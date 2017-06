Campingplatz an der Fulda in Kassel ist wieder offen

Platz war seit 2013 geschlossen

+ Camperglück an der Fulda: Reinhard Rennert, Christel Hagedorn und Detlef Petri (von links) aus Kassel genießen die Idylle am Fluss. Petri war zehn Jahre Dauercamper auf dem alten Platz, aber wegen des Ärgers nach dem Brand „ging das nicht mehr“. Jetzt freut er sich, dass der Kasseler Campingplatz „wieder in guten Händen ist“. Fotos: Schachtschneider

Kassel. Die Stadt an der Fulda hat endlich wieder einen Campingplatz am Fluss. Am Freitag wurde der idyllisch gelegene neue Platz offiziell eröffnet.