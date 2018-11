Coca Cola Weihnachtstruck kommt am Donnerstag nach Kassel

Zehn Städte in vier Wochen: Der Coca Cola Truck tourt 2018 wieder in weihnachtlicher Mission durch Deutschland. Nach Kassel kommen die auffälligen Brummis am Donnerstag, 29. November 2018.

Aktualisiert am 28. November 2018 - Am 29. November von 15 bis 20 Uhr wird der Truck auf dem Friedrichsplatz in der Innenstadt halten. Bereits einen Tag zuvor wurden die auffälligen Fahrzeuge in Kassel von einigen Augenzeugen gesichtet. Unter anderem wurden die roten Trucks am großen Kreisel in der Kasseler Unterneustadt gesichtet.

+ Schnappschuss am Kreisel in Kassel: Kassel-Live-Leserreporter Niclas Eich machte dieses Bild von den Coca-Cola-Trucks auf ihrem Weg durch die nordhessische Großstadt. © Kassel Live/Archiv

Los ging es mit der großen Weihnachtstour der roten Lastwagen übriges bereits am 23. November 2018 in Moers (Nordrhein-Westfalen). Der letzte Termin ist am 20. Dezember 2018 - dann kommt der Truck in Oberhausen (NRW) an.

Coca Cola Truck Tour 2018: Foto in Schneekugel

Im Gepäck hat er laut Unternehmen „ein richtiges Wonderland“: Einen Tannenbaum, Lichterketten und einen Lichtertunnel, durch den man „in die Coca-Cola Weihnachtswelt“ eintauchen könne, so verspricht es das Unternehmen.

Besucher können sich in einer Schneekugel fotografieren lassen. Wer lieber ein Selfie mit dem Truck machen möchte, kann ein extra Podest vor dem Fahrzeug nutzen. In einer gemütlichen Stube wartet der Weihnachtsmann auf die Kinder, zudem wird eine virtuelle Schlittenfahrt angeboten. Als Andenken verspricht der Konzern Cola-Flaschen mit personalisierten Etiketten.

Coca Cola Truck 2018 – Termine in Deutschland

23. November 2018, Parkplatz Mühlenstraße, Moers

26. November 2018, Johanniskirchplatz, Hagen

29. November 2018, Friedrichsplatz, Kassel

02. Dezember 2018, Theaterplatz, Nordhausen

05. Dezember 2018, Mercedes Platz, Berlin

08. Dezember 2018, Prager Straße, Dresden

11. Dezember 2018, Schloßplatz, Meiningen

14. Dezember 2018, Marktplatz, Karlsruhe

17. Dezember 2018, Dern’sches Gelände, Wiesbaden

20. Dezember 2018, CentrO, Oberhausen

Coca Cola Truck – Tour 2017 in Kassel

Im Jahr 2017 sorgte der Coca Cola Truck am Kasseler Rathaus für Weihnachtsstimmung. Tausende Menschen waren gekommen, um einen Blick auf die drei rot-weißen Trucks zu erhaschen.

Zusätzlich sang das „Voice of Germany“-Talent BB Thomaz unter anderem „Wonderful Dream“ von Melanie Thornton. Dazu gab es den Gesang eines Gospelchors und ein von Schülern vorgetragenes Märchen.

Coca Cola Weihnachtstruck

Im Jahr 1997 rollte der erste Weihnachtstruck über die Straßen. Die Trucks kommen aus der US-Traditionsschmiede Freightliner und sind mit 470 PS und einem Hubraum von 13 Litern ausgestattet. Der Motor hat eine Lebensdauer von rund 1,5 Millionen Meilen, also 2,4 Millionen Kilometern. Fast 57 Mal könnte der Truck also die Erde umfahren.

Der Truck ist mit insgesamt 325 Metern Leuchtlaufleisten ausgestattet und kündigt sich mit hellem Leuchten, einem lauten Horn und starkem Sound an.

Coca Cola Werbung 2018

Ursprünglich stammte die Idee zum Truck aus einem Werbespot. Wie Coca Cola in diesem Jahr zu Weihnachten werben möchte, dazu hat der Konzern bereits erste Infos veröffentlicht: Der Weihnachtshit "Holidays are Coming" von Melanie Thornton wurde neu interpretiert. Beteiligt waren daran unter anderem The Kingdom Choir sowie sie deutsche Sängerin Namika und die Französin Camelia Jordana.