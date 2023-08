Cannabis Social Club in Kassel – Wie ist der aktuelle Stand?

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Nach der Sommerpause soll die umstrittene Legalisierung von Cannabis in abgespeckter Form vom Bundestag beschlossen werden – Vorbereitungen in Kassel.

Kassel – Gemeinsam Cannabis anbauen – das soll nach der geplanten Legalisierung der Droge in Deutschland bald straffrei in speziellen Vereinen möglich sein. In Hessen stehen mehrere solcher Clubs in den Startlöchern. Der Vorsitzende des Red Lion Cannabis Social Club Gießen, Tim Barton, berichtet von rund 70 Mitgliedern, die der Verein seit seiner Gründung Mitte Juni gewonnen habe. „Im Fall, dass die Entkriminalisierung im Bundestag beschlossen wird, gehen wir von weit mehr Mitgliedern aus“, so Barton.

Auch der seit Anfang Juni bestehende Cannabis Social Club in Kassel rechnet mit einem deutlichen Zulauf. Man müsse aber abwarten, wie sich der Gesetzesentwurf entwickle, so Clubmitglied Dirk Herzog. Der Kasseler Club besteht seit Anfang Juni und hat bisher rund 170 Mitglieder, von denen viele über 40 Jahre alt sind.

Eine Cannabispflanze blüht. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Cannabis Social Club in Kassel – Vorhaben stößt auf viel Kritik

Der Dachverband Deutscher Cannabis Social Clubs (CSCD) listet in Hessen bislang fünf entsprechende Clubs auf, neben Kassel und Gießen auch in Mörfelden-Walldorf, im Rheingau und an der Bergstraße. Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen die Mitglieder in den Clubs Cannabis gemeinsam anbauen und untereinander abgeben dürfen. Einzelheiten sollen noch festgelegt werden. Gekifft werden darf nach den Plänen in den Clubs aber nicht.

Nach dem Kabinettsbeschluss der Ampel-Regierung soll Cannabis nicht mehr auf der Liste der verbotenen Substanzen stehen, Erwachsenen soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden. Privat sollen maximal drei Cannabispflanzen angebaut werden dürfen. Das Vorhaben muss noch vom Bundestag beschlossen werden, auch der Bundesrat muss sich formell damit befassen. Die Bundesregierung rechnet mit einem Inkrafttreten Anfang 2024.

Das Vorhaben der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP stößt auf viel Kritik. So befürchtet der hessische Justizminister Roman Poseck (CDU) eine Mehrbelastung von Justiz und Sicherheitsbehörden. Erfahrungen in anderen Ländern zeigten, dass der Schwarzmarkt größer und nicht kleiner werde. Zudem sei es mehr als fraglich, ob der Gesetzentwurf europarechtskonform sei. (cas/dpa)