Connichi in Kassel: Ab heute kommen viele Tausend Manga-Fans 

Einmal im Jahr wird die Connichi in Kassel zum Mekka von Tausenden Manga-Fans, die sich in die Lieblinge ihrer japanischen Comics verwandeln. Ein Riesenspaß auch für die Zuschauer. Hier gibt's die Infos zur Messe.

Der Artikel wurde am 7. September aktualisiert.

Connichi: Was ist das?

Die Connichi ist eine große Messe für Manga-Fans aus aller Welt. Jedes Jahr treffen sich die verkleideten Anhänger der japanischen Comics in der Kasseler Stadthalle im Stadtteil Vorderer Westen. Am auffälligsten sind die Gäste der so genannten Convention, weil sie sich durch aufwendige Kostüme in ihre liebsten Manga-Figuren verwandeln.

Connichi 2018: Das Datum

Die Connichi findet diesmal von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. September 2018, wie immer in der Kasseler Stadthalle statt.

Wann fand die erste Connichi statt?

Das war 2002 in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). Doch bereits im Folgejahr zog die Messe nach Kassel um. Seit 2003 findet die Connichi jedes Jahr im September in der Kasseler Stadthalle (Holger-Börner-Platz 1) und den Räumen des angrenzenden Hotels H 4 statt. Wer zur Connichi an der Stadthalle vorbeiläuft, der bekommt allerdings auch einiges geboten. Rund um das Gelände sind eigentlich immer viele Manga-Fans in bunten Kostümen zu bewundern.

Wer richtet die dreitägige Großveranstaltung aus?

Der im Jahr 2000 gegründete Verein Animexx mit Sitz in München, der ausschließlich ehrenamtlich arbeitet.

Wie viele Besucher hat die Messe?

Für das Jahr 2018 geht der Veranstalter von mehr als 26.000 Besuchern für die drei Tage in Kassel aus.

Was bietet die Connichi?

Auf vier Ausstellungsebenen finden sich aktuell 80 Händler und Aussteller, bei denen man vom seltenen Sammlerstück bis zum aktuellen Top-Import alles erwerben kann.

Connichi 2018 in Kassel: Wo genau findet sie statt?

Das Herz sind die beiden Bühnen Blauer Saal mit 650 und der Festsaal mit über 1300 Sitzplätzen in der Stadthalle. Auch in diesem Jahr sind wieder Anime-Produzenten, Musicacts und Künstler aus Japan und der ganzen Welt eingeladen, um die japanische Popkultur nach Kassel zu holen.

Connichi 2018: Das Programm

Zu erleben sind Acts wie:

Benyamin Nuss

die Mardelas

Hitoshi Sakimoto

Karasu

Anime- und Mangagäste wie:

Seiji Kishi

Makoto Uezu

Nao Hirasawa

Tomohisa Taguchi

Studio Gainax

Ehrengäste aus Deutschland wie:

Dominik Auer

Manuel Scheuernstuhl

Christian Hanisch

Robert Weber

Constantin von Jascheroff

René Dawn-Claude

Synchronsprecher sind so etwas wie die Popstars der Connichi. Die Fans fiebern jedes Jahr dem Treffen mit den Stimmen ihrer Ikonen entgegen.

Kommen auch Nachtschwärmer auf ihre Kosten?

Ja, für die Gäste der Mangamesse gibt’s eine Party am Freitag, 7. September, ab 22 Uhr im 130 bpm, Angersbachstr. 10. Veranstalter ist Visual Culture. Bei den DJs können sich die Besucher den ganzen Abend die eigene Lieblingsmusik wünschen und dazu auf der Tanzfläche abfeiern. Eintritt (nur Abendkasse): 5 Euro.

Welche Angebote gibt es bei der Connichi noch?

Es können nicht nur die vielfältigen Kostüme der Manga- und Animefans bestaunt werden. Ein paar Beispiele aus den angebotenen Vorträgen und Workshops:

Cosplay für Einsteiger

Bemalung und Weathering von Kostümen

Von Lustgrotten und Liebeshöhlen

Einfache Corsagen für Cosplay

Japanische Mythologie

Perücken-Einmaleins

Metallrüstungen für Anfänger

„Fast Heroes Sixty“: Deutscher Anime stellt sich vor

Außerdem gibt es wieder die Connichi-Couch. Das ist ein neues Format, in dem seit der Connichi 2017 auch Themen beleuchten werden, für die in den Workshops, Panels und Vorträgen keine Zeit ist.

