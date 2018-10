Zehn Bürgermeisterwahlen in der Region am Sonntag - Hier der Überblick

Gleichzeitig zur Landtagswahl gibt es in zehn nordhessischen Städten und Gemeinden Bürgermeisterwahlen. Hier alle im Überblick.

In zehn Städten und Gemeinden in Nordhessen geben die Bürger am Sonntag, 28. Oktober, nicht nur ihre Stimmen zur Landtagswahl ab. Sie können auch einen Bürgermeister wählen, teils gibt es nur einen Kandidaten, teils kämpfen mehrere um einen Posten.

Wegen der Landtagswahl Hessen 2018 werden die Bürgermeisterwahlen etwas später ausgezählt.

Hier ein Überblick:

Baunatal (Kreis Kassel): Eine Frau und drei Männer wollen Bürgermeister von Baunatal werden. Silke Engler (SPD), Juri Stölzner (Grüne), Sebastian Stüssel (CDU) und Dr. Rainer Oswald (FDP). Wer wie viele Stimmen erhalten hat, lesen Sie am späten Sonntagabend hier. Trauriger Anlass dafür, dass es bereits in diesem Jahr in Baunatal eine Bürgermeisterwahl gibt, ist der unerwartete Tod des langjährigen Amtsinhabers Manfred Schaub am Pfingstsonntag.

+ Sie wollen in den kommenden sechs Jahren die Geschäfte in Baunatal leiten (von links): Juri Stölzner (Grüne), Silke Engler (SPD), Sebastian Stüssel (CDU) und Dr. Rainer Oswald (FDP). © Montage: Yvonne Hermes/Archivfoto: Sven Kühling

Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis): Zur Wahl stehen Amtsinhaber Markus Boucsein (parteilos), SPD-Kandidat Tiemo Riedemann und Gerhard Schönemann (parteilos). Hier gibt es Sonntagabend die aktuelle Entwicklung.

+ Sie stehen zur Wahl: (von links) Timo Riedemann, Amtsinhaber Markus Boucsein und Gerhard Schönemann.

Gilserberg (Schwalm-Eder-Kreis): Zur Wahl stehen Amtsinhaber Rainer Barth (48, parteilos) und Thorsten England (42, SPD). Barth ist seit 2014 Bürgermeister im Hochland und lebt mit seiner Familie im Gilserberger Ortsteil Appenhain. Herausforderer England lebt mit Frau und Kindern in Sachsenhausen und arbeitet beim Amt für Bodenmanagement und Geoinformation Homberg (Efze). Hier halten wir Sie über die Wahl in Gilserberg am Sonntagabend auf dem Laufenden.

+ Gilserberg: Rainer Barth (links) und Thorsten England.

Hatzfeld (Waldeck-Frankenberg): Hier tritt nur Amtsinhaber Dirk Junker (parteilos) erneut an. Der 51-Jährige war am 18. November 2012 als Nachfolger von Uwe Ermisch (SPD) erstmals zum Bürgermeister der Stadt Hatzfeld gewählt worden. Über die aktuelle Entwicklung halten wir Sie am Sonntagabend hier auf dem Laufenden.

+ Hatzfeld: Amtsinhaber und einziger Kandidat Dirk Junker.

Waldeck (Waldeck-Frankenberg): Jürgen Vollbracht (CDU) kandidiert gegen Amtsinhaber Jörg Feldmann (parteilos). Jörg Feldmann hat seine dritte Legislaturperiode in der Stadt Waldeck im Blick. Seit 2007 amtiert der 51-Jährige im Sachsenhäuser Rathaus. Jürgen Vollbracht wurde durch die Mitglieder des CDU-Stadtverbands zum Kandidaten der Union gewählt. Der 51 Jahre alte Sachsenhäuser ist Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtparlament und sozialpolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion. In diesem Artikel berichten wir aktuell über die Entwicklung der Wahl.

+ Waldeck: Jürgen Vollbracht (links) und Jörg Feldmann.

Korbach (Waldeck-Frankenberg): Klaus Friedrich (parteilos) ist Alleinkandidat und strebt eine vierte Amtszeit als Bürgermeister in Korbach an. Im September 2000 wählten die Korbacher ihn das erste Mal zu ihrem Bürgermeister, sein Amt trat er im Februar 2001 an. Er folgte auf den langjährigen Bürgermeister Wolfgang Bonhage (SPD, 1977 - 2001). Wie die Wähler abstimmen, darüber halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

+ Korbach: Alleinkandidat Klaus Friedrich.

Edertal (Waldeck-Frankenberg): Marco Mörschler (SPD) tritt gegen Amtsinhaber Klaus Gier (Freie Wähler) an. Klaus Gier wird sich für eine zweite Amtszeit als Verwaltungschef im Rathaus der Großgemeinde Edertal bewerben. Er hatte vor sechs Jahren die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Wolfgang Gottschalk angetreten. Marco Mörschler heißt der Gegenkandidat: Die Delegierten der Edertaler SPD-Ortsverbände haben den 46 Jahre alten, parteiunabhängigen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl nominiert. An der Polizeistation Bad Wildungen leitet der Diplom-Verwaltungswirt und Polizeibeamte seit acht Jahren eine der Dienstgruppen. Hier halten wir Sie über den Ausgang der Wahl auf dem Laufenden.

+ Edertal: Marco Mörschler (links) und Klaus Gier.

Twistetal (Waldeck-Frankenberg): Stefan Dittmann tritt bei der Bürgermeisterwahl erneut als FDP-Kandidat und ohne Gegenkandidaten in Twistetal an. Vor fünfeinhalb Jahren hatte er das Amt von seinem Vorgänger Günter Hartmann (SPD) übernommen.

Friedewald (Hersfeld-Rotenburg): Zur Bürgermeisterwahl in Friedewald am 28. Oktober tritt Amtsinhaber Dirk Noll als einziger Bewerber an. Hier halten wir Sie über die Entwicklung am Sonntagabend auf dem Laufenden.

Wehretal (Werra-Meißner-Kreis): Zwei Kandidaten treten an: Während Thomas Freitag bekennender Sozialdemokrat ist und während des Wahlkampfes von der örtlichen SPD unterstützt wird, hat Timo Friedrich kein Parteibuch vorzuweisen, konnte und kann sich jedoch auf den Rückhalt der drei Oppositionsparteien FWG, CDU und FDP verlassen.