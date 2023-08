Comic-Helden, Nudelanbeter und ein Popstar: Kassels Innenstadt hatte am Wochenende viel zu bieten

Von: Katja Rudolph

Im Manga-Fieber: Samantha Kniesa und ihre Schwester Diandra (von links), Leander Kudjer und Nico Müller (hinten) hatten es sich in ihren Kostümen vor der documenta-Halle gemütlich gemacht. Alle © Andreas Fischer

Rund um den Friedrichsplatz herrschte am Wochenende buntes Treiben: Kassels neue Manga-Messe hatte Premiere, Pop- und Technofans pilgerten zu Konzerten. Und ein Nudelmonster war unterwegs.

Kassel – Den besten Überblick über den Trubel in der Kasseler Innenstadt hatte Eberhard Gienger. Der ehemalige Weltklasse-Turner, heute 72 Jahre alt, legte am Samstagabend eine spektakuläre Landung mit dem Fallschirm vor dem Fridericianum hin. Und versicherte anschließend, dass Kassel sich einreihe in seine Sprünge vom Berliner Fernsehturm, am Nordpol und am höchsten Wasserfall der Welt in Venezuela. Kassels Wochenende war offensichtlich eine Punktlandung.

Mangas und Cosplay: Nihonbashi-Messe in Kassel

Dem bunten Treiben rund um die documenta-Halle wurde man aus der Vogelperspektive allerdings nicht gerecht. Hier lohnte es sich, genauer hinzuschauen: Fantasievoll verkleidete Fans japanischer Comic-Kultur tummelten sich bei der ersten „Nihonbashi“, Kassels neuer Manga-Messe.

Ob Kettensägen-Kopfschmuck, martialische Krieger oder verspielt-verführerische Elfen- und Prinzessinnengewänder: Mit ihren aufwendigen Kostümen, in denen sie ihre Comic-Helden zum Leben erwecken, geht es den sogenannten Cosplayern ums Sehen und Gesehenwerden.

Aus dem Publikum hörte man nur Lob für die Veranstaltung, die in die Fußstapfen der Connichi tritt, die sich vergangenes Jahr nach fast 20 Jahren aus Kassel verabschiedet hat. Die Organisatoren der Nihonbashi hatten sich bewusst für einen kleineren Rahmen entschieden. Das kam gut an. Tabea Eichner aus Leipzig und Helia Galitz aus Hamburg hatten sich bei einer Kasseler Manga-Freundin einquartiert und lobten die entspannte Atmosphäre und liebevolle Gestaltung der Nihonbashi.

Isabelle Heathcoat aus Guxhagen, mit rosa Perücke und bonbonfarbenem Kleid für den Anlass zurechtgemacht, sagte: „Es ist viel angenehmer als die Connichi, weil es nicht so übervoll und überteuert ist.“

Auch Sarah Siegener, Marie Langefeld und Svetozar Bubalo, die in kreativem Manga-Ornat zwischen den Künstler-Ständen in der documenta-Halle bummelten, waren angetan: „Das hat definitiv Potenzial“, sagte Marie Langefeld, die aus Hess. Lichtenau kommt. „Auch die Connichi hat mal klein angefangen.“ Jenseits der Pandemiejahre lockte sie zuletzt mehr als 25 000 Besucher in den Vorderen Westen.

Von diesen Dimensionen ist die Nihonbashi noch weit entfernt: Das Kasseler Veranstalterteam hatte mit rund 1000 Teilnehmern gerechnet und zeigte sich am Wochenende zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung.

Kritik an der Kirche: Anhänger des „Fliegenden Spaghettimonsters“ beim Jahrestreffen

Mit ihren Piratenhüten und Freibeuter-Kostümen hätte man die Anhänger der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters auf den ersten Blick glatt für Besucher der Nihonbashi halten können. Statt um Japan-Kult geht es ihnen allerdings um Kirchenkritik. Ihr ernst gemeintes Anliegen, alle religiösen Sonderrechte abzuschaffen, wollen die selbst ernannten Pastafari mit satirischen Mitteln erreichen.

