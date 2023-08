Bürgereingabe: Stadt Kassel soll Werbung für Bundeswehr unterbinden

Von: Andreas Hermann

Teilen

Bundeswehr-Plakat an der Haltestelle: Werbung wie dieses Plakat im Mai am Bebelplatz soll es künftig in Kassel nach der Forderung einer Bürgereingabe an die Stadtverordnetenversammlung nicht mehr geben. archi © florian hagemann

Was sich Verteidigungsminister Pistorius wünscht, soll in Kassel tabu sein

Kassel – Die Bundeswehr zählt 183 000 Frauen und Männer in Uniform. Ziel von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist es, ihre Zahl bis zum Jahr 2031 um rund 20 000 zu erhöhen. Dazu fordert der Minister mehr Tempo beim Umgang mit Bewerbern und größere Anstrengungen, um den Soldatenberuf interessanter zu machen – vor allem für mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund.

Während der Verteidigungsminister das Werben für die Bundeswehr forcieren möchte, gibt es aktuell in Kassel eine komplett gegenläufige Initiative. Hier sollen sich die Stadtverordneten mit einem Beschluss gegen die Werbung der Bundeswehr aussprechen und den Magistrat damit beauftragen, „alles in seiner Macht stehende zu unternehmen“, um Bundeswehr-Werbung zum Beispiel auf Plakaten und an Straßenbahnen zu unterbinden.

Der Antrag steht in der nächsten Sitzung der Stadtverordneten im September auf der Tagesordnung. Die Initiative kommt nicht von einer Fraktion, sondern ist eine Bürgereingabe. Diese ermöglicht es allen Bewohnern von Kassel, ihr Anliegen gegenüber der Stadtverordnetenversammlung vorzubringen (siehe Hintergrund).

Von welcher Einzelperson oder Gruppe die Bürgereingabe gegen die Werbung für die Bundeswehr stammt, ist der Stadt bekannt. Namen werden zum jetzigen Zeitpunkt aus Gründen des Datenschutzes aber nicht genannt. Jedoch haben der oder die Eingeber die Möglichkeit, in der Sitzung, in der es um ihr Anliegen gehen wird, öffentlich Stellung zu nehmen.

Begründet wird die Bürgereingabe umfangreich und emotional. Kritisiert werden zum Beispiel „grundgesetzwidrige Einsätze im Ausland und „die Glorifizierung des Tötungshandwerks“. Die Werbung für die Bundeswehr sei „ein Schlag ins Gesicht jedes friedliebenden Menschen“, heißt es weiter in der Eingabe. Gefordert wird: „Gerade weil Kassel an den Steuereinnahmen durch die Rüstung sehr gut mitverdient, muss hier durch die Stadt ein Zeichen gesetzt werden!“

Prinzipiell ist die Bürgereingabe für zulässig erklärt worden, was etwa die Frage der Zuständigkeit angeht. Deshalb steht sie nun auch in den Sitzungen des Ausschusses für Chancen, Gleichstellung, Integration und Eingaben (14. September) und der Stadtverordnetenversammlung (18. September) auf der Tagesordnung. Ob Kassels Stadtverordnete tatsächlich über ein Unterbinden von Bundeswehr-Werbung diskutieren und einen Beschluss darüber fassen werden, ist aber noch offen. Bislang habe der Magistrat zu der Bürgereingabe keine Stellungnahme abgegeben, berichtete am Donnerstag das Stadtverordnetenbüro. Wenn dies bis zur Sitzung im September nicht geschehen sei, werde der Tagesordnungspunkt abgesetzt. Nehme der Magistrat dazu überhaupt nicht Stellung, könne über die Eingabe auch nicht im Stadtparlament diskutiert werden.

Werbung für die Bundeswehr ist in Kassel schon öfter ein Streitpunkt gewesen. Erst im Mai gab es lebhafte Diskussionen, weil die Universität zu ihrer Jobmesse die Bundeswehr nicht zulassen wollte. Über die Studien-, Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in Uniform sollte es bei der Uni-Veranstaltung keine Informationen geben.

Als 2018 Straßenbahnen mit Bundeswehr-Werbung (Slogan: „Grünzeug ist auch gesund für deine Karriere“) durch die Stadt rollten, stieß das ebenfalls auf Kritik. In einem offenen Brief an die KVG schrieb ein Mitglied des Friedensforums: „Als langjährige Benutzerin der Tram-Linien in Kassel protestiere ich gegen diese Werbung. Die Bundeswehr ist kein normaler Arbeitgeber. Hier wird zum Töten ausgebildet.“

Hintergrund

Bürgereingabe

Jeder Einwohner Kassels kann allein oder mit anderen eine Eingabe an die Stadtverordnetenversammlung richten. Voraussetzung: Sie muss Angelegenheiten betreffen, für die das Gremium zuständig ist. Jede Eingabe wird geprüft, an den Fachausschuss überwiesen sowie den Fraktionen zur Kenntnis gegeben. Der Magistrat wird um Stellungnahme gebeten. Unzulässig ist eine Eingabe zum Beispiel dann, wenn die Stadt Kassel gar nicht zuständig ist, sie auf Änderung einer gerichtlichen Entscheidung abzielt oder ein Strafgesetz verletzt.

(Andreas Hermann)