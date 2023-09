Landtagswahl: Darum bekommt Kasseler CDU keine Hilfe aus Berlin

Von: Matthias Lohr

So war es bei der Landtagswahl vor fünf Jahren: Am 22. Oktober 2018 kam Bundeskanzlerin Angela Merkel (von links) ins Hotel La Strada, um Ministerpräsident Volker Bouffier und Ministerin Eva Kühne-Hörmann zu unterstützen. © Andreas Fischer

Kanzler Scholz, Außenministerin Baerbock: SPD und Grüne holen Spitzenpolitiker zur Unterstützung im Landtagswahlkampf nach Nordhessen. Für die CDU gibt es dagegen keine Hilfe aus Berlin.

Kassel – Es soll Menschen geben, die noch nicht mitbekommen haben, dass am 8. Oktober in Hessen ein neuer Landtag gewählt wird. Abgesehen von den vielen Wahlplakaten in der Stadt: Ab nächster Woche wird es noch schwieriger, die Wahl auszublenden. Die Namen der prominenten Unterstützer aus Berlin, die für ihre Parteikollegen in Wiesbaden trommeln, werden größer – zumindest bei SPD und Grünen, nicht jedoch bei der CDU.

Vor allem die Sozialdemokraten locken in der heißen Phase des Wahlkampfs mit Spitzenpersonal: Generalsekretär Kevin Kühnert war bereits in Kassel. Am Montag (11.30 Uhr) kommt Parteichef Lars Klingbeil in die Innenstadt. Und am 23. September (17.30 Uhr) tritt Bundeskanzler Olaf Scholz mit der hessischen Spitzenkandidatin Nancy Faeser auf dem Marktplatz in Baunatal auf.

Grünen-Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir lädt am Dienstag (17.30 Uhr) in den Waschsalon am Katzensprung. Zudem tritt der Spitzenkandidat am 4. Oktober (19 Uhr) mit Außenministerin Annalena Baerbock im Hallenbad Ost auf.

Die Partei von Ministerpräsident Boris Rhein muss dagegen auf Unterstützung aus Berlin verzichten. Die einzigen prominenten Christdemokraten in Kassel sind Ex-Ministerpräsident Volker Bouffier (22. September im Kokotao in der Wilhelmsstraße) und der EU-Abgeordnete Sven Simon (5. Oktober, Ort noch offen). Vor fünf Jahren war das anders. Sechs Tage vor der Landtagswahl trat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Bouffier im Hotel La Strada auf. Die FDP bietet nun immerhin Fraktionschef Christian Dürr am Mittwoch (14 Uhr) im Baunataler Cineplex-Kino auf.

Laut dem CDU-Wahlkreiskandidaten Maximilian Bathon habe man Parteichef Friedrich Merz angefragt, aber „die Terminpläne sind proppenvoll“. Merz ist vor allem in Bayern aktiv, wo ebenfalls am 8. Oktober gewählt wird. Bathon sagt: „Ich bin niemandem böse, der nicht kann.“ Froh ist er über Bouffiers Besuch: „Als Landesvater war er immer jemand, der Nordhessen gepusht hat.“

Seitdem die Kasseler CDU-Vorsitzende Eva Kühne-Hörmann nicht mehr Ministerin ist, sieht sich die Partei Kritik ausgesetzt, Nordhessen, wo viele traditionell SPD wählen, aus dem Blick verloren zu haben. Bathon gibt sich kämpferisch. Allein im Kasseler Osten, wo er antritt, hat er 25 000 Flyer verteilt: „Jeder muss für sich kämpfen. Wir müssen zeigen, dass Nordhessen wieder hinter der CDU steht.“ (Matthias Lohr)