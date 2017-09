Wahlkreis Kassel: Alle Ergebnisse und Infos zur Bundestagswahl 2017

Wie werden die Wahlberechtigten im Wahlkreis 168 - also im Wahlkreis Kassel - bei der Bundestagswahl 2017 abstimmen? Hier finden Sie alle Ergebnisse, Kandidaten und Informationen.

Aktueller Zwischenstand, 0% ausgezählt. ERSTSTIMME: Norbert Wett (CDU) 0%, Timon Gremmels (SPD) 0%, Boris Mijatovic (Grüne) 0%, Torsten Felstehausen (Die Linke) 0%, Manfred Mattias (AfD) 0%, Matthias Nölke (FDP) 0%. | ZWEITSTIMME CDU 0%, SPD 0%, Grüne 0%, Die Linke 0%, AfD 0%, FDP 0%, Sonstige 0%.

In diesem Artikel laufen am Wahlabend - Sonntag, 24. September 2017 - nahezu in Echtzeit Ergebnisse des Wahlkreises Kassel ein. Dafür lesen wir die Daten automatisiert von Gemeinden und Kreisen aus. In diesem Artikel finden Sie aber nicht nur die Ergebnisse der Stadt Kassel und ihrer Stadtteile, sondern auch die Zahlen aus allen Gemeinden und deutschlandweite Zahlen.

Kandidaten des Wahlkreises Kassel: Wir haben Porträts aller Kandidaten am Ende dieses Artikels für Sie gebündelt.

Wahlen in Nordhessen und Südniedersachsen: Wir bündeln alle Artikel, Hintergründe auf einer Bundestagswahl-Übersichtsseite.

Bundestagswahl 2017: Interaktive Karte

Klicken Sie sich durch! In unserer interaktiven Karte können Sie beliebige Wahlkreise und Gemeinden auswählen und sich jeweils Erst- und Zweitstimmen-Ergebnisse anzeigen lassen. Bei langsamen Internet-Verbindungen oder hoher Nachfrage kann es ein klein wenig länger dauern, wir bitten um Ihr Verständnis.

Bundestagswahl 2017: So wird ausgezählt

Die Bundestagswahl findet am 24. September 2017 statt. Zum insgesamt 19. Mal wird an diesem Datum der Deutsche Bundestag von den Bürgern gewählt.

In jedem Wahlbezirk wird zunächst die Bundestagswahl ausgezählt und das Ergebnis an die Behörden weitergeleitet. Bis es also Ergebnisse auf Wahlkreis- und Gemeindeebene gibt, kann es entsprechend länger dauern.

Jeder Wähler hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Damit kann er sich für einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin im Wahlkreis entscheiden, mit der zweiten Stimme für eine Partei. Gibt ein Wähler nur eine Stimme ab, wird die nicht abgegebene als ungültig gewertet. Mit der Zweitstimme entscheiden die Wähler darüber, wie stark die einzelnen Parteien im Parlament vertreten sind.

Wir haben im Vorfeld unsere Website in vielfältiger Form technisch aufgerüstet und tun alles dafür, Sie sehr schnell und zuverlässig mit Wahlergebnissen zu beliefern.

Bundestagswahl 2017: Die Kandidaten im Wahlkreis Kassel

Insgesamt sind zwölf Kandidaten im Wahlkreis 168 zugelassen. Wir stellen Ihnen hier alle Kandidaten mit einem Bild vor. Sie bewerben sich um ein Direktmandat. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge auf dem Stimmzettel der Wähler. Einen dieser Kandidaten kann jeder Bürger im Wahlkreis Kassel mit seiner Erststimme wählen. Mit der Zweitstimme entscheidet der Wähler darüber, welche Partei er im Bundestag sehen will.

Norbert Wett

+ Dr. Norbert Wett © Berens

Alter: 53 Jahre

Partei: CDU

Beruf: Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft

Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder

Politische Erfahrung: Der Biologe Dr. Wett war bis November Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung. Wegen der Anstellung bei der Kreishandwerkerschaft gab er diese Funktion ab. Wett trat bereits 2013 zur Bundestagswahl an.

Timon Gremmels

+ Timon Gremmels © HNA/Archiv

Alter: 41 Jahre

Partei: SPD

Beruf: Mitglied des Hessischen Landtags

Familienstand: Ledig

Politische Erfahrung: Der Politologe engagierte sich zu- nächst bei den Jusos. Seit 2011 ist er Mitglied des SPD-Landesvorstands. 2015 wurde der Niestetaler Vorsitzende des Unterbezirks Kassel-Land. Seit 2009 ist der Sandershäuser stellvertretender SPD-Fraktionschef im Landtag.

Boris Mijatovic

+ Boris Mijatovic © HNA/Archiv

Alter: 43 Jahre

Partei: Bündnis 90/Die Grünen

Beruf: Referent

Familienstand: Liiert

Politische Erfahrung: Mijatovic ist seit 2004 Mitglied der Grünen und seit 2011 Stadtverordneter in Kassel. Seit 2015 ist er Kreisvorsitzender der Grünen Kassel-Stadt. Der Politologe arbeitet als Referent für die bisherige Grünen-Bundestagsabgeordnete Nicole Maisch im Kasseler Wahlkreisbüro.

Torsten Felstehausen

+ Torsten Felstehausen © nh/privat

Alter: 52 Jahre

Partei: Die Linke

Beruf: Technologieberater im Verdi-Bildungswerk

Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder

Politische Erfahrung: Der Kaufunger ist seit 2009 Mitglied der Linke und Sprecher des Kreisverbandes Kassel-Land. In der Gemeindevertretung sitzt er für die Grüne Linke Liste. Er trat 2012 für die Grünen um das Bürgermeisteramt in Hessisch-Lichtenau an.

