Zertifikat verlängert: Brustzentrum des Elisabeth Krankenhauses in Kassel stellt Qualität erneut unter Beweis

Die Diagnose Brustkrebs ist für Betroffene und deren Angehörige ein tiefer Einschnitt, der Ängste auslöst und Sorgen bereitet.

Die optimale Behandlung zu finden und sich bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten in guten Händen zu wissen, ist daher sehr wichtig. Geprüfte Qualität finden Betroffene im Brustzentrum des Elisabeth-Krankenhauses in Kassel.

Es ist das größte Brustzentrum in Hessen und seit dem Jahr 2006 durchgängig zertifiziert. Das bedeutet: Es erfüllt die hohen Standards der Deutschen Krebsgesellschaft und der deutschen Gesellschaft für Senologie. Diese beiden Fachgesellschaften legen die Anforderungen für zertifizierte Brustzentren in Deutschland fest und überwachen deren Einhaltung. „Jährlich stehen sogenannte Überwachungsaudits an und alle drei Jahre – wie jetzt gerade wieder - eine umfangreiche Rezertifizierung“, erklärt Dr. Sabine Schmatloch. „Das Ziel dabei ist es, anhand einer Fülle von festgelegten Kriterien sowohl die Behandlung und Therapie unserer Patientinnen und Patienten qualitativ zu beurteilen als auch unsere Organisationsstruktur“, beschreibt Dr. Schmatloch. Als Chefärztin leitet sie das Brustzentrum seit 2015. Ihr Team, dem unter anderem die Oberärzte/-innen Christina Trzeja-Höhlein, Dr. Daniela Borries und Mina Fam angehören, gewährleistet Diagnostik und Therapie auf höchstem Niveau. Davon konnten sich die beiden Auditorinnen, zwei speziell ausgebildete Ärztinnen, im Rahmen der Rezertifizierung selbst überzeugen. Ihr Rundgang durch das Brustzentrum startete im Ambulanz-Bereich. Dort finden täglich Sprechstunden und Untersuchungen statt. „Bei uns werden jährlich über 500 Patientinnen und Patienten mit einer neudiagnostizierten Brustkrebserkrankung behandelt“, sagt Dr. Schmatloch. Der Vorteil für Erkrankte: „Die hohe Fallzahl garantiert Routine und Zuverlässigkeit, ohne dass wir dabei den einzelnen Menschen aus dem Auge verlieren.“

Auch die stationäre Versorgung wurde geprüft. Im Elisabeth-Krankenhaus wird die medizinische Behandlung durch eine einfühlsame Pflege von speziell ausgebildeten Breast Care Nurses und Fachonkologieschwestern abgerundet. Bei ihrer Begehung sprachen die Auditorinnen nicht nur mit den Fachschwestern, sondern auch mit den Patientinnen selbst: „Sie nahmen sich viel Zeit, um alle anwesenden Patientinnen im Chemotherapiezimmer zu ihrer Behandlung und Zufriedenheit zu befragen“, berichtet Dr. Schmatloch. Als Besonderheit fielen die Kühlkappen auf, die manche Frauen trugen. Diese speziellen Hauben kühlen die Kopfhaut während die Patientin die Chemotherapie erhält. Der typische Haarausfall soll so gehemmt werden. Auch der freundlich eingerichtete Sport- und Reharaum mit Blick über die Stadt wurde in Augenschein genommen. Er bietet Patientinnen die Möglichkeit, in geschütztem Rahmen an Sportkursen teilzunehmen. „Frauen, die sich sportlich betätigen, vertragen die Therapie besser“, sagt Dr. Schmatloch. „Zudem kann dadurch das Rezidivrisiko, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit erneut auftritt, gesenkt werden.“

Beim weiteren Rundgang lernten die Auditorinnen auch das Team der Psychoonkologie sowie das Palliativteam kennen. „Psychoonkologen sind bei uns immer vor Ort und das Palliativteam ist im Brustzentrum fest integriert – auch dies fiel bei der Begehung besonders positiv auf“, sagt Dr. Schmatloch. 2800 Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen der Brust werden im Elisabeth-Krankenhaus jährlich ambulant und rund 1250 stationär behandelt. Um dies leisten zu können, spielt die sehr gute Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern eine wichtige Rolle und auch diese wurden im Rahmen der Rezertifizierung geprüft. Darunter zum Beispiel die Praxis für Radiologie und Nuklearmedizin in der Friedrich-Ebert-Straße, die Strahlentherapie-Praxis Rottmann-Ickler und Kollegen, die Praxis Dr. Söling/Dr. Siehl, Ärzte für internistische Onkologie und Prof. Dr. Rüschoff und Kollegen, Pathologie Nordhessen. Nach Abschluss der umfangreichen Überprüfung stand fest: Das Brustzentrum des Elisabeth-Krankenhauses erfüllt die hohen Zertifizierungskriterien und erhält damit erneut das Gütesiegel der beiden Fachgesellschaften. Der Vorteil für Patientinnen und Patienten: Sie haben die Gewissheit, hier eine Diagnose und Therapie nach aktuellen wissenschaftlichen Standards zu erhalten. (nh)

Kontakt:

Dr. med. Sabine Schmatloch Chefärztin

Brustzentrum Elisabeth-Krankenhaus Kassel

T (05 61) 72 01-1 47

brustzentrum@ekh-ks.de

www.elisabeth-krankenhaus-kassel.de