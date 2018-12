Kampf um neues Krebsmittel: Patientin profitiert - aber wer trägt die Kosten?

Auf der Bildschirmdarstellung einer Magnetresonanz-(MR)-Mammographie ist ein winziger Tumor in der Brust einer Patientin zu sehen. Fast eine halbe Million Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Krebs.

Vor zwölf Jahren hatte der Krebs zum ersten Mal zugeschlagen – Brustkrebs mit Metastasen in den Knochen. Inge Paul überstand die Chemotherapie gut - sie wähnte den Krebs besiegt.

Kassel. Inge Paul machte Ausflüge mit ihrem Mann - so hatte sich das Ehepaar aus Immenhausen-Holzhausen den Ruhestand vorgestellt. Doch dann kam der Krebs zurück: 2014 traten wieder Metastasen auf, im vergangenen Jahr war auch die Leber befallen.

Auf ein neues Medikament schlug die heute 74-Jährige sehr gut an. „Sie hat es gut vertragen, vor allem aber haben sich die Metastasen in der Leber komplett zurückgebildet“, sagt Dr. Sabine Schmatloch, Chefärztin des Brustzentrums im Elisabeth-Krankenhaus Kassel, und ergänzt: „Das ist der beste Therapieerfolg, den es gibt.“

Brustkrebs-Therapie: Krankenkasse mit Regressforderung

Doch eben dieses Medikament namens „Ibrance“ mit dem Wirkstoff Palbociclib vom Hersteller Pfizer, das Inge Paul mehr Lebensqualität versprach, sollte sie nicht länger verabreicht bekommen. Denn im April dieses Jahres hatte Chefärztin Schmatloch unliebsame Post erhalten: Eine Regressforderung von Inge Pauls Krankenkasse über 25.000 Euro.

Der Grund: Das erst 2016 zugelassene Medikament hatte nachträglich ein Negativ-Etikett vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) erhalten. Er ist das Gremium, das darüber entscheidet, ob ein neues Medikament besser ist als die bisherigen.

Brustkrebs-Medikament: G-BA sieht keinen Zusatznutzen

Entgegen der Studienergebnisse kam der G-BA zu dem Schluss, dass es „keinen Zusatznutzen im Verhältnis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie“ habe. Darauf beruft sich Inge Pauls Krankenkasse, die BKK Henschel Plus, und klagt den wirtschaftlichen Schaden ein. Zumal, so die Kasse, es alternative Behandlungsmethoden gegeben habe. Zu diesem Schluss sei der Medizinische Dienst der Kassen gekommen.

Eben dies sieht Gynäkologin Schmatloch anders. Die lange Krankengeschichte von Inge Paul zeige, dass längst alle Therapiemaßnahmen ausgeschöpft waren. Einzige Option sei die Gabe von Palbociclib gewesen. Vorübergehend beugte sich die Chefärztin des Brustzentrums jedoch den Bescheiden: Im Sommer setzte sie das Medikament ab. „Es war, als hätte man mir den Stuhl unter dem Hintern weggezogen“, berichtet Inge Paul. Es ist nicht einfach, die 74-Jährige zu verstehen, denn sie ist schwer vom Krebs gezeichnet.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

Brustkrebs-Fall vor der hessischen Prüfungsstelle

Inge Paul weiß, dass es nicht um Heilung geht. Wohl aber darum, dass die Zeit, die ihr bleibt, nicht qualvoll ist. Das Medikament habe sie gut vertragen, macht sie noch einmal deutlich. Ihr Ehemann ist in Sorge, er kämpft um die Fortsetzung der Therapie. Kurzerhand fährt er mit seiner schwerkranken Frau in die Filiale der Krankenkasse, bei der er, der einstige Henschelaner, seit fast 60 Jahren versichert ist. Der Mitarbeiter sei verständnisvoll gewesen, berichtet Gerhard Paul; der Sachverhalt solle geklärt werden. Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen weiter.

Der Fall wird schließlich von der hessischen Prüfungsstelle der Ärzte und Krankenkassen verhandelt. Der stellt fest, dass die Therapie mit Palbociclib „zwar nicht die wirtschaftlichste Therapieform“ gewesen sei, sich aber als außerordentlich wirksam erwiesen habe“.

+ Dr. Sabine Schmatloch © privat/nh Einziger Vorwurf sei, dass die Substanz „etwas früh verordnet“ wurde und dass das Elisabeth-Krankenhaus, in dem Hessens größtes Brustkrebszentrum beheimatet ist, nicht vorab bei der Krankenkasse eine Kostenübernahme eingeholt habe. Die BKK Henschel Plus sieht das anders und hat das Verfahren an den Beschwerdeausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Hessen weitergegeben.