Was wird sonst noch bei der Connichi geboten?

Das Nudelschlürfen. Dann heißt es: Wer ist der Schnellste im Schlürfen der japanischen Ramen-Suppen? Das ist ein Riesenspaß für alle Teilnehmer und Zuschauer! Außerdem gibt es das Otaku-Quiz und einen Anime-Musikvideo-Wettbewerb.

Gibt es einen Besuchermagneten?

Ja, das ist der Bring & Buy (Bringen und Kaufen), dabei handelt es sich um eine Art Flohmarkt. Hier haben die Besucher Gelegenheit, private Dinge zu verkaufen. Mit etwas Glück kann man die alten Sammlerstücke loswerden, um Platz im Regal zu schaffen, oder natürlich auch neue Kostbarkeiten zu finden.

Connichi 2018: Hier gibt es Tickets

Es gibt an der Stadthallen-Tageskasse ausschließlich Einzeltagestickets. Die Karten können nur für den jeweiligen Tag gekauft werden. Das heißt, wer die Messe am Samstag besuchen will, muss die Karte auch am Samstag erwerben. Freitag und Sonntag kostet der Eintritt jeweils 35 Euro, am Samstag 45 Euro. Behinderte Menschen zahlen einen ermäßigten Preis.

Dürfen Kinder die Connichi besuchen?

Ja, aber der Besuch der Messe ist Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahren grundsätzlich nur mit einer Begleitperson erlaubt. Kinder bis neun Jahre müssen übrigens keinen Eintritt bezahlen.

Wie erreicht man die Connichi in Kassel?

Kassel liegt im Zentrum Deutschlands und ist per Bahn und Auto aus allen Richtungen sehr gut zu erreichen. Die Stadthalle ist vom ICE-Bahnhof (Wilhelmshöhe) und vom Hauptbahnhof jeweils nur knapp einen Kilometer entfernt. Der öffentliche Nahverkehr in Kassel kann mit einem Connichi-Ticket kostenfrei im Tarifgebiet "Kassel Plus" genutzt werden. Außerdem sorgt die Kasseler Verkehrs Gesellschaft dafür, dass zur Connichi mehr Straßenbahnen als sonst unterwegs sind.

Was sind Manga, was Animes?

Manga sind die in Japan produzierten Comics. Die Figuren sind meist in Schwarz-Weiß gezeichnet und zeigen eine filmähnliche Handlung. Übrigens: Die Wurzeln des japanischen Comics reichen bis in das Mittelalter zurück. Ihre heutige Form verdanken sie jedoch Einflüssen des 19. und 20. Jahrhunderts.

Animes sind Zeichentrickfilme, die im selben Stil wie Manga-Comics produziert sind. Der Unterschied: Die Bilder sind bewegt.

Welchen Stellenwert haben die Kostüme?

An allen drei Veranstaltungstagen präsentieren die Teilnehmer ihre bunten, schrillen und kreativen Kostüme. Nicht selten arbeiten die Manga-Fans mehrere Monate oder sogar Jahre an einem einzigen Outfit. Ganz wichtig sind dabei die Cosplay-Wettbewerbe - wie der nationale Vorentscheid des World Cosplay Summits und der Connichi-Cosplay-Wettbewerb, die beide in Kassel ausgetragen werden.

Was sind Cosplayer?

Cosplay ist Englisch, steht für costume play (Kostümspiel), und ist ein Hobby, das unter Anime- und Japanfans weit verbreitet ist. Kurz gesagt: Man verkleidet sich wie sein Lieblingscharakter aus einem Anime-, Manga-, Videospiel, einem Film oder einer Serie. Der japanische Verkleidungstrend kam in den 1990er-Jahren mit dem Manga- und Anime-Boom auch in die USA und nach Europa.

Wie geht es bei den Wettbewerben zu?

Cosplay-Wettbewerbe auf westlichen Veranstaltungen erinnern an Varieté-Aufführungen. Einige Teilnehmer singen das Titellied der entsprechenden japanischen Serie, andere zitieren einen zum Charakter passenden Monolog. Gruppen führen meistens einen Sketch oder einen Showkampf auf. Im Wesentlichen wird hier mehr Bedeutung auf die Aufführung als auf das Kostüm gelegt. In den vergangenen Jahren wird mit steigender Tendenz der Auftritt durch Einspielen von Musik und eine dazu vorgeführte Choreografie unterstützt.

Was braucht ein guter Cosplayer?