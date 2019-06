Bundespräsident Steinmeier fassungslos über Lübcke-Hasskommentare im Netz

Nachdem im Internet zahlreiche Hasskommentare über dem Tod von Kassels Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke verbreitet worden sind, hat sich nun der Bundespräsident dazu geäußert.

Zum Tod des Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat sich am Mittwoch auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geäußert. In seiner Rede, die er während des Städtetages in Dortmund hielt, ging er auch auf die im Internet kursierenden Hasskommentare ein.

Steinmeier sagte:

Auszüge aus der Rede des Bundespräsidenten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "…Verleumdungen und Angriffe, Hasskampagnen und körperliche Gewalt gegen Stadt- und Gemeinderäte und gegen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind durch nichts zu rechtfertigen! Wir werden das in unserem Land nicht hinnehmen! Wir dürfen und wir werden das nicht dulden!

Der tragische Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke macht mich und ich vermute Sie alle fassungslos. Noch wissen wir alle nichts über den Hergang und den Hintergrund der Tat, aber wie manche Akteure in den Sozialen Medien sich über seinen Tod hermachen und Genugtuung zeigen, geradezu Beifall klatschen, das ist einfach nur zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig. Und ganz ehrlich: Gerade da wünschte ich mir gerade etwas mehr Empörung als ich sie im Augenblick feststellen kann und Verantwortungsgefühl bei den Plattformen, die solche Hetze auch noch verbreiten.

Wir brauchen mehr Wir-Gefühl in den Städten. Wenn das fehlt, hat das viele Gründe, vielleicht auch die Anonymität der immer größer werdenden Stadt. Das ist kein neues Phänomen. Adolph Freiherr Knigge klagte, es gehöre „leider zum guten Tone, nicht einmal zu wissen, wer mit uns in demselben Hause wohne“ – das war im 18. Jahrhundert. Immerhin: Nicht alles ist schlechter geworden. Aber eben auch nicht alles besser. In vielen Treppenhäusern laufen die Menschen grußlos aneinander vorbei und huschen in die eigenen vier Wände…"

Fall Lübcke am Mittwoch in ZDF-Sendung Thema

Der gewaltsame Tod von Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke wird Mittwochabend auch Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ sein, die um 20.15 Uhr beginnt. Moderator Rudi Cerne wird zum Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Fragen an die XY-Zuschauer stellen.

