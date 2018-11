Bundesanwaltschaft lässt mutmaßliches IS-Mitglied in Kassel festnehmen

Festnahme in Kassel: Die Polizei hat ein mutmaßliches IS-Mitglied in Kassel festgenommen.

Die Bundesanwaltschaft hat in Kassel ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen.

Der 32-jährige Syrer Mohamed A. G. soll sich im August 2013 in seinem Herkunftsland dem IS als Kämpfer angeschlossen haben, wie die Strafverfolgungsbehörde am Freitag in Karlsruhe mitteilte.

Bis Mitte 2015 habe er den Ermittlungen zufolge auf Seiten der Miliz an mehreren Gefechten teilgenommen. Zudem soll der am Donnerstag Festgenommene unter anderem eine Einheit von Kämpfern angeführt haben, die Wach- und Schutzdienste verrichtete.

Der 32-Jährige wurde noch am Tag seiner Festnahme dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihm den zuvor erlassenen Haftbefehl eröffnete und den Vollzug von Untersuchungshaft anordnete. (afp)