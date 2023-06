Bundesjugendspiele von nun an mit weniger Leistungscharakter

Von: Matthias Lohr

Teilen

Auch die Kleinen machen große Sprünge: Zweitklässlerin Alexis Ledjajkin der Baunataler Grundschule am Stadtpark wurde bei den Bundesjugendspielen im Parkstadion von Lehrerin Christine Großhennig angefeuert. © Dieter Schachtschneider

Seit Jahren wird über die Bundesjugendspiele diskutiert. Nun wird der Wettkampf zumindest an Grundschulen reformiert. Ist das notwendig?

Kassel – Im Baunataler Parkstadion konnte man vorige Woche erleben, wie die Bundesjugendspiele der Zukunft aussehen. Hunderte Mädchen und Jungen der Grundschule am Stadtpark traten im Leichtathletik-Stadion im Laufen, Springen und Werfen gegeneinander an. Seit 1979 sind die Bundesjugendspiele für alle Schüler unterhalb der Oberstufe verpflichtend. Nach jahrelanger Kritik wurde das Konzept überarbeitet. An vielen Grundschulen fand die Veranstaltung in diesen Wochen zum letzten Mal in der alten Form statt.

Ab dem kommenden Schuljahr sollen die Bundesjugendspiele nicht mehr als „leistungsorientierter Wettkampf“ stattfinden, sondern als „bewegungsorientierter Wettbewerb“. Die Bewertung der Leistungen etwa soll weniger streng sein. Die Baunataler Grundschule hat einige der neuen Merkmale bereits umgesetzt.

Die Reform müsste Kritiker wie Christine Finke freuen, die bereits 2015 eine Petition für die Abschaffung der Bundesjugendspiele startete, nachdem ihr Sohn nur mit einer Teilnehmerurkunde heulend nach Hause gekommen war, wie die Mutter aus Konstanz damals schrieb. Die Baunataler Schulleiterin Melanie Wehmeier hat bereits in den vergangenen Jahren Erfahrungen gesammelt und sagt: „Man muss sehen, ob das wirklich funktioniert.“ Die Pädagogin sieht es durchaus kritisch, dass der Leistungsaspekt nun wie überall eine geringere Rolle spielt.

Koordinationsvermögen und Geschicklichkeit stehen im Vordergrund

Anderswo begrüßt man die Änderungen. Tobias Kröck von der Valentin-Traudt-Schule in Rothenditmold erhofft sich mehr Spaß und Motivation bei den Schülerinnen und Schülern: „Die neue Art der Ausrichtung orientiert sich mehr an den Bewegungsabläufen von Kindern. Der spielerische Charakter der Sportübungen rückt mehr in den Vordergrund.“ Laut dem hessischen Kultusministerium stehen „nun vor allem das Koordinationsvermögen und die Geschicklichkeit im Mittelpunkt“, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilt. Gerade nach der Pandemie müssten viele Kinder erst wieder „an den Sport und den Wettkampfgedanken herangeführt werden“.

Kritiker fragen sich indes, ob leistungsstarke Kinder nun benachteiligt werden. Der Vorwurf lautet: Die neuen Bundesjugendspiele seien ein Beispiel für Kuschelpädagogik. Dagegen versichert Timo Nocke, Schulsportkoordinator des Kasseler Schulamts: „Leistungsstarke Schüler sollen in keinem Kontext bestraft werden. Dazu bietet der Wettbewerb meiner Ansicht nach auch keinen Anlass.“ Beim Weitsprung wird künftig nicht mehr die Weite festgehalten. Die Sprunggrube wird stattdessen in mehrere Zonen aufgegliedert.

Urkunden soll es auch weiterhin geben. Sie werden nun jedoch nach einem festen Schüssel vergeben: 20 Prozent der Teilnehmer erhalten Ehrenurkunden, 50 Prozent Siegerurkunden und 30 Prozent Teilnehmerurkunden. Es kann also durchaus sein, dass ein Talent, das bislang eine Ehrenurkunde bekam, die höchste Auszeichnung, nun mit einer Siegerurkunde nach Hause kommt. Mehrere Lehrer äußerten hierüber Unverständnis gegenüber der HNA.

Sportwissenschaftler Benjamin Zander verteidigt die Reform dennoch. Der Didaktikexperte beschäftigte sich an der Universität Göttingen mit Schülern, die im Sportunterricht leiden. Zander glaubt nicht, „dass die Änderungen irgendjemandem schaden werden. Vielmehr dürften nur Gewinner entstehen.“ Die neuen Bundesjugendspiele würden versuchen, alle Kinder zu erreichen.

Neue Reform wird nur für Grundschulen verpflichtend

Verpflichtend sind die Änderungen ab dem kommenden Schuljahr nur für Grundschulen. Aber auch weiterführende Schulen können ihre Wettkämpfe nun anpassen. Das Kasseler Wilhelmsgymnasium hat dies in der vorigen Woche mit einer angepassten Variante bereits getan. Die Leichtathletik-Disziplinen wurden wie gewohnt auf dem Sportplatz an den Stockwiesen ausgetragen. Zusätzlich fanden auf dem Schulgelände Sport- und Bewegungsspiele statt, wie Schulleiter Uwe Petersen sagt.

Er hält die Bundesjugendspiele „in der Form des reinen Wettkampfs für nicht mehr zeitgemäß“. Schon als Schüler hat Petersen keine guten Erfahrungen gemacht: „Ich war nie ein großer Fan der Bundesjugendspiele. Man stand mehr rum, als sich bewegt zu haben.“ (Matthias Lohr)