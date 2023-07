Chef der City-Kaufleute zur Nutzung des Friedrichsplatzes: „Da kann man nichts mehr zerstören“

Von: Axel Schwarz

Vertrocknet und unansehnlich: die zentrale Rasenfläche des Friedrichsplatzes. Unser Luftbild wurde vor den beiden großen Konzerten von Sting und Sarah Connor Mitte Juni aufgenommen. © Dieter Schachtschneider FlyNow Flugschule

Die Einzelhändler in Kassels Innenstadt wünschen sich mehr Möglichkeiten, das Zentrum und den Friedrichsplatz durch große Publikumsveranstaltungen zu beleben.

Kassel – Wir sprachen darüber mit Alexander Wild, dem Vorsitzenden der City-Kaufleute.

Herr Wild, die Ferien haben begonnen, viele Kasseler sind nicht verreist. Können die sich in den nächsten Sommerwochen auf besondere Attraktionen in der Innenstadt freuen?

Leider haben wir so etwas wie den Stadtsommer vor zwei Jahren nicht zu bieten und das bedauern wir auch sehr, weil wir so etwas dringend brauchen würden. In der jüngsten Stadtverordnetensitzung war zu hören, dass solche Aktivitäten mitten auf dem Friedrichsplatz wohl auch nicht weiter gewünscht sind. Das sehen wir als City-Kaufleute ganz anders. Wir brauchen eine Aktivierung dieses Platzes, wo wir auch viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, die es in anderen Städten so nicht gibt.

Sie beziehen sich auf die Aussagen von Stadtbaurat Christof Nolda, dass große Konzerte wie zuletzt die Ausnahme bleiben sollen?

Ja, genau, das tragen wir so nicht mit. Wir sind der Meinung, dass das ganz tolle Veranstaltungen waren. Ich war selber bei beiden Konzerten von Sting und Sarah Connor, habe die Freude der Leute gesehen und wie das auch das städtische Umfeld belebt hat. Da sind auch Leute gekommen, die schon lange nicht mehr in der Stadt waren. Viele Geschäfte und Lokale haben davon profitiert. Wir wünschen uns unbedingt, dass so etwas auch künftig veranstaltet wird. Zumal ja auch immer davon gesprochen wird, dass mehr Belebung in der Innenstadt nötig ist.

Es wurde argumentiert, der Friedrichsplatz habe eine besondere historische Bedeutung und sei schwierig zu pflegen – wie sehen Sie diese Aspekte?

Ja, der Platz hat eine historische Bedeutung, aber er muss auch in der Gegenwart funktionieren. Und das bedeutet auch Belebung. Wir wissen, dass das bei den Konzerten, beim Stadtsommer und auch im Winter beim Zirkus Flic Flac gut funktioniert. Das würden wir uns regelmäßig übers ganze Jahr wünschen.

Bei bestimmten Anlässen – Stichwort Flic Flac – ist so eine Regelmäßigkeit ja offensichtlich möglich.

Warum das so ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehbar. Ich denke, dass wir hier sehr viel mehr ermöglichen müssen, wie etwa den sehr erfolgreichen Stadtsommer 2021, wo an sieben Wochenenden Kasseler Bands, Kulturvereine und Kleinkünstler aufgetreten sind. Vor einiger Zeit hatten wir auch mal die Idee, auf dem Friedrichsplatz ein großes öffentliches Picknick zu organisieren, mit einem Klavierspieler in der Mitte. Allein die Gespräche im Vorfeld mit den zuständigen Stellen der Stadt waren so problembehaftet, dass ein tatsächliches Umsetzen so eines Angebots wohl nur sehr schwer finanzierbar und machbar wäre.

Wer steht denn da Ihrer Meinung nach auf der Bremse?

