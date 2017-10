DSDS Gewinner Alphonso Williams live im City-Point 

Fünfzehn erfolgreiche Jahre nach seiner Eröffnung ist der beliebte Einkaufs- und Erlebnistreffpunkt mitten im Herzen der Kasseler Innenstadt das Aushängeschild für die City.

Die Welt braucht mehr bunte Paradiesvögel. Glamouröse Entertainer, die ihr Publikum begeistern, mit ihren Songs von den Sitzen reißen und mit auf eine Reise nehmen. Waschechte Ausnahmekünstler wie Alphonso „Mr. Bling Bling“ Williams: Der 54-jährige Sänger trägt nicht nur einen wirklichen Superstar- Namen, er vereint auch alle Superstar-Qualitäten im Überfluss, wie der charismatische Amerikaner spätestens Mitte Mai 2017 mit seinem haushohen Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ bewiesen hat. Nachdem kürzlich mit „What Becomes Of The Broken Hearted“ seine Gewinnersingle erschien, bringt Alphonso nun mit seinem Debütalbum „Mr. Bling Bling Classics“ jede Menge glitzerndes Las Vegas-Flair in die deutschen Charts!

Neben täglichen Aktionen wie einer Candybar im Untergeschoss, gratis Popcorn- und Zuckerwatte, sweeten Cupcakegirls und tollen Live Acts laden wir täglich ab 13 Uhr zum Cupcake-Fishing ein. Preise im Wert von über 5.000 € pro Tag, also insgesamt 40.000 € warten nur darauf, abgefischt zu werden.

