Café an der Wilhelmsstraße vor dem Neustart

Von: Axel Schwarz

Seit Februar geschlossen: Gut ein Jahr war das „Immer so“ bisher in Betrieb. © Bastian Ludwig

Das Café „Immer so“ an der Wilhelmsstraße in Kassel wird in Kürze von neuen Betreibern aus der Region wiedereröffnet. Seit Mitte Februar ist das Lokal geschlossen.

Kassel – An der Wilhelmsstraße unterhalb der Tourist-Info wird man bald wieder gemütlich frühstücken können. Das Café „Immer so“, das seit Mitte Februar geschlossen ist, hat neue Betreiber gefunden und soll in etwa zwei Wochen unter dem bisherigen Namen wieder eröffnen – mit dem bewährten Sortiment von Frühstücks-Optionen, hausgemachten Mittagsimbissen, diversen Kuchen und zusätzlich mit Speiseeis.

Denn aus dieser Gastro-Branche kommt die neue Betreiberfamilie Fiume. In Immenhausen führt sie seit Langem das Eiscafé Taranto und macht mit einer Vielzahl kreativer Eissorten aus eigenem Labor von sich reden, darunter auch Eis für Hunde. Seit 2022 betreibt Inhaber Thomas Fiume-Otto ein weiteres Eiscafé im südniedersächsischen Bodenfelde. Nun soll zum jahreszeitabhängigen Eisgeschäft das Café in Kassels Zentrum hinzukommen.

An der mittleren Wilhelmsstraße hatte sich das „Immer so“ seit Anfang 2022 zur beliebten Gastro-Oase entwickelt. Aber bereits seit Ende vergangenen Jahres war die Gründerin wegen privater Entwicklungen auf Nachpächtersuche gewesen. Laut Thomas Fiume-Otto wäre der Standort um ein Haar zur Shisha-Bar geworden, wie der neue Betreiber erzählt: Bereits fortgeschrittene Absprachen in diese Richtung seien dann wieder hinfällig geworden, bevor Fiume-Otto zugriff.

„Wir werden Frühstück anbieten wie bisher, aber natürlich auch Eis“, sagt er. Ein Teil des bisherigen Serviceteams werde im „Immer so“ weitermachen, ergänzt um eigene Mitarbeiter. Nachdem es mit den städtischen Gewerbe-Formalien etwas länger gedauert habe als erwartet, sei mit der Neueröffnung in etwa zwei Wochen zu rechnen.

An der derzeit noch abgeklebten Caféfront macht seit ein paar Tagen ein dezenter Hinweis „Café Immer so by Eiscafé Taranto“ Passanten neugierig. Auch draußen wird man bald wieder sitzen können.