Manfred Mattis

+ Manfred Mattis © Archiv/privat

Alter: 61 Jahre

Partei: AfD

Beruf: Rechtsanwalt

Familienstand: Geschieden, zwei Kinder

Politische Erfahrung: Mattis wohnt in Bad Wilhelmshöhe und ist Sprecher des AfD-Kreisverbandes Kassel-Stadt sowie Mitglied im Landesvorstand und im Bundeskonvent der Alternative für Deutschland. Früher war er in der CDU, nun tritt er als AfD-Direktkandidat an.

Matthias Nölke

+ Matthias Nölke © Archiv/Koch

Alter: 37 Jahre

Partei: FDP

Beruf: Selbstständig im Großhandel

Familienstand: Ledig

Politische Erfahrung: Nölke, seit 1998 Mitglied, ist Kreis- vorsitzender der FDP Kassel-Stadt, Schatzmeister des Bezirksverbandes und Mitglied im Landesvorstand. Bis zur Auflösung der FDP-Fraktion in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung war er deren Vorsitzender.

Robin Geddert

+ Robin Geddert © Lischper/Archiv

Alter: 38 Jahre

Partei: Piratenpartei

Beruf: Servicetechniker

Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder

Politische Erfahrung: Der Vellmarer ist stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei auf Kreisebene (Kassel Stadt- Land-Web) sowie auf Landesebene. Er hat bereits Erfahrung als Bewerber, kandidierte unter anderem zur Landtagswahl 2013 und zur Kommunalwahl 2016.

Helmut Paul

+ Helmut Paul © Archiv

Alter: 68 Jahre

Partei: Mitglied der Freien Wählervereinigung

Beruf: Selbstständiger Unternehmer

Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder

Politische Erfahrung: Paul gehört seit 2014 der Freien Wählervereinigung an. Der Unternehmer wohnt in der Südstadt. Er trat bereits zur Ortsbeiratswahl 2016 an und kandidiert nun erstmals zur Bundestagswahl.

Jan Schuster

+ Jan Schuster © Archiv/Rudolph

Alter: 22 Jahre

Partei: Die Partei

Beruf: Student, Grundschullehramt

Familienstand: Ledig

Politische Erfahrung: Jan Schuster ist von September 2016 bis Ende Juli 2017 Öffentlichkeitsreferent im AStA der Universität Kassel gewesen. Der 22-Jährige ist Vorsitzender des Ortsverbandes der Satire-Partei Die Partei. Schuster fordert „FreiBIER – Freie Bildung ist ein Recht“.

Michaela Jacob

+ Michaela Jacob © Archiv

Alter: 39 Jahre

Partei: Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD

Beruf: Bäckereifachverkäuferin

Familienstand: Geschieden

Politische Erfahrung: Die Rothenditmolderin trat zur Kommunalwahl 2006 für das Wahlbündnis AUF Kassel an. Sie engagiere sich, weil sie eine ganz normale Arbeiterin sei und die Interessen der Arbeiter vertreten wolle.

Susanne Holbein

+ Susanne Hohlbein © Archiv

Alter: 46 Jahre

Partei: Parteilos, Bürgerkandidatin für Gemeinwohl und Volksentscheide

Beruf: Medienpädagogin

Familienstand: Ledig

Politische Erfahrung: Holbein tritt als unabhängige Kandidatin für das Bürgerkomitee Kassel an. Nach eigenen Angaben hat die Kirchditmolderin keine politische Erfahrungen, sich aber bereits in Vereinen und im Vorstand von Schulelternbeiräten engagiert.

Eva-Marie Gent

+ Eva-Marie Gent © Archiv

Alter: 66 Jahre

Partei: Parteilos, Charta für Basisdemokratie

Beruf: Homöopathin

Familienstand: Ungebunden, zwei Kinder und vier Enkel

Politische Erfahrung: Gent bezeichnet sich als „Bürgerkandidatin mit tiefenökologischem Ansatz“. Sie wohnt am Brasselsberg und wirkte nach eigenen Angaben an der „Charta der Menschen und Regionen“ für gemeinwohlorientierte Basisdemokratie mit.

Bundestagswahl 2017: Stadtteile Kassel

Ergebnisse: Ab etwa 20 Uhr erwartet.

Bundestagswahl 2017: Wahlkreis Kassel

Folgende Gemeinden im nördlichen und östlichen Teil des Landkreises Kassel sind Teil des Wahlkreises Kassel, hier alphabetisch sortiert:

die gesamte Stadt Kassel

Ahnatal

Espenau

Fuldabrück

Fuldatal

Helsa

Kaufungen

Lohfelden

Nieste

Niestetal

Söhrewald

Vellmar

Bundestagswahl 2013: Ergebnisse aus dem Wahlkreis Kassel

Im Jahr 2013 lag Kandidatin Ulrike Gottschalk von der SPD ganz vorn. In dieser Tabelle haben wir einen Überblick über die damaligen Ergebnisse für Sie zusammengefasst.

Partei Kandidat Ergebnis von 2013 SPD Ulrike Gottschalck 40,0 % CDU Dr. Norbert Wett 35,2 % Grüne Nicole Maisch 10,6 % Die Linke Kai Boeddinghaus 8,4 % Piraten Volker Berkhout 3,0 % FDP Matthias Nölke 2,1 % Einzelkandidat Dirk Stolte 0,5 % MLPD Joachim Gärtner 0,2 %

Rubriklistenbild: © Symbolbild: pixabay.com