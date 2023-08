Verfahren liegen ewig vor Gericht: Mögliche Millionenrückzahlungen für Kasseler offen

Von: Bastian Ludwig

Seit mehr als zehn Jahren vor Gericht: Die Kasseler Wassergebühr ist umstritten. © dpa

In beiden Verfahren geht es um viele Millionen Euro, die möglicherweise Kasseler Bürgern zustehen. Doch sowohl über die Zulassung eines Berufungsverfahrens im Streit um die Straßenbeiträge wie in der Frage der Rechtmäßigkeit der Kasseler Wassergebühren wird der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel nicht in absehbarer Zeit entscheiden.

Kassel - Grund für die langen Bearbeitungszeiten sei die hohe Auslastung des Gerichtes durch Eilverfahren, so eine Sprecherin. Wir stellen die beiden Verfahren kurz vor:

Straßenbeiträge

Im April 2021 hatte das Verwaltungsgericht Kassel die Straßenbeitragssatzung der Stadt Kassel als nichtig erklärt, weil diese nicht den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) des Landes entspreche (5 A 1017/21.Z). Die Stadt hatte seinerzeit Berufung vor dem VGH beantragt. Über deren Zulassung hat dieser aber noch immer nicht entschieden.

Sollte der VGH die erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestätigten, hätte dies aber nur eine Bedeutung für Straßenbauprojekte, die vor September 2019 begonnen und noch nicht abgerechnet wurden. Denn im Herbst 2019 hatte die Stadt die Straßenbeitragssatzung abgeschafft. Die Anlieger werden seitdem nicht mehr auf deren Basis an den Baukosten beteiligt.

Rückzahlung möglich: Für Umbau der Friedrich-Ebert-Straße wurden Anlieger zur Kasse gebeten. © Dieter Schachtschneider

Allerdings sind noch mehrere Abrechnungen aus der Vergangenheit offen. Es betraf zuletzt 100 Straßenbauprojekte, bei denen die Stadt zehn Millionen Euro als Anliegerbeiträge eingeplant hatte.

Weil die Verfahren zum Teil zu verjähren drohten, hatte die Stadt bereits teils vorläufige Beitragsbescheide erstellt. Sollte das erstinstanzliche Urteil Bestand haben, würden die Betroffenen ihre gezahlten Beiträge zurückerhalten, hieß es von der Stadt.

Wassergebühren

Noch viel länger läuft bereits der Streit um die Wassergebühren. Bereits vor elf Jahren hatten Bürger gegen die Kalkulation geklagt, weil diese unter anderem eine 15-prozentige Konzessionsabgabe beinhaltet, die sie für rechtswidrig halten. Das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes (VGH) zugunsten der Kläger aus dem Jahr 2018 kassierte vor gut zwei Jahren das Bundesverwaltungsgericht wieder, weil es Fehler bei der Auslegung des Preisrechts sah. Es verwies die Klage zurück an den VGH.

Nun muss das Verfahren zu den Wassergebühren ganz neu aufgerollt werden. Der VGH kann aber noch nicht sagen, wann er dazu Kapazitäten hat. In der Zwischenzeit hat die Stadt millionenschwere Rückstellungen gebildet. Bereits vor drei Jahren belief sich diese auf mehr als 15 Millionen Euro.

Sollte am Ende ein bestandskräftiges Urteil zugunsten der Gebührenzahler gefällt werden, müsste die Stadt das zu viel verlangte Geld an die Verbraucher zurückzahlen. Eine Erstattung erfolgt in diesem Fall aber nur für die Zeit ab 2017. Seitdem versendet Kasselwasser wegen des Rechtsstreits seine Gebührenbescheide mit einem Vorläufigkeitsvermerk. Alle anderen Bescheide sind rechtskräftig und somit nicht mehr einklagbar.

Richterbelastung

Der Verwaltungsgerichtshof sei mit einer Vielzahl von Eilverfahren aus verschiedensten Bereichen befasst, so eine Sprecherin. Hervorzuheben seien Eilverfahren im Zusammenhang mit dem Ausbau Erneuerbarer Energien, wie etwa jenes zum Windpark Reinhardswald.

Darüber hinaus stünden Eilentscheidungen zu bedeutsamen Verkehrsprojekten, zum Verbraucherschutz und zu Finanzdienstleistungsprodukten an. Hinzu kämen ausländerrechtliche Eilverfahren, teilweise auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges.

„Selbstverständlich wird die Belastungssituation am Hessischen Verwaltungsgerichtshof auch maßgeblich durch die anhängigen Hauptsacheverfahren beeinflusst: Diesbezüglich ist insbesondere auf einen weiterhin relativ hohen Bestand an Asylverfahren hinzuweisen“, so die Sprecherin. Überdies stünden auch Verfahren aus dem Bereich des Außenwirtschaftsrechts zum Export von militärisch nutzbaren Gütern an.

Nach einer aktuellen Statistik liege die durchschnittliche Verfahrensdauer für Berufungsverfahren und Anträge auf Zulassung der Berufung am VGH bei etwa zwei Jahren und für Eilverfahren bei etwa vier Monaten. (Bastian Ludwig)