Dr. Sabine Schmatloch will nicht warten, bis die bürokratischen Mühlen gemahlen haben. Nach einer zweimonatigen Pause hat sie die Therapie von Inge Paul mit Palbociclib fortgesetzt. „Wir verlieren sonst einfach zu viel Zeit. “

Zum Thema: 30 Minuten am Tag: Bewegung senkt Risiko für Brustkrebs

Krankenkasse: Laufendes Verfahren

„Im vorliegenden Fall geht es nicht um Verweigerung, sondern um Wirtschaftlichkeit“, sagt Thomas Umbach vom Vorstand der BKK Henschel Plus. Noch befände man sich in einem laufenden Verfahren: Derzeit setze sich der Beschwerdeausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Frankfurt mit der Bewertung der Prüfungsstelle auseinander. Dieses Urteil gelte es ebenso abzuwarten wie das laufende Nachprüfverfahren des G-BA, der eine Neubewertung des Brustkrebsmedikaments Ibrance vornimmt. Möglicherweise gebe es im Frühjahr eine andere Sachlage, sagt Umbach. Wenn Ärzte auf der sicheren Seite sein und einen Regress vermeiden wollen, empfehle er, sich vor Therapiebeginn mit der Kasse in Verbindung zu setzen.

Pharma-Firma: „Ibrance ist erstattungsfähig“

Wenn Wirksamkeit und Sicherheit belegt sind, können Medikamente zugelassen werden. Ist ein Medikament neu auf dem Markt, ermitteln der pharmazeutische Hersteller und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-SV) einen Erstattungsbetrag.

„Im Februar 2018 haben sich der GKV-SV und Pfizer auf einen Erstattungsbetrag für Ibrance (Wirkstoff: Palbociclib) geeinigt. Dieser gilt (bundesweit) sowohl für die gesetzlichen als auch für die privaten Krankenversicherungen. Bei indikationsgerechter Verordnung und unter Berücksichtigung der dafür vorgesehenen Voraussetzungen ist Ibrance in Deutschland somit (unverändert) voll verschreibungs- und erstattungsfähig“, erklärt Dr. Anke Kugelstadt, Pressesprecherin von Pfizer.

Krebs-Spezialist: „Hier geht es um Schicksale“

+ Dr. Gero Moog Das Thema Kostenerstattung bei Krebstherapien treibt Patienten, Ärzte und Kassen gleichermaßen um. Der Fall der Lungenkrebspatientin Sandra Dollinger, deren Krankenkasse die Kostenübernahme für die von ihrem behandelnden Arzt favorisierte Therapie ablehnt, rief viele Reaktionen hervor. Auch der Kasseler Gastroenterologe und Darmkrebsspezialist Dr. Gero Moog nimmt dazu Stellung.

Welchen Raum nimmt das Thema Kostenerstattung in Ihrem Berufsalltag ein?

Moog: Recht viel – insbesondere bei onkologischen und modernen Therapien im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen. Häufig kommen betroffene Patienten nicht mit Standardtherapien zurecht; viele Verordnungen laufen daher „Off Label“, (Anmerk.: Arzneimittel werden außerhalb der genehmigten Anwendungsgebiete eingesetzt). In den meisten Fällen entscheiden sich die Krankenkassen leider gegen den Versicherten. Oder sie versuchen, die Situation auszusitzen – dann verliert der Patient.

Sie beklagen, der Medizinische Dienst der Krankenkassen sei nicht neutral.

Moog: Ja. Als Institution der Krankenkassen ist er parteiisch. Er lehnt mehrheitlich alle innovativen und noch nicht gesicherten Therapie- und Diagnoseverfahren ab. Hier ist der Gesetzgeber dringend gefordert, der das Problem ja auch schon als solches erkannt hat.

Was kann er tun?

Moog: Meines Erachtens müsste hier vom Gesetzgeber zunächst die Neutralität des medizinischen Dienstes geschaffen werden. Nur so würde sich eine objektive Beurteilung entsprechender Sachverhalte ergeben. Eine weitere Möglichkeit wäre, angesichts der Milliardenübeschüsse der Krankenkassen einen Solidaritätsfonds für Problemfälle einzurichten.

Dann käme der Fürsorgecharakter der Kassen wieder stärker zur Geltung.

Moog: Ja, denn der ist zunehmend verloren gegangen. Zumeist verhalten sich die Kassen wie Schadensversicherer. Das Tragische ist dabei: Hier geht es um Schicksale.