harleshausen hin abgerissen und durch ein neues Bauwerk ersetzt.

Einen außergewöhnlichen Technikeinsatz kündigt die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Baustelle an den Drei Brücken in Kassel an. Die erste der beiden aus dem Jahr 1877 stammenden Brücken, die dort durch neue Stahlbetonbauten ersetzt werden müssen, wird Ende Juli abgebrochen. In die dadurch entstehende Lücke soll dann die neue Brücke kommen, die nebenan vormontiert wurde und bereitsteht. Um den Neubau an sein Ziel, den Standort der alten Brücke, zu schaffen, muss das rund 23 Meter breite, 21 Meter tiefe und 2500 Tonnen schwere Bauwerk um einige Meter verschoben werden. Das soll mit einer hydraulischen Presse gelingen.

Der „Einschub“ sei für den 3. August terminiert und werde zwei bis drei Stunden dauern, kündigten die DB-Projektleiter Dirk Schütz und Rolf Kühlborn an. Steht die neue Brücke an ihrem Platz, könnten darauf die Schienen und Gleise der alten Brücke verlegt und die Strecken wieder verbunden werden.

Die Bahn spricht von „komplexen Arbeiten“. Bislang habe man die Großbaustelle vorwiegend unter Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs geschafft. Bei dem nun geplanten Brückentausch gehe es aber nicht ohne Vollsperrung und erhebliche Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer aller Art. Erstmals für einen längeren Zeitraum muss dieser Teilabschnitt der Wolfhager Straße gesperrt werden. Für knapp drei Wochen wird es deshalb ab 28. Juli keine Durchfahrt für Autos, Lastwagen und Radfahrer und auch kein Durchkommen für Fußgänger mehr geben.

Nach Angaben der Bahn liegt die Großbaustelle im Zeitplan, deshalb kann der Brückentausch auch wie von Beginn an angekündigt in den Schulsommerferien angegangen werden. Bis dahin nutze man die Zeit, um Gleise und übrige Bahnanlagen auf der alten Brücke zurückzubauen. Nach ihrem Abriss müsse der Untergrund stabilisiert werden, damit Anfang August die neue Stahlbetonbrücke verrückt werden könne. Den Abschluss bilden laut DB Erdarbeiten sowie der Einbau von Schotter, Schwellen und Schienen auf der Brücke. Für die Verkehrsregelung während der Vollsperrung ist die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Kassel zuständig. Wie deren Mitarbeiter Marius Möller und die Vertreter der Bahn erklärten, wird die Wolfhager Straße von Freitag, 28. Juli (6 Uhr), bis Mittwoch, 16. August (20 Uhr), durchgehend zwischen Zentgrafenstraße und Angersbachstraße gesperrt.

Der Kfz-Verkehr wird stadtauswärts über Gelnhäuser Straße, Wiener Straße und Holländische Straße und weiter über Vellmar umgeleitet. Stadteinwärts führt die Umleitung über Harleshäuser Straße, Breitscheidstraße und Kölnische Straße (siehe Grafik). In der Zeit dieser Vollsperrung würden die derzeit laufenden Bauarbeiten an der Kölnischen Straße unterbrochen, berichtete Möller. Für Fußgänger wird die Bahn zwischen 5.30 und 19 Uhr einen kostenfreien Shuttle-Service bereitstellen, der zwischen den jeweils gegenüberliegenden Brückenseiten verkehrt. Für Fahrten zwischen 19 und 5.30 Uhr kann ein Fahrzeug unter der Rufnummer 0561 /8102381 angefordert werden.

Die Erneuerung der zweiten Eisenbahnbrücke in Richtung Harleshausen ist für Herbst geplant. Dafür wird vom 21. Oktober bis 16. November erneut eine längere Vollsperrung nötig. Wenn die neuen, rund 23 Meter breiten Brücken stehen, wird der Verkehr weiter im Wechsel und einspurig durch die Baustelle geführt werden müssen.

Wie angekündigt, verbreitert die Bahn im Auftrag der Stadt die darunter liegende Straße. Künftig werde es unter den Brücken genug Platz für eine Fahrspur je Richtung, eine Busspur sowie Geh- und Radwege auf beiden Seiten geben, kündigen Bahn und Stadt an. Bis dahin müssen sich die Verkehrsteilnehmer allerdings noch gedulden. Komplett abgeschlossen sollen die Arbeiten an dem rund 40 Millionen Euro teuren Brücken- und Straßenprojekt erst Ende des Jahres 2024 sein.

Schon vormontiert: Hinten rechts ist die neue Stahlbetonbrücke zu sehen, die nach Abbruch der alten Brücke an deren Standort geschoben wird. Auch die zweite neue Brücke nimmt bereits Formen an (vorn links). © pia malmus

Wird abgebrochen: die alte, aus dem Jahr 1877 stammende Brücke auf der Seite in Richtung Rothenditmold. © Malmus, Pia