Büro und WohnDesign feiert 15-jähriges Bestehen

Seit 15 Jahren gestaltet das Team von Büro und WohnDesign um Inhaber Matthias Göbel moderne Lebensräume und Arbeitswelten.

In dem loftartigen Showroom von Büro und WohnDesign in Fuldabrück-Bergshausen werden ebenso stilvolle wie zeitlose Möbel namhafter Designer, darunter eine Vielzahl an Bauhaus-Klassikern, ansprechend in Szene gesetzt. Dort erhält man vielfältige Inspirationen für die Einrichtung individueller Wohnbereiche und die effektive Ausgestaltung von Arbeitsplätzen. Zudem umfasst das Sortiment Outdoor-Möbel, Teppiche, Leuchten und vieles mehr.

Zunehmend werden auch ganzheitliche Konzepte nachgefragt, etwa für die Ausgestaltung des modernen Büros. „Die Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte und das Schaffen einer gewissen Atmosphäre sind die Aufgaben der Zukunft“, weiß Matthias Göbel.

+ Inhaber Matthias Göbel

Ein ganzheitliches und zukunftsfähiges Bürokonzept schließt daher auch ein Beleuchtungskonzept, die Raumakustik und das Raumklima sowie Farb- und Materialkonzepte ein. Dafür bietet Büro und WohnDesign Workshops an, in denen gemeinsam mit den Auftraggebern eine Bedarfsanalyse erstellt wird. „Wir gehen in die DNA des Unternehmens, schauen wie genau gearbeitet wird und welche Technik und Kommunikationslösungen berücksichtigt werden müssen. Anhand des Bedarfs erarbeiten wir ein passgenaues Konzept“, erklärt der Inhaber und betont: „Zu einem ganzheitlichen Bürokonzept zählt heute auch die Schaffung von Aufenthaltsqualitäten, wie eine Lounge-Ecke oder eine Kaffee-Bar. Gern gesehen sind auch ‚Goodies’ für die Mitarbeiter, wie eine Dartscheibe oder eine E-Bike-Ladestation.“ Die Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz sei heute ein wichtiges Kriterium für die Gewinnung neuer Mitarbeiter. Stimmige Konzepte sind auch im Bereich der Beleuchtung gefragt. „Licht ist ein großes Thema. Es gibt immer weniger Leuchtenfachgeschäfte, also übernehmen wir diese Kompetenz mit“, so Göbel.

Die Kompetenz von Büro und WohnDesign umfasst aber auch die Realisierung individueller Wohnträume. Anregungen dafür dürften die bevorstehenden Jubiläumsaktionen anlässlich des 15-jährigen Bestehens bieten. So werden eine Ausstellung von USM Wohn- und Büromöbeln sowie Leuchten von Louis Poulsen zu sehen sein. Ferner lockt Büro und WohnDesign zum Ende des Jahres mit weiteren Angeboten im Rahmen besonderer Kampagnen. (pee)