Ich ordne das den Bereichen der Stadtverwaltung zu, wo man eher mit einer Planersicht auf die Dinge blickt. Das ist etwas anderes als die Erfordernisse, die die Menschen im Alltag haben. Ich glaube, da gibt es eine grundsätzliche Abwehrhaltung, wenn es um die Nutzung dieses Platzes geht. Wir kriegen eigentlich immer nur gesagt, was alles nicht möglich ist.

Begeisterte die Massen auf dem Friedrichsplatz: Der britische Musiker Sting trat im Juni auf dem Friedrichsplatz auf. © Andreas Fischer

Aber der Friedrichsplatz ist ja kein Festplatz. Und die Rasenflächen sehen auch ohne größere Events schon recht mitgenommen aus.

Einen Tod muss man sterben: Wenn man keine Veranstaltungen will, dann muss man den Platz auch so pflegen und bewässern, dass er sich schön präsentiert. Ich bin zwar kein Experte, aber bei den Straßenbahn-Rasengleisen an der Wilhelmshöher Allee funktioniert das ja auch. Mir wurde gesagt, auf dem Friedrichsplatz könne so eine Bewässerungsanlage nicht installiert werden, weil dann das Zelt von Flic Flac nicht mehr aufzubauen wäre. Dafür habe ich wenig Verständnis, wenn das hieße, dass wir für die allermeisten Wochen im Jahr auf einen schöneren Friedrichsplatz verzichten müssten.

Wie müsste aus Ihrer Sicht gewährleistet werden, dass der Friedrichsplatz keinen dauerhaften Schaden nimmt, wenn dort bei besonderen Veranstaltungen sehr viele Menschen unterwegs sind?

Also, ich kann nicht erkennen, dass die Platzfläche überhaupt noch Schaden nehmen kann. Dort was es zuletzt so grau und trocken; ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann der Rasen einmal grün gewesen ist. Der Platz ist in einem katastrophalen Zustand, das sieht man sogar auf den Satellitenbildern auf Google. Was sollte man da noch zerstören können?

Glauben Sie, dass es im Stadtzentrum noch einmal solche Konzertereignisse wie mit Sting und Sarah Connor geben wird?

Also, ich hoffe sehr, dass das keine Eintagsfliege war und dass es eine Wiederholung gibt. Ich weiß nicht, was man noch will: Das sind für Kassel supererfolgreiche Veranstaltungen gewesen, es gab ein hervorragendes Feedback dafür. Damit nun aufzuhören – warum sollte man das tun? Das ergibt doch keinen Sinn.

Die Events in der Innenstadt werden in der Regel von Kassel Marketing organisiert, einer Einrichtung, die selbst Teil des Stadtkonzerns ist. Inwieweit spielt das eine Rolle?

Ich denke, Kassel Marketing ist da genau die richtige Institution. Die haben bewiesen, dass sie das sehr gut machen und auch können. Allerdings sind die ebenso wie andere Veranstalter von Genehmigungen abhängig. Und das gestaltet sich oft sehr schwer.

An der Spitze der Stadt ändert sich ja nun einiges. Was erwarten davon die City-Kaufleute?

Wir hoffen, dass es eine Zusammenarbeit geben wird, die darüber hinausgeht, dass wir immer nur zu Gesprächen eingeladen werden und hinterher gesagt wird, dass man die Händler ja angehört hat. Gut wäre, wenn wir uns auch praktisch beteiligen könnten und Mitentscheidungsmöglichkeiten hätten, wenn es um die Planung von Veranstaltungsprojekten geht.

Alexander Wild (48) ist seit 2017 Vorsitzender der City-Kaufleute. Zu der innerstädtischen Händlergemeinschaft gehören etwa 70 Mitgliedsunternehmen, hinter denen über 300 Einzelgeschäfte stehen. Wild selbst ist Inhaber der Versicherungsagentur Wild & Partner. Der gebürtige Kasseler lebt mit seiner Partnerin in Lohfelden. Er ist Vater einer Tochter und begeistert sich in seiner Freizeit für Sport und Fitness.