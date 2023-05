BVB-Fan Finn Heinevetter: „Größte Chance, seit ich denken kann“

14-Jähriger über den Traum vom Meistertitel

+ © Andreas Fischer Finn Heinevetter (14) wohnt mit seinen Eltern im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Der Fan von Borussia Dortmund geht in die achte Klasse des Wilhelmsgymnasiums und spielt Fußball in der C-Jugend der TSG Wilhelmshöhe. Außerdem betreibt er die Trendsportart Parkour, bei der man etwa durch Sprünge Hindernisse der Alltagswelt überwindet © Andreas Fischer

Nicht nur Fußball-Fans von Borussia Dortmund fiebern dem letzten Bundesliga-Spieltag entgegen. Zum ersten Mal seit 2012 könnte eine andere Mannschaft als der FC Bayern München Meister werden.

Kassel – Wir sprachen darüber mit dem 14 Jahre alten BVB-Fan Finn Heinevetter aus Kassel.

Wie aufgeregt bist du kurz vor dem letzten Bundesliga-Spieltag? Komplett, nach zehn Jahren haben wir das erste Mal wieder die Chance, Meister zu werden. Ich habe einfach Angst, dass der BVB es verkackt. Schon letztes Wochenende vor dem Spiel in Augsburg hatte ich ein schlechtes Gefühl. Aber jetzt ist meine Angst noch größer. Wenn Dortmund gegen Mainz patzt, gibt es keine zweite Chance.

Als das letzte Mal ein anderes Team als Bayern München Deutscher Meister war, nämlich der BVB, warst du gerade einmal vier Jahre alt. Kannst du dich denn daran noch erinnern? Nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich schmerzhaft, wenn jede Saison nur Bayern Meister wird. Sie haben natürlich eine gute Mannschaft, aber Dortmund war oft einfach zu doof. Auch in dieser Saison, als sie etwa in Bochum nur unentschieden gespielt haben. Gegen schlagbare Mannschaften patzen sie zu oft.

Warum bist du BVB-Fan geworden? Weil mein Vater BVB-Fan ist. Und weil Dortmund ein richtig geiles Stadion mit einer super Atmosphäre hat. Fünf Mal war ich schon da. Das beste Spiel war ein 6:2 gegen Leverkusen. Vor jeder Saison habe ich darauf gehofft, dass wir Meister werden. Als Dortmund in der Hinrunde neun Punkte hinter Bayern lag, konnte man nicht mehr damit rechnen. Ich habe trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben.

Wie ist das bei deinen Freunden und Klassenkameraden: Sind die Bayern- oder Dortmund-Fans? In unserer Klasse sind drei Dortmund-Fans. Die meisten der anderen sind für Bayern, weil die so erfolgreich sind. Diese Woche habe ich jedoch gemerkt, dass viele von ihnen traurig waren. Sie haben uns Dortmund-Fans ein bisschen runtergemacht und gesagt, der BVB würde ja eh gegen Mainz verlieren.

Warum wird Dortmund trotzdem Meister? Weil es die größte Chance ist, seitdem ich denken kann. Noch nie war der BVB so nah dran. Edin Terzic wird die Spieler richtig motivieren.

Terzic stand als Jugendlicher selbst als Fan auf der Südtribüne. Er ist der beste BVB-Trainer seit Jürgen Klopp. Als er mit Dortmund vor zwei Jahren den DFB-Pokal gewann, wusste ich schon, dass er der Richtige ist. Ich habe mich geärgert, dass der Verein dann Marco Rose geholt hat. Als Terzic dann wieder übernommen hat, war ich froh.

Wer ist dein Lieblingsspieler? Ich habe zwei: Jude Bellingham und Karim Adeyemi. Bellingham ist der perfekte Mittelfeldspieler. Adeyemi finde ich toll, weil er so schnell ist und wegen seines Torjubels. Er feiert Tore oft mit Salti. Die mache ich auch gern.

Du spielst in der C-Jugend der TSG Wilhelmshöhe. Hast du da auch schon einen Salto nach einem Tor gemacht? Nein, aber zuletzt habe ich beim 3:0 gegen die JSG Baunatal/Oberzwehren zwei Tore gemacht. Wenn mir noch eins gelungen wäre, hätte ich einen Salto gemacht. Das hatte ich mir vorgenommen. Aber mit dem Hattrick hat es dann leider nicht geklappt.

Wie wirst du das Spiel verfolgen? Ich habe an einem Gewinnspiel teilgenommen, um noch Karten für das Spiel zu gewinnen, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also werde ich bei Sky schauen, aber keine Konferenz, sondern nur das Dortmund-Spiel. Bayern interessiert mich nicht. Wir müssen einfach gewinnen. Wenn der BVB das noch vermasselt, wäre das das Härteste. Daran will ich gar nicht denken. Und wenn wir den Titel holen, fahre ich mit meinem Vater am Sonntag zur Meisterfeier.