Kirchenkritik: Die Anhänger der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters versammelten sich auf dem Königsplatz zu ihrer Nudelmesse. © Andreas Fischer

Knapp 40 Menschen aus ganz Deutschland hatten sich zum Jahrestreffen des Vereins in Kassel getroffen und huldigten am Samstagnachmittag mit einer Nudelmesse auf dem Königsplatz ihrem Spaghettimonster, das auch in Form eines krakenartigen Kuscheltiers dabei war. Dass das „Monsterunser“ von einer Nudelrolle abgelesen, Bier ausgeschenkt und gekochte Spaghetti verspeist wurden, sorgte für verwunderte Blicke von Passanten. „Dass wir die Religion an Absurdität überbieten, haben wir allerdings noch nicht geschafft“, sagte Mario Ickert alias Bruder Mayo am Rande der Veranstaltung.

Mit dabei war auch Gabriela Kurzka aus Kassel, die seit rund sechs Jahren zur Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters gehört. Aus der evangelischen Kirche sei sie schon wenige Jahre nach der Konfirmation ausgetreten, erzählt die 57-Jährige. Für sie ist die Religionsparodie „einfach ein Spaß“. Ihre Glaubensbrüder und -schwestern traf sie am Wochenende zum ersten Mal. „Es war witzig und die Leute alle lieb und nett“, lautet das Fazit der Kasselerin.

Auftritt von Michael Schulte in Kassel

Einen im Wortsinn himmlischen Boten gab es dann am Samstagabend. Da kam Eberhard Gienger mit dem Fallschirm angeschwebt und landete fast zentimetergenau auf der dafür vorgesehenen Markierung hinter der HR3-Bühne auf dem Friedrichsplatz – so manchem unter den mehreren Tausend Zuschauern stockte dabei kurz der Atem.

Die Turnerlegende – Gienger ist ehemaliger Reck-Weltmeister und Olympia-Bronzegewinner – stellte sich den Jüngeren dann als „Florian Hambüchen der 70er-Jahre“ vor. Er verriet, dass er Kassel von seiner Fallschirmausbildung in Calden kenne „wie meine Westentasche“. Auf die Frage nach der Aussicht von oben, sagte Gienger, dass er die Menschen auf dem Friedrichsplatz schon gesehen habe. „Aber da hinten ist noch wesentlich mehr los“, ergänzte der 72-Jährige und deutete fragend in Richtung Karlsaue. „Achso, da gibt es Techno?“, erfuhr er. „Dann bin ich ja richtig hier“, und deutete vor sich auf die Bühne.

Punktlandung: Turnerlegende Eberhard Gienger landete mit dem Fallschirm vor dem Fridericianum. © Andreas Fischer

So ging es vielen im Publikum, in dem von Kleinkind bis zum Rentenalter alle Generationen vertreten waren. Gekommen waren sie für Michael Schulte. Er war am Samstag der Stargast, den der Hessische Rundfunk im Rahmenprogramm seiner HR-Radtour präsentierte. Das Gratis-Konzert ließ sich Alexandra Glatzel aus Vellmar nicht entgehen, die ein Fan von Michael Schulte ist. Den Abend bei perfekten Temperaturen und in schöner Kulisse genoss sie mit ihrer Freundin Sabine Schneider aus Kassel und deren Töchtern Hanna (11) und Lena (9).

Als „Zufallstreffer“ bezeichnet Angelika Streicher den Konzertabend. Die 63-Jährige aus Bruchsal bei Karlsruhe war mit ihrer Freundin Annerose Sikora zum Kurzurlaub in Kassel. Michael Schulte kennen und mögen sie aus dem Radio und vom Eurovision Song Contest. Vom Auftritt hatten sie kurzfristig erfahren. Mit gezückten Handys halten die beiden Frauen den Moment fest. „Perfekt“, lautet Annerose Sikoras Urteil über das Wochenende in Kassel. (Katja Rudolph)