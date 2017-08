Wahlkreis Kassel: Alle Ergebnisse und Infos zur Bundestagswahl 2017

Wie werden die Wahlberechtigten im Wahlkreis 168 - also im Wahlkreis Kassel - bei der Bundestagswahl 2017 abstimmen? Hier finden Sie alle Ergebnisse, Kandidaten und Informationen.

Gemeinden im Wahlkreis Kassel

In diesem Artikel laufen am Wahlabend nahezu in Echtzeit Ergebnisse des Wahlkreises Kassel ein. Dafür lesen wir die Daten automatisiert von Gemeinden und Kreisen aus.

In diesem Artikel finden Sie nicht nur die Ergebnisse der Stadt Kassel und ihrer Stadtteile, sondern auch die Zahlen aus allen Gemeinden des Wahlkreises Kassel. Folgende Gemeinden im nördlichen und östlichen Teil des Landkreises Kassel sind Teil des Wahlkreises Kassel, hier alphabetisch sortiert:

die gesamte Stadt Kassel

Ahnatal

Espenau

Fuldabrück

Fuldatal

Helsa

Kaufungen

Lohfelden

Nieste

Niestetal

Söhrewald

Vellmar

Bundestagswahl 2017: Die Kandidaten im Wahlkreis Kassel

Insgesamt sind zwölf Kandidaten im Wahlkreis 168 zugelassen. Wir stellen Ihnen hier alle Kandidaten mit einem Bild vor. Sie bewerben sich um ein Direktmandat. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge auf dem Stimmzettel der Wähler. Einen dieser Kandidaten kann jeder Bürger im Wahlkreis Kassel mit seiner Erststimme wählen. Mit der Zweitstimme entscheidet der Wähler darüber, welche Partei er im Bundestag sehen will.

Die Bundestagswahl findet am 24. September 2017 statt. Zum insgesamt 19. Mal wird an diesem Datum der Deutsche Bundestag von den Bürgern gewählt.

Norbert Wett

+ Dr. Norbert Wett © Berens

Dr. Norbert Wett tritt als Direktkandidat für die CDU an. Er ist Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kassel. Ursprünglich stammt Wett aus Fritzlar und ist studierter Biologe.

Timon Gremmels

+ Timon Gremmels © HNA/Archiv Timon Gremmels ist Mitglied der SPD und Direktkandidat der Sozialdemokraten. Gremmels ist Landtagsabgeordneter in Hessen. Er wurde 1976 in Marburg geboren.

Boris Mijatovic

+ Boris Mijatovic © HNA/Archiv

Boris Mijatovic ist der Direktkandidat der Grünen. Er ist auch der Vorsitzende der Grünen in Kassel.

Torsten Felstehausen

+ Torsten Felstehausen © nh/privat

Torsten Felstehausen tritt für Die Linke an. Seine politischen Wurzeln kommen aus der damaligen Anti-Atombewegung in Deutschland.

Manfred Mattis

+ Manfred Mattis © Archiv/privat

Manfred Mattis ist der Direktkandidat der AfD. Mattis ist Rechtsanwalt und wohnt im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe.

Matthias Nölke

+ Matthias Nölke © Archiv/Koch

Matthias Nölke tritt für die FDP Kassel an. Nölke ist selbstständig und seit dem Jahr 2012 Kreisvorsitzender der FDP. Er hatte den Vorsitz der Kasseler FDP-Fraktion, bis diese sich auflöste.

Robin Geddert

+ Robin Geddert © Lischper/Archiv

Robin Geddert gehört zur Piratenpartei Kassel und ist deren Direktkandidat. Er wurde 1979 in Kassel geboren.

Helmut Paul

+ Helmut Paul © Archiv

Helmut Paul ist Unternehmer und tritt für die Freien Wähler zur Bundestagswahl 2017 an. Der Direktkandidat wurde 1947 geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Jan Schuster

+ Jan Schuster © Archiv/Rudolph

Jan Schuster ist Student und gehört der Satirepartei Die Partei an. Er war zwischenzeitlich der Öffentlichkeitsreferent im AStA der Universität Kassel.

Michaela Jacob

+ Michaela Jacob © Archiv

Michaela Jacob ist Vertreterin der Marxistisch-Leninistischen Partei MLPD. Die Bäckereifachverkäuferin kommt aus dem Kasseler Stadtteil Rothenditmold.

Susanne Holbein

+ Susanne Hohlbein © Archiv

Susanne Holbein ist parteilose Bürgerkandidatin für Gemeinwohl und Volksentscheide. Holbein ist Medienpädagogin. Sie tritt für das Bürgerkomitee Kassel an und kommt aus Kirchditmold.

Eva-Marie Gent

+ Eva-Marie Gent © Archiv

Eva-Marie Gent ist parteilos und Einzelkandidatin. Die Homöopathin hat nach eigenen Angaben an der Charta für Basisdemokratie mitgewirkt.

Bundestagswahl 2017: Stadtteile von Kassel

Bundestagswahl 2013: Ergebnisse aus dem Wahlkreis Kassel

Im Jahr 2013 lag Kandidatin Ulrike Gottschalk von der SPD ganz vorn. In dieser Tabelle haben wir einen Überblick über die damaligen Ergebnisse für Sie zusammengefasst.

Partei Kandidat Ergebnis von 2013 SPD Ulrike Gottschalck 40,0 % CDU Dr. Norbert Wett 35,2 % Grüne Nicole Maisch 10,6 % Die Linke Kai Boeddinghaus 8,4 % Piraten Volker Berkhout 3,0 % FDP Matthias Nölke 2,1 % Einzelkandidat Dirk Stolte 0,5 % MLPD Joachim Gärtner 0,2 %

